Как по ногам распознать проблемы с печенью: 9 признаков 

Заболевания печени очень коварны. Например, цирроз и онкология печени поначалу вообще никак не дают о себе знать, а явные симптомы появляются только на тяжелых стадиях. Оказывается, по собственным ногам можно выявить возможные проблемы с этим важным органом. Вот 9 главных признаков патологий печени.
Печень состоит из 500 тысяч печёночных долек. Каждая из них пронизана артериями, венами, желчными протоками, нервами и лимфососудами. Есть симптомы болезней печени, которым вы можете не придавать значения. Например, коричневые пятнышки, сосудистые сеточки на ногах. На что важно обратить внимание?
Такие пятна обычно расположены ниже колен. Они похожи на сыпь и блестят на свету. Их появление связано с нарушением кровообращения и ухудшением состояния сосудов. Пятна могут появиться при печёночной недостаточности, из-за которой снижается давление, и расширяются сосуды.
Сосудистые сеточки – это группа расширенных сосудов, расположенных близко к поверхности кожи. Внешне они похожи на паутину. У человека с больной печенью обычно появляется сразу несколько таких звездочек на ногах. Иногда это сопровождается развитием варикоза. Звездочки возникают из-за повышения уровня эстрогена, который влияет на сосуды, а эстроген повышается либо при беременности, либо при хронических заболеваниях печени. Множество сосудистых звездочек указывает на фиброз, цирроз, алкогольный гепатит.
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За здоровье кожи отвечают витамины А и Е, но для их усвоения необходимо, чтобы печень нормально выделяла желчь, а та вовремя поступала в двенадцатиперстную кишку. Потрескавшиеся пятки могут указывать на хроническое заболевание печени, приведшее к проблемам с желчью, а именно: застой желчи из-за камней или перегибов желчных протоков, желчь вырабатывается в недостаточном количестве, нарушена вязкость желчи.
Зуд в нижней части стоп часто бывает у людей с хроническими заболеваниями печени, особенно связанными с поражением желчных протоков и нарушением оттока желчи. Для людей с первичным билиарным циррозом типичен зуд стоп / ладоней. Зуд обусловлен накоплением желчных солей под кожей и повышением уровня гистамина.
Кожа не только защищает нас от повреждений, но и помогает выводить яды из организма. Через потовые железы выделяются токсины и продукты обмена веществ. Нельзя иметь больную печень и здоровые почки. Болезни печени приводят к накоплению токсинов и нарушению кровотока, что сказывается на почках и прочих органах. Это приводит к тому, что потовые выделения имеют неприятный запах.
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При заболеваниях печени могут отекать стопы. При надавливании пальцем на отекшую поверхность остается вмятина. Отеки ног – это поздний симптом, вызываемый портальной гипертензией / снижением уровня альбумина. Отеки часто бывают при циррозе.
Заболевания печени могут вызывать не воспалительное поражение нервных волокон в ногах. Возможны щекочущие ощущения в ногах или необъяснимая боль.
Если изменился цвет ногтей, они стали шероховатыми, расслаиваются, потеряли блеск и шелушится кожа стоп – это грибок ногтей. У людей с нездоровой печенью нарушается баланс кишечной микрофлоры, из-за чего возникает грибок.
Это ограниченный участок сильно покрасневшей кожи. Возникает при циррозе, гепатите.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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