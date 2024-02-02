Как помочь истощенным надпочечникам: Советы известного натуропата

Природа мудро разместила эти железки возле почек так, чтобы их внутренняя секреция могла доставлять кислород быстрее с целью предупредить любое напряжение в процессах, имеющих место в глобулах почки.

Кора надпочечников вырабатывает около 50 различных гормонов, из них 8 оказывают выраженное биологическое действие; общее их название — кортикостероиды. Они активно влияют на обменные процессы в организме, но главное их значение — в том, что с их помощью организм адаптируется к постоянным изменениям окружающей среды.

Фитотерапия для надпочечников

Избыточное выделение кортикостероидов наблюдается при опухолях коры надпочечников или при увеличении их размера (гиперплазии), связанном с повышением функции гипофиза. Иногда это приводит к развитию гиперкортицизма, который характеризуется избыточным отложением жира на туловище (типа «галифе», «рейтуз»), изменением формы лица, появлением на коже полос растяжения, гнойничковых высыпаний, повышением артериального давления, ломкостью костей, нарушением обмена углеводов, прекращением менструаций у женщин и снижением полового влечения у мужчин. Автор уверен, что витилиго (белые пятна на коже) тоже возникает не без участия надпочечников.

При недостаточном выделении гормонов коры надпочечников развивается Аддисонова болезнь. Она проявляется похудением, бронзовой окраской кожи, снижением артериального давления, расстройствами со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушением водно-солевого и других обменов. У больных Аддисоновой болезнью нарушаются приспособительные и защитные реакции, поэтому они подвержены инфекционным заболеваниям.

Мозговое вещество надпочечников вырабатывает два гормона — адреналин и норадреналин. Действуя на нервные окончания, они регулируют функцию сердечно-сосудистой системы, влияют на обмен — прежде всего, углеводов, участвуют в приспособительных реакциях.

Избыточное выделение этих гормонов наблюдается при опухоли, так называемой хромаффиноме. Для нее характерны приступы резкого повышения артериального давления. На фоне нормального или несколько повышенного давления могут наблюдаться кризисы с подъемами до очень высоких цифр.

Ослабленные надпочечники — такой больной слабый, цианозный, с холодными руками и ногами, плохим пищеварением и запорами.

Худые — люди со сверхактивной щитовидной железой и слабыми или малоактивными надпочечниками (уравнение активности выглядит так: гипофиз — 75; щитовидка — 100; надпочечники — 50).

Подхлестывают и истощают надпочечники (вплоть до полной атрофии) антибиотики, преднизолон.

Преднизолон провоцирует образование гипергликемии у больных тиреотоксикозом, вплоть до сахарного диабета III типа.

Ослабленные надпочечники могут быть восстановлены употреблением сырых куриных желтков (от домашних птиц) и домашним творогом, домашним молоком при условии «раскисления желчи» путем снижения ее токсичности. А это чистки, чистки, чистки…

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Когда артериальная кровь содержит ненормальное количество нечистот, образовавшихся в результате неправильного питания, почки нуждаются в экстракислороде. Чтобы усилить выделительную функцию почек, экстракислород доставляется надпочечниками. Природа мудро разместила эти железки возле почек так, чтобы их внутренняя секреция могла доставлять кислород быстрее с целью предупредить любое напряжение в процессах, имеющих место в глобулах почки.

Абсолютно неприемлемая диета «цивилизованного» человека задает сверхдополнительную работу его надпочечникам.

Таким образом, тяжело работающие надпочечники помогают облегчить выделение негодных продуктов через почки. Но! Эта супердополнительная нагрузка сильно ослабляет надпочечники (сколько нас — синих, дохлых, мерзнущих даже в меховых перчатках и в сапогах!) и укорачивает нашу и без того несладкую и недлинную жизнь.

Народная фитотерапия

I. Функциональная недостаточность надпочечной железы

1. По 100 г. листьев крапивы и спорыша; 75 г. травы пикульника (любого вида), 50 г. хвоща и 40 г. слоевища цетрарии исландской. 2 ст. ложки смеси залить 0,5 л. воды, варить 10 минут. Пить по 75 г. через 2 часа после еды.

2. 4 ст. ложки листьев белой или черной шелковицы варить 20 минут в 1 л. воды. Пить вместо воды.

II. Комплексное лечение гипофункции надпочечников

а) сироп из ягод шелковицы пить по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

б) через 10 минут выпить 75 г. отвара трав: по 50 г. репешка, сосновых почек, листа грецкого ореха, дымянки, лабазника, пижмы и 150 г. черничного листа. 2 ст. ложки смеси варить 15 минут в 0,5 л. воды.

в) исключить из питания все бобовые, сушеные овощи, орехи, какао, чай, шоколад.

Перед обедом и ужином съедать по 1–2 головки печеного в духовке лука с сахаром (медом) без хлеба и других продуктов. Побольше употреблять печеных яблок, включать в салаты больше петрушки.

г) курсами постоянно делать массаж позвоночника.

III. Аддисонова болезнь («бронзовая болезнь»)

1. 80 свежесобранных растений (в цветущем состоянии, но без луковиц) подснежника белоснежного залить 0,5 л. виноградной водки (можно и обычной). Настаивать на солнце 40 дней, процедить, принимать по 20 капель (на кусочке сахара, с медом) 3 раза в день за 20 минут до еды.

2. 5 штук грецких орехов (измельчить вместе со скорлупой); по 2 cт. ложки корней крапивы и семян овса, залить 1,5 л. воды, кипятить 15 минут, снять с огня и сразу добавить 5 ст. ложек смеси: листья шелковицы — 100 г, 1 лимон (разрезать на 4 части и вынуть семена) и по 50 г. хвои сосны, цетрарии исландской, дымянки и лабазника и варить еще 15 минут. Пить по 75 г. через 2 часа после еды.

IV. Опухоли надпочечников

Утром, днем и вечером, за 30 минут до еды, следует принять 1 ст. ложку сиропа из алоэ древовидного.

Сироп из алоэ: Листья алоэ берут с растения не моложе трех (лучше пяти) лет, держат их 10–12 дней на нижней полке холодильника при температуре 6–8 °C. Затем измельчить, отжать сок. Перед этим растение не поливать одну неделю.

Сок алоэ — 300 г

Вино красное натуральное — 3 л

Мед пчелиный — 2,5 кг

Корни измельченные (по 10 г. каждого): аира, алтея, герани кроваво-красной, лопуха, одуванчика, цикория.

Травы измельченные (по 15 г. каждой): будры, дымянки, клевера красного, зверобоя, земляники, золотарника (золотой розги), льнянки, медуницы, репешка, подмаренника настоящего и цепкого, яснотки белой (глухая крапива).

Все смешать вместе и варить на водяной бане 1 час (помешивая), под крышкой в эмалированной посуде. Затем смесь настоять 3 дня плотно закрытой. Процедить, отжать (выжимки настоять на воде употреблять как воду, чай). Хранить в темном и холодном месте.

Через 10 минут после приема сиропа выпивают 1/3 стакана отвара смеси, состоящей из травы и цветков таволги вязолистной, репешка аптечного, полыни горькой, спорыша, мальвы лесной, манжетки обыкновенной, молодых сосновых верхушек, весенних листьев шелковицы белой, листьев березы, мяты перечной, мелиссы лекарственной, весенних листьев ореха грецкого, цветков календулы, слоевища исландского мха, корня солодки — все составляющие берут в равных по весу частях.

2 ст. ложки сухой измельченной смеси запить 0,5 л. кипятка, настоять на водяной бане 15 минут, охладить при комнатной температуре, процедить. Настойку пить подслащенной, с медом и с лимонным соком по вкусу.

Питание больного должно состоять из растительной пищи с большим количеством разнообразных овощей и фруктов, умеренно подкисленной лимоном или чистым винным уксусом. Острое, жирное, кофе, чай, алкоголь и табак не допускаются.

Перед обедом и ужином полезно съедать 1–2 головки печеного репчатого лука без сахара или салат из свежего красного репчатого лука с листьями петрушки и нарезанным сельдереем, с небольшим количеством растительного масла и чистого винного уксуса или лимонного сока по вкусу.

После обеда и ужина необходимо принимать по 1 ч. ложечке мармелада из плодов шиповника или бузины черной и сотового пчелиного меда и 1/4 ч. ложечки истолченной в порошок яичной куриной скорлупы.

Больной может принимать 1–2 ч. ложки укрепляющего крема, приготовленного из 100 г. натурального свежего сливочного масла, 4 желтков свежих куриных яиц, 4 ст. ложек сотового пчелиного меда, 1 ст. ложки порошка плодов лимонника, шиповника, боярышника, 1 ст. ложки цветочной пыльцы, 1 ч. ложки порошка из корней солодки. Перед употреблением смесь подогреть. Хранить ее в темном прохладном месте. После этого следует выпить 1/4 стакана крепкого отвара из плодов шиповника с добавлением 30 капель настойки березовых почек на водке.

Вместо воды рекомендуется пить отвар, приготовленный из истолченных в кашицу 10 ядер грецких орехов, 1/2 стакана разрезанных пополам и очищенных от семян плодов шиповника, 1/2 стакана плодов боярышника. Смесь заливают 1 л. кипятка и кипятят на слабом огне в закрытой посуде 20 минут, настаивают, укутав, 1 час, процеживают. В отвар добавляют мед и лимонный сок по вкусу.

Полезно пить 3–4 раза в день по 1/4 стакана отвара из смеси листьев подорожника большого, земляники лесной, березы, толокнянки обыкновенной, кипрея, травы спорыша, гравилата городского, цветков календулы лекарственной. Все составляющие берут в равных по весу частях.

3 ст. ложки сухой измельченной смеси, а также по 1 ч. ложке цветов акации белой, яблони, зверобоя и травы чабреца залить 3 стаканами воды, варить в закрытой посуде на слабом огне до тех пор, пока не выкипит половина жидкости, охладить, процедить. Подсластить медом и добавить лимонный сок по вкусу. Отвар хранить в темном прохладном месте.

Вечером, перед сном, при запорах делают теплую клизму из 0,5 л. настоя травы чистотела, затем на область почек накладывают такой же паровой компресс, как при раке почек, а после этого к тому же месту прикладывают в первый вечер мешочек, наполненный теплой припаркой из свежей капусты, мелко нарезанной, с добавлением измельченной белой части стеблей лука-порея, измельченных листьев петрушки и 1 ст. ложки семени льна. Смесь варят в 100 г. свежего натурального молока, пока припарка не станет густой. Перед прикладыванием припарки ее посыпают 1 ч. ложкой сахарного песка и небольшим количеством муки для удаления излишней влаги.

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Одновременно к животу прикладывают компресс из льняной или хлопчатобумажной ткани, смоченной в прохладном отваре ореховых листьев. 2 ст. ложки сухих измельченных ореховых листьев варят на слабом огне в закрытой посуде в 0,5 л. воды 10 минут, охлаждают, процеживают.

В это же время на щитовидную железу (к горлу) накладывают компресс из льняной или хлопчатобумажной ткани, смоченной в прохладном отваре смеси трав пустырника, спорыша и дурнишника обыкновенного, взятых в равных по весу частях. 1 ст. ложку сухой измельченной смеси залить 1 стаканом воды, кипятить на слабом огне в закрытой посуде 10 минут, охладить, процедить.

Во второй вечер на область почек накладывают мешочек, наполненный теплой припаркой из печеного репчатого лука — очищенного, нарезанного и слегка отжатого, с добавлением 1 ч. ложки березового или соснового дегтя, 1 ч. ложки сахарного песка и небольшого количества муки для удаления лишней влаги. Вместо этого можно использовать теплую припарку из репчатого лука и листьев с цветами мальвы лесной, взятых в равных по объему частях. К смеси добавляют 1 ст. ложку воды и 1 ч. ложку растительного масла, ставят на слабый огонь и парят, пока припарка не станет густой, после чего снимают с огня и посыпают 1 ч. ложкой нашатыря в порошке и 1/2 ч. ложки камфары в порошке. Все это сочетается с другими процедурами, рекомендованными для второго вечера.

Наутро, через 2 часа после завтрака, повторяют процедуры, выполнявшиеся перед сном, причем припарку заменяют мешочком, наполненным свежим теплым творогом, сочетая ее с компрессом на живот, описанным выше. Держат 2–4 часа.

В летнее время с 10.00 до 12.00 рекомендуется принимать ванны с отваром луговых трав.опубликовано econet

Анатолий Васильевич Маловичко "Стоп-старение! Битва за жизнь! Долгую и здоровую"

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