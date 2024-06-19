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Как пищеварение связано с работой щитовидной железы

Автор: Econet 19 июня 2024 6696
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Каким образом функция щитовидной железы связана с ЖКТ? Для обмена веществ щитовидка вырабатывает гормоны Т4 и Т3. Они состоят из тирозина и йода. Для метаболизма йода и работы гормонов нужны селен, железо, витамины А, В2, В9, В12, В8, цинк, медь, кальций. Эти вещества и микроэлементы организм получает в процессе пищеварения.

Как пищеварение связано с работой щитовидной железы

Состояние желудочно-кишечного тракта может влиять на функции щитовидной железы. Если есть нарушения работы щитовидки (например, гипотиреоз), в 99% доктор займется именно пищеварением.  

ЖКТ - лучший друг щитовидной железы

Немного биологии

Органы пищеварения: желудок, кишечник, поджелудочная, печень и желчный пузырь.

В желудке осуществляется химическая и механическая обработка пищи. Это:

  • расщепление белков,
  • обработка веществ и микроэлементов (железа, витамина В12 и т.д.) для дальнейшего усвоения,
  • всасывание жидкости.

Из желудка пища малыми порциями переходит в двенадцатиперстную кишку, где работают ферменты поджелудочной, кишечника и желчь.

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Желчь вырабатывается в печени и скапливается в желчном пузыре. Она работает в усвоении жиров.

Поджелудочная производит ферменты: трипсин для белков, липазу для жиров, амилазу для углеводов. Это обеспечивает их высвобождение из пищи.

Ферменты кишечника действуют в пристеночном пищеварении.

В результате этой работы пища превращается в аминокислоты, глицерин, жирные кислоты, глюкозу, фруктозу, витамины, которые всасываются через кишечные стенки в кровоток и лимфу с последующим участием в общем обмене.

Для обмена веществ щитовидка производит гормоны Т4 и Т3. Они состоят из аминокислоты тирозина и атомов йода. Для метаболизма йода и гормональной функции требуются и компоненты-синергисты: селен, железо, витамины А, В2, В9, В12, В8, цинк, медь, кальций.⠀

Все это берется из пищи. А отвечают за пищеварение органы ЖКТ. Поэтому желудочно-кишечный тракт - лучший друг щитовидной железы.

Как пищеварение связано с работой щитовидной железы

Симптомы сбоев пищеварительной функции

  • Ощущение тяжести после приема пищи.
  • Боли в желудке после еды.
  • Болевые ощущения в левом (правом) подреберье после приема пищи.
  • Вздутие живота.
  • Отвращение к красному мясу.
  • Посторонний запах изо рта.
  • Налет белого цвета и отпечатки зубов на языке.
  • Непринятие жирной пищи.
  • Отрыжка.
  • Запор/диарея.

Если вы разбираетесь с проблемой щитовидки (гипотиреозом) или стремитесь предотвратить это заболевание, имеет смысл заняться желудочно-кишечным трактом.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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