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Как правильно сочетать продукты питания

Автор: Econet 20 августа 2024 6176
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Правильное сочетание различных продуктов - основа здорового питания. Но не все владеют знанием, как грамотно подбирать пищевые сочетания. Например, мы привыкли завтракать кашей с фруктами. Оказывается, в это блюдо лучше вводить не фрукты, а овощи. Узнайте больше.

Как правильно сочетать продукты питания

Тема здорового и сбалансированного питания подразумевает то, что мы должны уделять особое внимание совместимости продуктов. Соблюдаем ли мы эти правила? Совместимость продуктов – это не постулат. Она вполне может подвергаться коррекции в зависимости от персональных ощущений. Еще существуют индивидуальные нюансы функционирования пищеварительной системы: например, ферментативная недостаточность, проблемы органов желчевыводящей системы, запоры, дисбактериоз.

Совместимость продуктов

В любом случае полезно уделить внимание сочетаемости продуктов, которые мы употребляем в пищу.

В случае, если после трапезы вы чувствуете сонливость, тяжесть, вздутие, метеоризм, слабость, посторонний запах изо рта, то обратите внимание на рацион.

Как правильно сочетать продукты питания

Теория правильного сочетания пищевых продуктов:

  • Во все без исключения каши по утрам целесообразнее вводить не фрукта, а овощи.
  • Растительное рисовое (маковое, кокосовое) молоко гармонирует с любой кашей.
  • Утренняя сыроедческая каша, приготовленная из льняного семени, чиа, зеленой гречневой крупы гармонирует с фруктами.
  • Фрукты не сочетаются с орехами (нередко мы грешим употреблением утренней овсянки с этой добавкой).
  • Фрукты предпочтительнее употреблять отдельно, в качестве самостоятельного приема пищи и разделять с продуктами животного происхождения. (стоит отказаться, к примеру, от салата с апельсином и креветками).
  • Продукты животного происхождения предпочтительно кушать с 12 до 16 часов дня, во время самого яркого огня пищеварения Агни.
  • Сырые и  обработанные температурой овощи гармонируют почти со всеми продуктами. Это оптимальный гарнир к блюдам животного происхождения.

Как правильно сочетать продукты питания

  • Грибы предпочтительно не сочетать с бобовыми и продуктами животного происхождения.
  • Бобовые не сочетаются с мясными блюдами.
  • Хлеб предпочтительно подавать на стол с диппингом типа гуакомоле, хумусом, но отнюдь не с белком животного происхождения.
  • Протеины растительного происхождения (кроме сои) хорошо гармонируют  с любыми продуктами и  фруктами, в том числе. 
  • В смузи целесообразно не вводить семена и орехи.
  • Жареный картофель предпочтительно кушать с зеленым  салатом.

Человек – это то, что он кушает. А еда – материал для построения тела и источник энергии. Пусть тело будет здоровым, а энергия – чистой.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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