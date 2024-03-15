Как правильно лечить язвы во рту

Причины, по которым во рту могут появиться ЯЗВЫ, различны. А вот решения данной проблемы очень похожи. И сегодня мы расскажем вам о некоторых из них. Эти средства помогут вам избавиться от язвочек в ротовой полости и предотвратить их появление в будущем.

Язвы во рту — это небольшие ранки, которые появляются на слизистой оболочке. Как правило, они небольшие по размеру, но очень болезненные (ввиду расположения и особой чувствительности данной области). Слишком горячие, холодные, хрустящие, кислые блюда или продукты раздражают их и вызывают еще больший дискомфорт. Главная трудность — постоянно влажная среда и периодическое потребление пищи, вот почему так важно найти быстрое решение. Необходимо облегчить боль во рту и ускорить заживление язв. И сегодня мы вам расскажем, как это сделать при помощи натуральных средств.

Натуральные средства для заживления язв во рту

Почему же появляются эти язвы во рту?

Язвы во рту: натуральные средства для лечения

Язвы во рту: как предотвратить их появление?

Почему же появляются эти язвы во рту?

Несмотря на то что язвы во рту — явление весьма распространенное, точная причина их появления неизвестна. По статистике, с этой проблемой сталкиваются 20% населения нашей планеты. Язвы во рту вызывают боль и сильный дискомфорт (как во время еды, так и во время общения, говорить тоже иногда бывает больно). Эти язвы могут быть двух типов: простые и сложные.

Первые появляются, как правило, несколько раз в год и проходят где-то за неделю. Обычно это случается с людьми в возрасте от 10 до 20 лет. Сложными называют язвы, которые появляются чаще. Для некоторых людей это состояние можно назвать хроническим (с короткими перерывами).

Появление язв во рту может быть связано с различными причинами. Вот некоторые из них:

Стресс

Потребление цитрусовых и других кислых продуктов питания

Повреждения слизистой оболочки рта (едой или столовыми приборами)

Ослабленная иммунная система

Желудочно-кишечные расстройства и проблемы с питанием

Ортодонтия

Необходимо обращать внимание на появление язв в ротовой полости. Ведь это может быть и герпес (выглядят они почти одинаково). Только герпес вызывается вирусом и является заразным, а обычные язвы — нет. Кроме того, герпес может появиться и на других участках, например, на губах, носу, подбородке.

Если у вас появились язвы во рту, то симптоматика будет следующей: болезненное жжение и покалывание, появление круглых белых язвочек на слизистой оболочке рта с покраснением по краям. Также возможны повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов.

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев обычные язвы во рту проходят сами собой. Главное поменьше дотрагиваться до «ранки» зубами и языком (преодолеть это искушение), и тогда уже через 7-10 дней она станет лишь вашим неприятным воспоминанием. Но можно и несколько ускорить этот естественный процесс заживления.

Язвы во рту: натуральные средства для лечения

Соль

Соль — это один из самых дешевых и вместе с тем эффективных антисептиков, которые только существуют. Так что это отличный способ вылечить язвы во рту максимально естественно. Для этого вам нужно просто развести чайную ложечку соли в стакане теплой воды и прополоскать этой смесью рот (уделяя особое внимание болезненному участку). Повторяйте данную процедуру минимум три раза в день. Вот увидите, как быстро утихнет боль и уменьшится дискомфорт.

Пищевая сода

Сода действует точно так же, как и соль. Это еще один эффективный антисептик для решения данной проблемы. Разведите одну чайную ложку соды в половине стаканы воды и поделайте полоскания этой смесью. Не проглатывайте. Кроме того, вы можете приготовить себе пасту, добавив в соду немного воды, и нанести ее непосредственно на язву. Оставьте для воздействия на несколько секунд, затем смойте холодной водой (не проглатывая жидкость).

Перекись водорода

А вот и еще один верный способ избавиться от язв во рту! Возьмите ватный тампон и смочите его в перекиси водорода. Наносите непосредственно на пораженную область по 3 раза в день. Это мгновенно уменьшит дискомфорт и предотвратит попадание инфекции в ранку.

Жидкость для полоскания рта

Это средство тоже сослужит вам хорошую службу. Оно принесет почти мгновенное облегчение, а также уменьшит присутствие бактерий и других вредных микроорганизмов в ротовой полости. Только не увлекайтесь им, используйте умеренно (особенно если жидкость слишком концентрированная). В противном случае жжение может усилиться.

Лед

Один кубик льда, приложенный непосредственно к язве, способен уменьшить воспаление и успокоить боль. Можете прикладывать лед к больному месту столько раз, сколько считаете нужным.

Йогурт

Благодаря молочной кислоте и бактериям, которые содержатся в йогурте, это натуральное средство поможет вам изменить уровень PH в ротовой полости и держать под контролем процесс размножения бактерий. Если у вас во рту появились язвы, старайтесь есть натуральный йогурт каждый день. А еще можете наносить этот продукт непосредственно на больное место при помощи ватной палочки или тампона.

Язвы во рту: как предотвратить их появление?

Иногда появление язв во рту может быть связано с плохим питанием.

Да-да, недостаток витаминов и минеральных веществ может быть причиной образования язв в ротовой полости. Это может быть вызвано анемией (из-за дефицита железа или фолиевой кислоты), целиакией или болезнью Крона. Так что старайтесь, чтобы ваше питание было сбалансированным. Добавьте в свой рацион железосодержащие продукты, такие как зеленые листовые овощи, цельные злаки, молоко и др.

Еще будьте осторожны, когда чистите зубы. Ведь слишком жесткие щетинки щетки (или неосторожное движение) могут повредить десны или слизистую оболочку полости рта. То же самое относится и ко всем «хрустящим» продуктам питания (печенье, тосты и пр.). Наконец, старайтесь не злоупотреблять слишком кислой или острой пищей, а также жевательными резинками. Не забывайте использовать зубную нить после каждого приема пищи и следить за здоровьем полости рта в принципе. Будьте здоровы!опубликовано econet

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