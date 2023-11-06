Как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Паническая атака или сердечный приступ? Разобраться в чём разница и быть готовыми к неожиданным приступам - поможет эта статья.
Под термином «сердечный приступ» ниже мы будем понимать любые из таких явлений: инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная недостаточность, острый коронарный синдром. Для нашей темы разница между этими понятиями не имеет значения.
Сердечный приступ происходит в тех случаях, когда один из сосудов, расположенных на поверхности сердца, «закупоривается». Либо тромбом (кровяным сгустком), либо холестериновой бляшкой, либо их комбинацией. К такой «закупорке» приводят любые заболевания, сужающие артерии, питающие сердце (возникает атеросклероз коронарных артерий).
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В результате такой блокировки часть сердечной мышцы (которая питалась из повреждённого сосуда) перестаёт получать кислород и питательные вещества. Оставаясь без кислорода, эта часть сердечной мышцы начинает отмирать.
В принципе, такая ситуация обратима, и если вовремя человека доставить в стационар (в кардиореанимацию или в кардиохирургию), то врачи могут убрать и тромб, и холестериновую бляшку, и кровь снова начнёт по сосуду поступать в этот участок. И сосуд либо восстановится полностью, либо частично.
Поэтому главное правило при наступлении сердечного приступа – не терять времени, потому что со временем шансов на восстановление остаётся меньше.
Факторы, провоцирующие сердечный приступ:
Как исключение: иногда бывает жгучая, похожая на проблемы с желудком, но чаще – давящая боль.
Дополнительный признак:
- боль может распространяться, отдавать в левую сторону: в руку, лопатку, плечо, в область между лопаток, иногда в нижнюю челюсть.
Признаки панической атаки: если у вас сердце «колет», «пронзает», «пульсирует», «немеет, как в холодильнике», «отдает в лопатки и руки, поясницу и шею», возникают «сердечные спазмы», «ком за грудиной», и при этом ощущается «покалывание», «сжатие», «острое сжимание», «сдавление», «напряженность», «заложенность», «жжение» в области сердца, а также левого подреберья, верхней части живота, «распирание» или, наоборот, «пустота» в грудной клетке.
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Боль, чаще всего, возникает на фоне физических нагрузок или психического стресса.
Есть четкая, обязательная и постоянная связь с физической нагрузкой. Поскольку сердечный приступ заключается в том, что сердце не справляется с обычным кровотоком. Соответственно, любое снижение (или увеличение) физической нагрузки влияет на характер боли. В покое становится легче, в движении боль нарастает.
При сердечном приступе возникает слабость, человек старается не двигаться, он лежит или сидит.
Поэтому, если у вас возникает сильное желание двигаться, вы выходите из пугающей ситуации, и ваша боль утихает, это значит, что у вас была паническая атака, а не сердечный приступ.
Боль проходит либо в покое, либо после приёма нитроглицерина под язык (или нитроспрея).
Боль проходит, когда человек выходит из пугающей ситуации. Либо со временем, когда он привыкает к пугающей ситуации, и успокаивается.
В этом случае ваша главная и единственная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее вызвать «скорую», и оказаться в больнице.
Ничего радикального нельзя сделать дома, ничего нельзя сделать даже в машине «скорой помощи». Спасти вас смогут только в стационаре. Все остальные действия, которые вы делаете, пока едет «скорая», на исход практически не влияют.
Ждать приезда «скорой» лучше всего, находясь вертикально. Но не стоя, а сидя. Или полусидя, под разными углами. Поэкспериментируйте и найдите для себя удобное положение.
Некоторым людям бывает удобнее располагаться лежа, но так происходит редко, поскольку в положении лёжа обычно тяжелее дышать.
Пока вы ждёте приезда «скорой», можно принять нитроглицерин под язык (или нитроспрей), если у вас нет к нему непереносимости.
Резко двигаться, а тем более куда-то бежать, в случае реального сердечного приступа запрещается категорически. Рекомендуется даже не стоять на ногах, поскольку такое положение увеличивает нагрузку на сердце (работает множество мышц).
И последнее.
Болезни коронарных артерий практически всегда вызывают заметные изменения активности сердца, что можно зафиксировать на электрокардиограмме. При панических приступах ЭКГ позволяет выявить лишь учащение сердцебиения.
Поэтому, если вы сделали ЭКГ, и исследования не выявили у вас никаких заболеваний (не просто «отклонений от нормы», которые есть у каждого человека, а именно, заболеваний), значит, за своё сердце вы можете быть спокойны.опубликовано econet
Автор Андрей Савенко
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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