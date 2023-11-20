Как оценить состояние гормональной системы?

Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов

Каждой женщине, которая следит за своим здоровьем, необходимо знать о существовании овариально-надпочечниково-тиреоидной оси (ОНТ), позволяющей оценить сбалансированность гормональной системы.

Такая ось связывает три важных органа в женском организме – яичники, надпочечники и щитовидную железу.

Какие симптомы говорят о нарушении работы гормональной системы

Если хотя бы в одном из перечисленных органов есть проблема, начинают страдать и все остальные. Не бывает просто надпочечниковой усталости либо гипотериоза, такие состояния могут быть более выраженными, но сопутствующие проблемы всегда существуют и другие органы начинают работать менее эффективно.

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О наличии нарушений во взаимосвязи между яичниками, надпочечниками и щитовидкой свидетельствуют следующие симптомы:

ощущение тревоги и депрессивное состояние;

постоянное чувство усталости;

перепады настроения;

частые головные боли и головокружения;

отечность;

проблемы с менструальным циклом (нерегулярность, болезненность);

повышенная чувствительность груди;

интенсивное выпадение волос;

чрезмерная сухость кожных покровов;

желание употреблять сладкие и содержащие кофеин продукты;

повышенная раздражительность между приемами пищи;

проблемы со сном;

частые простудные заболевания;

стремительный набор лишнего веса;

гипогликемия.

Если вы заметили наличие хотя бы одного из перечисленных симптомов, важно обратить внимание на здоровье и определить истинную причину дисбаланса в организме. Обнаружив орган, который нуждается в лечении, вам удастся быстро решить проблему.

Специалисты в сфере функциональной медицины рекомендуют пройти тесты, позволяющие оценить состояние гормональной системы. К таким тестам относятся:

эстрадиол, ЛГ, ФСГ (лучше проводить их на третий день менструаций);

прогестерон (проводится обычно на девятнадцатый либо двадцать второй день менструаций);

определение индекса стресса надпочечников;

определение гормонов щитовидки (тиреотропного, антитироглобулина, обратного T3, свободного Т4, анти-ТПО);

определение свободного тестостерона;

показатель глобулина, который связывает все половые гормоны.

Специалист может назначить и иное обследование, все зависит от сложности конкретной ситуации. Если вы чувствуете, что организм функционирует некорректно, можно предпринять некоторые меры, не дожидаясь результатов тестов.

С чего начать?

Начинать следует с изучения работы надпочечников. Гормон стресса кортизол, вырабатываемый нашим организмом, может служить во благо или во вред. От этого гормона напрямую зависит состояние иммунной системы, он помогает сконцентрировать внимание и чувствовать себя бодро. Как и в случае с гормоном, если получится наладить работу надпочечников, то удастся и восстановить связь во всей системе ОНТ.

Для восстановления работы надпочечников необходимо изначально минимизировать любые стрессовые ситуации, а также скорректировать питание.

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Для запуска процесса восстановления достаточно начать прием адаптогенов, позволяющих не только нормализовать функционирование надпочечников, но и уровень кортизола в организме.

При нарушении гормонального баланса помогают и травы:

родиола розовая – минимизирует негативные последствия после перенесенных стрессов и повышает выносливость. Ежедневно достаточно употреблять 200 мг травы с 3% розавина. Единственным противопоказанием к применению является наличие биполярного расстройства;

Ежедневно достаточно употреблять 200 мг травы с 3% розавина. Единственным противопоказанием к применению является наличие биполярного расстройства; ашваганда – оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, помогает избавиться от чувства тревоги, улучшить память и нормализовать сон. Кроме того, эта трава способствует повышению либидо и притоку благоприятной для организма энергии, но с осторожностью ее следует употреблять людям, чей организм чувствителен к пасленовым. Каждый день достаточно принимать 200 мг травы с 5% витанолидов;

Кроме того, эта трава способствует повышению либидо и притоку благоприятной для организма энергии, но с осторожностью ее следует употреблять людям, чей организм чувствителен к пасленовым. Каждый день достаточно принимать 200 мг травы с 5% витанолидов; элеутерококк – помогает сконцентрировать внимание и избавиться от бессонницы. Ежедневно достаточно употреблять 1/8 чайной ложки сухого экстракта и обязательно в первой половине дня, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы со сном. Людям с повышенным кровяным давлением принимать данное средство не рекомендуется.

Не стоит экспериментировать и употреблять все средства одновременно, поскольку это может вызвать чувство подавленности. Оптимальный вариант – начать лечение комбинированным препаратом, в состав которого входят минимальные дозы указанных выше компонентов и питательные вещества, необходимые для восстановления гормонального баланса. По прошествии 6-12 недель с начала лечения уже можно почувствовать результат, но полное восстановление требует времени.

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Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов.опубликовано econet.ru.

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