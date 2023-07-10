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КАК отучить себя переедать после ужина: 6 способов

Источник: smart-cookie.ru 10 июля 2023 6658
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«Соберись, ты же можешь!» - говоришь себе, пытаясь зажать волю в кулак и не есть после шести вечера. Но попытки похудеть таким способом чаще всего приводят к обратному результату. В чем ошибка и как ее исправить? В этой статье вы узнаете 6 способов отучить себя переедать после ужина.

КАК отучить себя переедать после ужина: 6 способов

В позднем легком ужине нет ничего страшного, но еда нон-стоп после 6 вечера и до упора очень вредит здоровью, не говоря уже об исчезающей талии и «пивном» животе.

Как не переедать после ужина: 6 проверенных способов

  • Проложите новый нейронный маршрут
  • Плотно обедайте и съедайте что-нибудь вкусное на полдник 
  • Переведите процесс из бессознательного в осознанный 
  • Бросайте «якорь»
  • Чередуйте тяжелые и легкие дни
  • Запланируйте одну радость в день

Несколько приемов, кот-е помогут остановиться:

1. Проложите новый нейронный маршрут

Желание наесться – всего лишь условный рефлекс. Он возник из-за того, что вы много раз делали одно и тоже (дети бесят – съем шоколадку; села перед компьютером после ужина – начала метать все подряд). В мозге образовались маршруты – нейронные проводящие пути. Они связывают раздражитель (например вы садитесь перед компьютером после ужина) с желанием поесть. Со временем конкретная ситуация уже автоматически возбуждает желание перекусить.

Нейронные «тропки» возникают и зарастают под влиянием наших мыслей. Если несмотря на сильное желание вы остаетесь перед компьютером вместо того чтобы бежать на кухню, то ослабляете старые нейронные пути и прокладываете новые – уже без участия вкусностей. Запретить, отвлечься, убежать – не сработает.

Единственный способ взять еду под контроль – пройти через искушение. Это ваш шанс стереть условный рефлекс. Все что нужно – спокойно посидеть с неприятным чувством напряжения и беспокойства (его создает гормон предвкушения дофамин, из-за него ощущение, что что-то толкает к еде). Переждите, его как летний дождь без зонтика, – волна окатила и прошла.

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КАК отучить себя переедать после ужина: 6 способов

2. Плотно обедайте и съедайте что-нибудь вкусное на полдник 

Лучшая и почти стопроцентная защита от вечернего и ночного обжорства. Если вы поступаете наоборот- обедаете кое-как или вообще весь день толком не едите — вечером у вас не будет ни физических, ни моральных сил справиться с перееданием.

3. Переведите процесс из бессознательного в осознанный 

Перед ужином, когда вы уже собираетесь раскладывать еду по тарелкам, спросите себя: что именно и сколько добавок вы сейчас съедите? Например: «Я съем тарелку макарон и еще положу себе пол-тарелки». Не отступайте от того, что пообещали самому себе. Если нарушите обещание (скажем, взяли не одну, а пять добавок) честно проговорите это про себя. В следующий раз будет легче контролировать аппетит и удержаться от лишней еды.

4. Бросайте «якорь»

Выберите какой-нибудь продукт/блюдо на самый конец ужина — после него вы больше в этот день ничего не едите. Надежный «якорь» — цитрусовые типа апельсина, грейпфрута, помело. Они содержат мало сахара, поэтому есть после них не хочется. Осторожнее с яблоком — в сыром виде оно провоцирует выработку соляной кислоты в желудке и возбуждает аппетит. А вот запеченное — отличный вариант.

КАК отучить себя переедать после ужина: 6 способов

5. Чередуйте тяжелые и легкие дни

Иногда наесться хочется так сильно, что никакой настрой не помогает. В такие моменты лучше спокойно уступить соблазну — важно помнить, что один день не отражается ни на здоровье, ни на талии. Просто постарайтесь съесть поменьше завтра.

6. Запланируйте одну радость в день

Каждое утро или накануне вечером придумывайте и воплощайте в жизнь как минимум одно приятное событие, которое вас точно обрадует и придаст сил. В отличие от обжорства, это лучший способ не дать стрессам сломить себя.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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