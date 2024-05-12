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Как отличить почечные отеки от сердечных

Источник: zen.yandex.ru 12 мая 2024 6480
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Главная ФУНКЦИЯ ПОЧЕК – фильтрация крови, которую орган пропускает через систему узких канальцев в колоссальных количествах каждые сутки, и образование из нее первичной, а затем и вторичной мочи, которая содержит воду и продукты метаболизма. Очевидно, насколько сильно зависит ГОМЕОСТАЗ системы крови от здоровья почек.

Как отличить почечные отеки от сердечных

Если с почками что-то не так, развиваются электролитные нарушения (теряются минералы), снижается количество белка, развивается анемия (почки вырабатывают эритропоэтин, который стимулирует выработку эритроцитов). Но симптомов поражения почек не очень много: это повышение артериального давления, которое сложно назвать специфичным признаком, отеки и, изредка, боли в пояснице (но чаще всего почки даже не болят, потому что нервные окончания только в капсуле органа). Наиболее информативным признаком оказываются отеки. Но как же понять по ним, что с почками проблема?

Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

1. Когда появляются отеки?

Если отеки появляются утром, то они почечные, а если вечером – то причиной может стать сердце.

2. Когда они проходят?

Тут все наоборот – к вечеру сердечные отеки только "набираются", а почечные проходят.

Как отличить почечные отеки от сердечных

3. Где она расположены?

Почечные отеки начинаются с лица, которое становится одутловатым, после чего спускаются ниже, если болезнь прогрессирует.

4. Они теплые или холодные?

Такие отеки теплые, температуры тела.

5. Какие они на ощупь?

Почечные отеки мягкие, податливые.

6. Цвет отечной кожи?

Как отличить почечные отеки от сердечных

Они бледные или красные, телесные. Сердечные будут синюшными, цианотичными.

7. Остается ли ямка при надавливании?

Ямка не характерна для почечных отеков, она быстро расправляется, в отличии от плотных сердечных.

Необходима консультация специалиста.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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