Как проверить печень: Самые информативные анализы и исследования

Очень часто заболевания печени на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому важно периодически проверять, в порядке ли печень. Как это делать - читайте далее...

Интересной особенностью является тот факт, что ткань печени лишена болевых рецепторов, и она просто напросто не болит даже при серьезных неполадках. Сегодня я расскажу о том минимуме исследований, которые помогут составить четкую картину о состоянии печени. Эти исследования дают ответ на вопрос: "Идет ли разрушение печени?" Ведь иногда такие опасные заболевания, как цирроз и рак, могут протекать на ранних стадиях абсолютно бессимптомно.

Как проверить здоровье печени

Биохимический анализ

Биохимический анализ позволяет узнать, как протекают определенные обменные процессы в организме, в которых важное участие принимает печень.

Чтобы получить достоверные результаты при сдаче биохимических анализов, важно соблюдать следующие правила:

1. Оптимальное время сдачи - утренние часы. Анализ нужно сдавать натощак, последний прием пищи должен быть минимум за 8, но лучше за 12 часов до проведения исследования.

2. Характер пищи тоже может повлиять на данные биохимии. Если вам назначен анализ крови на ферменты печени, то минимум за сутки (а лучше за трое) важно ограничить употребление жирной, жареной, соленой, маринованной пищи.

3. Важно за несколько дней полностью исключить спиртное. В противном случае даже небольшое количество алкоголя, принятого накануне забора крови, может исказить картину анализа.

4. Перед исследованием не стоит и курить. Последняя сигарета, как и прием пищи, должна быть выкурена минимум за 8 часов до сдачи крови.

5. Интенсивные физические нагрузки могут исказить результат, поэтому спорт исключается за три дня до исследования (это правило не распространяется на легкую зарядку).

6. Конечно, лучше избегать до обследования и стрессовых волнений, психоэмоционального перенапряжения, бессонных ночей.

7. Повлиять на результаты биохимии могут лекарственные препараты. Поэтому лучше их исключить (кроме тех, которые необходимы по жизненным показаниям). Даже, казалось бы, безобидные витамины могут исказить итоговый результат.

Эти правила - крайне желательны, но если не получается полностью исключить все факторы, важно хотя бы сообщить врачу о них.

Какие ферменты сдаются?

Чаще всего исследуются следующие ферменты:

АЛТ - маркер активного воспаления и повреждения клеток печени,

АСТ - косвенно показывает на то, что печень не справляется с работой,

Билирубин (прямой и свободный) - указывает на выраженность патологического процесса в печени,

ПТИ (протромбиновый индекс) - его снижение также указывает на нарушение функции печени.

Дополнительно исследуются:

Альбумин,

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) - маркер алкогольного поражения печени,

Щелочная фосфатаза,

Альфафетопротеин (опухолевый маркер)

Определение антител к гепатиту

Сегодня гепатит если не эпидемия, то очень распространенное заболевание. Поэтому при возникновении проблем с печенью имеет смысл исключить инфекционную природу - гепатит А, В или С.

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Липидограмма

При поражении печени часто в крови повышается уровень общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Это связано с нарушением обменных процессов в организме.

УЗИ

Ультразвуковое исследование тоже входит в стандарт обследования печени и желчевыводящих путей. УЗИ делается натощак, до проведения исследования следует исключить из рациона продукты, вызывающие процессы брожения в ЖКТ.

Особое значение имеет эластография - это исследование показывает степень поражения печени, определяет количество фиброзной ткани - соединительных волокон, которые являются результатом гибели гепатоцитов.

КТ и МРТ

При необходимости врач может назначить уточняющее обследование в виде компьютерной томографии или МРТ.

Биопсия печени

Это обследование заключается во взятии материала (печени) на исследование. Делается оно в тех случаях, когда вышеперечисленные исследования требуют более детальной диагностики.

- при наличии новообразований;

- при гепатите неясного происхождения;

- при циррозе печени;

- при аутоиммунных патологиях органа;

- при увеличении печени по неясной причине.

Конечно биопсию печени всем подряд не назначают - это сложный анализ, который требует оперативного вмешательства. Он носит уточняющий характер, когда вышеперечисленные исследования не могут полноценно раскрыть картины. опубликовано econet

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