Как проверить здоровье ног: советы ортопедов

Здоровье стоп и лодыжек лежит в основе нормального функционирования всего мышечно-скелетного аппарата человека. Их основная работа – удерживать тело и обеспечивать активные передвижения, поэтому, очень важно, чтобы стопы и лодыжки были прочными, гибкими и мобильными. Проверить здоровье своих ног можно в домашних условиях, с помощью простого теста.

Американские врачи ортопеды составили и опубликовали несколько заданий, которые нужно сделать каждому, чтобы узнать состояние здоровья лодыжек и стоп.

Проверяем здоровье ног: 5 тестов

1. Внимательно осмотрите свои ноги полностью.

Обратите пристально внимание на отеки, возможные припухлости, любые изменения в цвете кожных покровов, структуры ногтевых пластин, форму конечностей, появление мозолей. Если вы заметили какие-то необычные изменения, то необходима консультация врача.

2. Проверьте состояние кровоснабжения в ногах.

Это несложно сделать – нажимайте на ногтевую пластину большого пальца, пока он не побледнеет. Потом отпустите палец и засеките время, которое потребуется для восстановления естественной окраски. Время восстановления нормального кровообращения не должно превышать двух, максимально – пяти секунд.

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3. Проверить гибкость пальцев ног.

Пластичность лодыжек вы можете проверить с помощью лестничных ступенек. Встаньте на ступеньку таким образом, чтобы пятки нависали над краем. Теперь опускайте пятки пониже линии ступеньки. Эти движения не должны вызвать болезненного ощущения в ногах или слишком сильного напряжения в икрах.

4. Чувствительность в стопах.

Проверяется следующим образом – возьмите листок бумаги или перышко и прикасайтесь им к ногам. Ощущения от прикосновения не должны отличаться, вне зависимости от участка прикосновения. Только на стопах при прикосновении допускается возникновение щекочущих ощущений. Там находится множество нервных окончаний, поэтому, такая реакция будет естественной.

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5. Проверьте ваше равновесие.

Для этого, встаньте на одну ногу, закройте глаза и разведите руки в стороны. Если вы не достигли тридцатилетия, и у вас не имеется каких-либо заболеваний ног, то вы легко справитесь с этим упражнением – сохраните равновесие не меньше 15 секунд. В возрасте от 30 до 40 лет, этот промежуток уменьшается до 12 секунд. От 40 до 50 лет – время сокращается до десяти секунд. Если вы перешагнули за полвека, но не жалуетесь на здоровье ног, то спокойно удержите равновесие в течение семи секунд. опубликовано econet

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