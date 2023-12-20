Как распознать диабет: 7 признаков заболевания

Диабет - болезнь, связанная с нарушением усвоения глюкозы. Она характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. В этой статье вы узнаете 7 признаков, которые помогут распознать диабет.

Как распознать диабет — не праздный вопрос. Все мы слышали об этой опасной болезни, у многих есть знакомые, страдающие диабетом. Естественно, у нас есть какое-то общее представление об этой болезни, и иногда мы начинаем подозревать диабет у себя. Люди, которые не придерживаются здоровой диеты, любят конфеты, пирожные и т.д., часто слышат предостережения, что такой образ жизни может привести к диабету.

7 признаков сахарного диабета

Что нужно знать, чтобы распознать диабет?

Как распознать диабет

Они должны знать и об основных признаках диабета, чтобы, обнаружив их у себя, вовремя, так сказать, остановиться, обратиться к врачу и начать, если это необходимо, лечение.

Что нужно знать, чтобы распознать диабет?

Чтобы успешно сопротивляться какой-то болезни, нужно знать, с чем мы имеем дело. Чем лучше мы о ней информированы, тем успешнее сможем с ней бороться.

Диабетом чаще всего заболевают люди в возрасте от 40 до 60 лет. В начальной стадии болезнь обычно не дает о себе знать, и о том, что он болен, человек узнает только после какого-то серьезного происшествия со здоровьем или после медицинского обследования.

Сахарный диабет — хроническое заболевание, полностью избавиться от его проявлений нельзя. Оно характеризуется повышенным уровнем глюкозы (сахара) в крови, что происходит из-за недостаточной выработки инсулина или из-за того, что клетки тканей организма перестают правильно реагировать на инсулин.

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Чтобы диагностировать диабет, нужно сделать анализ крови. Такой диагноз ставится, когда уровень глюкозы в крови превышает 125 мг/дл. Выделяют несколько типов сахарного диабета:

Сахарный диабет 1 типа. В этом случае поджелудочная железа вырабатывает слишком мало инсулина или не вырабатывает его вообще. Таким больным необходимы постоянные инъекции инсулина. Нужно также придерживаться здоровой диеты.

В этом случае поджелудочная железа вырабатывает слишком мало инсулина или не вырабатывает его вообще. Таким больным необходимы постоянные инъекции инсулина. Нужно также придерживаться здоровой диеты. Сахарный диабет 2 типа. При диабете этого типа организм не может правильно использовать инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Диабет 2 типа чаще бывает у пожилых людей, а также у полных и ведущих сидячий образ жизни.

Для его лечения используются инсулин и снижающие уровень сахара в крови лекарства. Нужно также делать физические упражнения и правильно питаться.

Гестационный сахарный диабет. Гестационный диабет может развиваться у женщин во время беременности. При этом действие инсулина «блокируют» гормоны беременности. Этот вид диабета чаще всего бывает у женщин старше 25 лет, особенно когда у них высокое давление и слишком большой вес.

Гестационный диабет может быть связан с наследственностью и синдромом поликистозных яичников. В 70% случаев гестационный диабет корректируется диетой. Помогает также умеренная физическая активность.

Как распознать диабет

У этой болезни есть определенные проявления, помогающие ее распознать. Правда, они могут быть спорадическими или быть похожими на симптомы других болезней.

В любом случае, заметив у себя такие симптомы, нужно обратиться к врачу и сделать анализ крови на сахар.

1. Часто хочется в туалет

Одним из признаков сахарного диабета является частое мочеиспускание. Медики называют это полиурией. Особенно она досаждает больным по ночам. Они ходят в туалет по несколько раз за ночь и, естественно, это не дает им нормально спать. Учащается мочеиспускание и днем.

2. Потеря веса

Важно обращать внимание на внезапную потерю веса. Особенно если для этого нет видимых причин.

«Немотивированное» похудение может быть связано с нарушениями в работе поджелудочной железы. Довольно часто это бывает у детей, но может быть и у взрослых.

3. Постоянная жажда

Если все время «пересыхает горло», постоянно хочется пить — это еще один признак, позволяющий распознать диабет. Тот факт, что тело требует все больше и больше воды — явный сигнал тревоги, говорящий о том, что с организмом не все в порядке.

Постоянная жажда связана с тем, что организм теряет слишком много жидкости с мочой.

В этом случае рекомендуется утолять жажду водой, натуральными соками и настоями трав. И ни в коем случае — подслащенными напитками, кофе, алкогольными напитками и продающимися в бутылках или пакетах соками, так как все эти напитки повышают уровень сахара в крови.

4. Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей, зуд

Еще один сигнал, говорящий о возможном диабете, но не связанный прямо с повышенным уровнем сахара в крови — покалывание в пальцах, онемение конечностей, зуд. Это проявление так называемой «нейропатии» — дегенеративно-дистрофических изменений периферических нервов. Эти симптомы могут усиливаться по ночам.

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5. Постоянная усталость

Если человек постоянно чувствует себя уставшим и снять усталость не помогают ни сон, ни выходные дни — это тоже может свидетельствовать о диабете (2 типа).

6. Проблемы со зрением

При диабете часто ухудшается зрение. Развиваются такие заболевания глаз, как катаракта, глаукома, ретинопатия.

Поэтому при таком диагнозе нужно особое внимание уделять глазам. Это поможет предотвратить или отсрочить развитие патологий, о которых сказано выше. Они очень опасны для зрения. Например, ретинопатия без необходимого лечения может привести к слепоте.

У диабетиков часто бывают проблемы с нервной системой.

7. Плохо заживают раны

Если случайные порезы и ранки заживают плохо, это тоже сигнализирует о неблагополучии в организме. Часто это бывает одним из признаков диабета.

При этой болезни нарушается нормальная так называемая «васкуляризация». В результате раны заживают плохо и медленно. опубликовано econet

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