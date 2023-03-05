Как правильно прогревать ноги

Стопы – важная часть организма, которую часто недооценивают. Они всегда в опасности, потому что берут на себя серьезную задачу – носить тело. В стопах расположены окончания нервных рецепторов, которые ведут к любому внутреннему органу и системе. Прогревая стопы, вы можете поддерживать и укреплять здоровье всего организма.

Врачи традиционной восточной медицины считают, что ванночки для стоп и ахиллова сухожилия разогреют и расслабят все тело, а также помогут справиться с большинством женских недугов. Они помогут бороться с бесплодием, сексуальными дисфункциями, проблемами, связанными с менопаузой, нарушениями цикла и болями при месячных.

Ванночки для стоп

Теплая вода усилит циркуляцию крови в организме, окажет пользу для вен, поможет нормализовать давление, снизить уровень глюкозы в крови, укрепить иммунную систему. Прогревая стопы, вы улучшите приток крови к органам малого таза, что улучшит половую жизнь и увеличит удовольствие при интиме, как для женщин, так и для мужчин.

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Одноразовая процедура не избавит от проблем. Ванночки следует делать каждый день на протяжении двух-трех месяцев, тогда будет заметен стойкий положительный эффект. Выделите на приятную процедуру полчаса перед сном, вы можете совместить ее с просмотром телевизора или работой на компьютере.

Возьмите достаточно высокую емкость, чтобы вода смогла закрыть не только стопы, но и начало икры. Заполните ее водой с температурой 38-42оС. Поставьте рядом чайник с кипятком, чтобы по мере остывания, вы могли добавлять горячую воду, и сухое полотенце для ног. Прогревайте ноги 20-30 минут, в крайнем случае, не менее 10 минут ежедневно.

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Чтобы усилить лечебный эффект, можете применять различные добавки. Например, добавьте в ванночку столовую ложку с горкой горчичного порошка или кусочек имбиря. Это поможет быстрее избавиться от простуды и усилит природный иммунитет. Чтобы очистить организм, нормализовать сахар в крови, улучшить приток энергии, в воду добавьте по столовой ложке с горкой соли и соды.

Отличный результат дают настои трав: ромашки, зверобоя, календулы, мяты и мелиссы. Предварительно сделайте настой – 4 ст. л. травы или сбора залейте литром горячей воды (70оС) и укутайте емкость полотенцем на 30-40 минут. Вылейте настой в ванночку и долейте нужное количество воды.опубликовано econet

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