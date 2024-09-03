Как принимать Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 играет важную роль в организме человека. Он влияет на процессы жизнедеятельности и даже может приостановить старение. Узнайте подробнее про этот ценный фермент, с какими проблемами он помогает справиться и почему Q10 пользуется популярностью у спортсменов.

Коэнзим Q10 представляет собой вещество, секретируемое нашим организмом. Оно необходимо для поддержки его жизнедеятельности. Дефицит коэнзима Q10 может вызвать серьезные патологические процессы в организме. Тогда возникает необходимость введения в организм данного нутриента посредством биологически активных добавок и пищевых продуктов.

Всё про Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 позитивно воздействует на механизмы жизнедеятельности: усиливает общую выносливость, замедляет реакции распада и, следовательно, процессы старения, борется со злокачественными образованиями, недугами сердца и сосудов и иными патологическими состояниями.

Убихинон: полезные свойства

Убихинон является окисленной формой коэнзима. Он был обнаружен в митохондриях клеток. Убихинон помогает продуцировать энергию в форме АТФ и присутствует в электронно-транспортной цепи клеток.

Воздействие убихинона:

антиоксидантное - нейтрализация свободных радикалов и холестерина, торможение старения;

антигипоксическое - нормализация движения кислорода в организме;

ангиопротекторное - укрепление и восстановление сосудистых стенок, оздоровление кровообращения;

регенерирующее - восстановление мембран клеток и помощь в заживлении травм;

иммуномодулирующее – укрепление защитных функций иммунной системы.

Коензим Q10 комбинируется с иными веществами, действующими на митохондрии. Как уже упоминалось, он участвует в генерировании энергии. Данные свойства позволяют применять данный фермент в следующих областях медицины:

Нормализация функций сердечно-сосудистой системы;

торможение развития болезней Паркинсона или Альцгеймера;

составление плана тренировок и других физических нагрузок;

лечение болезней десен;

профилактика злокачественных новообразований;

поддержка иммунной системы.

Откуда можно получить коэнзим? Источником его выступают следующие продукты: рыба жирных сортов, определенные категории мяса и субпродукты, цельнозерновые продукты, рис, соевые бобы, яйца, зелень. Целесообразно сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы избежать нехватки или переизбытка ценных веществ (в противном случае возникнет вероятность неполноценного усвоения убихинона).

Коэнзим Q10 и продолжительность жизни

Свойство синтезировать убихинон максимально проявляется в молодости и при присутствии в организме в достаточных объемах витаминов A, C, комплекса B и тирозина. С возрастом содержание убихинона быстро снижается, и возникает высокая вероятность прогресса следующих недугов:

фибромиалгия - мышечно-скелетная патология;

сердечно-сосудистые недуги и осложнения (постинфарктный синдром);

генетическое отклонение Прадера-Вилли, встречающееся у новорожденных детей;

паркинсонизм;

бесплодие у представителей сильного пола;

депрессии, головные боли.

Доктор может назначить Коэнзим Q10 в качестве профилактики указанных патологий и состояний и их лечения. К тому же, Q10 оказывает реальный антивозрастной эффект.

Влияние на организм

Коэнзим Q10 представляет собой жирорастворимый кофермент, который достаточно легко усваивается. По результатам воздействия он тождественен витаминным соединениям, откуда и возникло название «псевдовитамин» или «витамин Q10». Больше всего его содержится в таких органах как сердце, почки, печень.

Эффекты приема Q10:

Усиление выносливости;

активизация физической деятельности в преклонные года;

сокращение потерь дофамина (что важно при болезни Паркинсона);

укрепление тканей и защита от негативного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу, улучшение эластичности и регенерации кожных покровов;

нейтрализация ущерба, наносимого сердечной мышце, и продление жизни внутренних органов;

расширение сосудов и, как следствие, снижение артериального давления;

повышение пропорций инсулина и проинсулина и понижение уровня гликогемоглобина в крови;

увеличение активности протеина в мышцах (увеличение выносливости).

Коэнзим Q10 и спорт

Кофермент Q10, в качестве биодобавки популярен среди спортсменов и употребляется для подъема интенсивности и продолжительности тренировок. Указанная добавка минимизирует гипоксические повреждения тканей, спровоцированные дефицитом в последних кислорода. Отмечена его польза в процессе анаэробных тренировок или горных восхождений.

Показания

Показания к употреблению Q10 возможны при:

активном физическом и умственном напряжении;

стрессовых положениях, психологическом напряжении;

отклонениях от нормального артериального давления;

химиотерапии;

инфекциях, ослабляющих защитные функции иммунной системы;

состоянии иммунодефицита

вероятности синдрома после перенесенного инфаркта и осложнений после перенесенного инсульта;

повышенном показателе холестерина;

для решения проблемы бесплодия у представителей сильного пола;

патологии органов дыхательной системы;

аритмии, стенокардии и целом ряде кардиологических проблем.

Продолжительность приема и дозировка коэнзима Q10 – персональны.

Противопоказания

Противопоказаниями к употреблению коэнзима Q10 следующие:

обострение язвенной болезни;

острый гломерулонефрит;

пониженная частота сердечных сокращений;

гиперчувствительность;

беременным и детям до 12 лет.

Пациентам, страдающим раковыми, кардиологическими и урологическими недугами, прием коэнзима Q10 необходимо согласовать с лечащим доктором.

Что необходимо знать!

Коэнзим Q10 сберегается исключительно в свежих продуктах. При кулинарной обработке он разрушается. Источник Q10 в продуктах: лосось, мясо, арахис, капуста брокколи, шпинат, тофу, фрукты.

Преимущества и недостатки

Преимущества Q10:

заметное улучшение состояния страдающих сердечно-сосудистыми недугами;

допустимость употребления в профилактических целях без наличия рецепта;

комплексное позитивное влияние на системы и органы;

ускорение процесса реабилитации после операций;

торможение развития онкологических новообразований;

усиление общей выносливости.

Негативный результат вероятен лишь при несоблюдении рекомендаций. Коэнзим Q10 не токсичен для организма, но его усвоение эффективнее при суточном потреблении максимум 500 мг. Передозировка чревата расстройством пищеварения.

Теперь вы знаете, что Коэнзим Q10 – это вещество, играющее значимую роль в организме человека. Его позитивное воздействие на различные органы и системы дает возможность применения при большом перечне диагнозов. Кроме того, данный фермент пользуется популярностью среди людей, занимающихся интенсивными физическими нагрузками и при профилактике старения. Вводите в свое меню продукты питания, содержащие данное полезное вещество. А при необходимости (непременно проконсультировавшись с врачом) обратите внимание на биодобавку под названием Коэнзим Q10. Крепкого вам здоровья!*опубликовано econet

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