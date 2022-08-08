Как подтянуть кожу вокруг глаз: Тейп-лифтинг от морщин

Об одной уникальной методике омоложения кожи без хирургического вмешательства вы узнаете из этой статьи. Процедуру можно проводить даже в домашних условиях, главное - знать основные правила.

Тейпирование от морщин и гусиных лапок – простая и эффективная процедура. Эта методика изначально использовалась у спортсменов, и сравнительно недавно начала применяться в косметологии, однако за достаточно короткое время стала очень и очень популярной. Причины того предельно просты - тейпирование позволяет с высокой эффективностью омолодить и подтянуть кожу, избавляя женщину от необходимости хирургических вмешательств. По большому счету, тейпирование можно провести самостоятельно, приобретя кинетические ленты, однако для достижения желаемого результата важно знать основные принципы и правила выполнения этой процедуры.

Что такое кинезио тейп? В чем заключаются основные особенности этого средства?

Рассматриваемая методика реализуется путем наложения на определенные участки параорбитальной области специальных лент – кинезиотейпов. Эти ленты состоят из особой хлопчатобумажной ткани, обладающей повышенной эластичностью. На одну из ее сторон нанесен гипоаллергенный клей – за счет не происходит фиксация на теле человека. Для закрепления кинезиотейпа ради устранения морщин вокруг глаз больше никаких средств не используется.

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За счет чего реализуется целебный механизм действия кинезиотейпа?

Лента наклеивается на лицо в строгом соответствии определенным схемам (наложение выполняется только по массажным линиям – иначе ни о каком положительном влиянии не может быть и речи). Наложенный и закрепленный тейп оказывает свой эффект благодаря тому, что несколько приподнимает кожу над мышцами – уже за счет этого удается усилить ток крови и лимфы, немного расслабить мышцы и вывести лишнюю жидкость.

Обратите внимание на определенную особенность реализации механизма действия – грамотно наложенный специальный тейп реализует свой эффект не путем растягивания кожи, а за счет оказания стимулирующего воздействия на метаболические процессы, происходящие в глубинных мышцах и фасциях.

Еще раз надо отметить предельную простоту техники выполнения процедуры. Для проведения кинезиотерапирования вполне достаточно будет приобрести необходимую ленту (предлагается широкий ассортимент тейпов, они подбираются в соответствии с ожиданиями человека и анатомической областью, на которой планируется их применение). Важным преимуществом кинезиотейпов в устранении морщин вокруг глаз является то, что их использование не вызовет раздражения – даже у тех людей, которые склонны к проявлениям аллергических заболеваний.

Тейп лифтинг параорбитальной области от морщин

Выполняя дома самостоятельно процедуру тейпирования с целью устранить морщины, находящиеся возле глаз, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

До того, как будет наложен кинезиотейп над и под глазами, необходимо старательно очистить кожу – в идеале, применить для этого подсушивающий раствор. После этого ее необходимо вытереть насухо. Только в таком состоянии кожные покровы смогут надежно удержать ленту. При этом, обратите внимание, за полчаса до проведения процедуры кожу в параорбитальной области (то есть, вокруг глаз), однозначно стоит обработать кремом – это позволит повысить интенсивность метаболических процессов (иначе говоря – подготовить необходимую «почву»).

в идеале, применить для этого подсушивающий раствор. После этого ее необходимо вытереть насухо. Только в таком состоянии кожные покровы смогут надежно удержать ленту. При этом, обратите внимание, за полчаса до проведения процедуры кожу в параорбитальной области (то есть, вокруг глаз), однозначно стоит обработать кремом – это позволит повысить интенсивность метаболических процессов (иначе говоря – подготовить необходимую «почву»). Тотчас же после того, как будет наложен на кожу кинетический пластырь на хлопковой основе, его следует старательно потереть. Это делается для усиления клинического эффекта на нижерасположенные ткани (эффект достижим за счет тепла кожи).

Это делается для усиления клинического эффекта на нижерасположенные ткани (эффект достижим за счет тепла кожи). Средняя продолжительность использования тейпа за один сеанс составляет порядка 2-3 часов, не более того. И здесь очень важно соблюсти временной промежуток – мелкие мимические мышцы не должны быть перенапряжены. Если посттравматическое лечение кинезио тейпами ушибов, травм и растяжений проводится сеансами по 6-7 часов, и нарушение этого интервала на 30-40 мин. никакого эффекта не окажет, то в случае с мимическими мышцами лица (особенно это актуально для мышц параорбитальной области), такая оплошность может стать причиной получения результата, далекого от ожидаемого. Нередко так получалось, что чрезмерное усердие в кинезиотерапии становилось причиной образования дополнительных заломов.

И здесь очень важно соблюсти временной промежуток – мелкие мимические мышцы не должны быть перенапряжены. Если посттравматическое лечение кинезио тейпами ушибов, травм и растяжений проводится сеансами по 6-7 часов, и нарушение этого интервала на 30-40 мин. никакого эффекта не окажет, то в случае с мимическими мышцами лица (особенно это актуально для мышц параорбитальной области), такая оплошность может стать причиной получения результата, далекого от ожидаемого. Нередко так получалось, что чрезмерное усердие в кинезиотерапии становилось причиной образования дополнительных заломов. Снятие тейпов выполняется только в направлении к лимфатическим узлам – собственно точно также, как осуществляются массажные движения. В подавляющем большинстве случаев, снятие хлопковых лент не вызывает никаких затруднений.

собственно точно также, как осуществляются массажные движения. В подавляющем большинстве случаев, снятие хлопковых лент не вызывает никаких затруднений. Лента наклеивается на лицо в строгом соответствии определенным схемам (наложение выполняется только по массажным линиям – иначе ни о каком положительном влиянии не может быть и речи).

Процедура тейпирования глаз от гусиных лапок

Есть несколько разновидностей аппликаций, проводимых от гусиных лапок, однако предложенная моделирующая аппликация отличается предельно простой техникой выполнения, а также в комбинации с массажным приёмом обеспечивает весьма неплохой результат!

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Выполняется она следующим образом:

Необходимо подготовить 2 тейпа, по длине - от внешнего угла брови до скуловой кости, шириной 2,5 см. Следует также закруглить углы этих тейпов.

Посередине делается надрыв, освобождаются оба конца от защитной бумаги – это дает возможность прилепить тейп посередине внешнего угла глаза. Приклеиваем тейп.

Приподняв пальцами область внешнего угла бровей фиксируется верхняя часть тейпа. Затем это место нужно помассировать – это необходимо для скорейшей активации тейпа.

Следующим этапом приклеивается нижняя часть тейпа, но это делается практически без натяжения. Тейп почти что не растягивается при осуществлении аппликации, а наносится на кожу прокатывающим движением, осуществляющимся в направлении от центра вверх и вниз. Расположенные ближе кверху ткани лица рекомендуется немного натянуть вверх!

Обратите внимание - кожа вокруг глаз (в параорбитальной области) очень нежная, поэтому необходимо с максимальной аккуратностью приклеивать и снимать тейпы, при этом обязательно придерживая их пальцами, чтобы не допустить растяжения кожи.

И еще один важный момент – до начала процедуры стоит все же проверить кожу на аллергию. Шла бы речь об использовании тейпа на любом другом анатомическом участке – в подобных предосторожностях не было бы никакой необходимости, однако в данном случае ситуация выглядит в корне иначе.

Держать приклеенным кинезиотейп в параорбитальной области допустимо только в течение 2-3 часов, в зависимости от степени чувствительности кожи. Касательно периодичности повторов – процедура делается от 1 до 5 раз в неделю.

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Абсолютные и относительные противопоказания к выполнению этой процедуры

Аналогично любому другому механическому воздействию на организм человека, наложение тейпов также имеет свои определенные противопоказания. Следует выделить некоторые из них:

1. Индивидуальная непереносимость самих лент (точнее, тех материалов, из которых они сделаны). Проще говоря – аллергическая реакция на приклеивание лент.

2. Различные повреждения, дефекты и раздражение кожи;

3. Дерматологические патологии (ни в коем случае тейпирование нельзя проводить если у человека пусть даже заподозрена экзема, грибковые патологии, плоские бородавки, а также пиодермии);

4. ЛОР-патологии– ринит, тонзиллит (это объясняется тем, что вместе с лимфотоком в организм человека могут попасть и болезнетворные бактерии);

5. Заболевания лимфатической системы – вне зависимости от происхождения, степени выраженности и прочих моментов;

6. Гипертония 3 стадии, а также иные патологии сердечно-сосудистой природы;

7. Хронические парезы лицевого нерва;

8. Фациальные параличи – вне зависимости от этиологии (тейпируется овал лица и жевательная мускулатура с большой осторожностью);

9. Сахарный диабет в декомпенсированной стадии;

10. Хроническая сердечная, а также почечная и печеночная недостаточность.

Перечисленные выше патологии являются абсолютными противопоказаниями к проведению кинезиотейпирования. Но если у вас имеется какое-то хроническое заболевание – даже если его нет среди упомянутых в этом списке, все равно нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом относительно возможности использования тейпов для устранения морщин в параорбитальной области.опубликовано econet.ru.

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