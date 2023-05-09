Как правильно совмещать витамины и минералы

Некоторые витамины и микроэлементы не сочетаются между собой. Поэтому их совместный прием может не принести ожидаемого результата. Как грамотно сочетать ключевые витамины и минералы, необходимые для здоровья? И в какое время их лучше принимать?

График приема, дозировку любых препаратов / пищевых добавок в идеале расписывает ваш лечащий доктор. Важно помнить, что не все вещества можно комбинировать. Но мы нередко пьем с энтузиазмом витамины, не задумываясь о том, что не получаем от этого никакой пользы.

Как можно комбинировать прием витаминов и минералов

Витамин Д

Оказывает тонизирующее действие, рекомендуется пить в первой половине дня, непременно с жирной едой. Некоторые капают витамин на хлеб. Этого делать не нужно. Можно капать на масло, если не получается выпить с водой в процессе завтрака.

Витамин К рекомендуется принимать вместе.

Не принимается с витаминами А и Е.

В Омега-3 вводится комплекс токоферолов против окисления (витамин Е), по этой причине лучше принимать в разное время с омега-3.

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Витамин Е

Не принимается с микроэлементами, в других случаях – не принципиально, желательно вместе с жирной едой.

Витамин С

Оказывает тонизирующее действие, поэтому рекомендуется пить в первой половине дня, в обед. Комбинируется со всеми веществами, особенно с микроэлементами.

Магний (Mg)

В любых формах, кроме малата, минерал принимается на ночь, так как оказывает седативный эффект. Малат же, напротив, способствует бодрости. Однако, вполне возможны парадоксальные реакции, когда могут бодрить и седативные формы, тогда прием переносим на утреннее время.

Железо (Fe)

Оптимальный вариант приема – на голодный желудок (если хорошо переносится), в обратном случае – с пищей без присутствия кальция в еде и без кофе. Не принимается с Mg.

Цинк (Zn)

Произвольно в течение дня, если желудок переносит нормально - натощак. Не комбинируется с минералами Са и Fe. При употреблении рекомендуется контролировать показатель меди.

Кальций (Ca)

Принимается отдельно от прочих микроэлементов (кроме Mg, с ним - можно). В малых дозировках усваивается лучше (лучше будет принять 4 раза по 500мг, чем 1 раз 2 гр).

Витамины комплекса В

Имеют тонизирующие свойства, рекомендуется пить в первой половине дня. Это не касается витамина В3: он, имеет седативное действие.

Пробиотики

За 30 минут до приема пищи / в процессе еды. Не принимаются после еды (в это время отмечается крайне слабая выживаемость бактерий).опубликовано econet

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