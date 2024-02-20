Как определить есть ли у вас проблемы с надпочечниками

Существует «домашний» и достаточно точный способ узнать, есть ли у вас проблемы с надпочечниками – нужно построить график вашей среднесуточной температуры.

Многие заболевания щитовидной железы обусловлены проблемой с надпочечниками. В большинстве случаев, работающая со сбоем щитовидная железа не является фактической причиной проблемы. Многие области организма, как правило, несут ответственность за состояние щитовидной железы, и хотя различные части организма могут быть затронуты, во многих случаях слабые надпочечники приводят к развитию заболевания щитовидной железы.

Что может рассказать ваша температура о надпочечниках

Очень важно понять причину, потому что когда надпочечники являются причиной неисправности щитовидной железы, а лечащий врач направляет свое лечение непосредственно на щитовидную железу и игнорирует надпочечники, нет абсолютно никаких шансов на восстановление здоровья человека в нормальное состояние.

Это совершенно очевидно, но по-прежнему, мягко скажем, удивляет меня, что почти каждый эндокринолог, и вообще врач, делают одно и то же, когда кто-то приходит на прием с симптомами щитовидной железы: они выполняют осмотр, заполняют историю болезни и посылают человека сдавать анализ крови на гормоны, а затем на основании анализов, уверенно назначают лечение щитовидной железы, иногда пожизненное (или иногда хирургию или RAI, для тех, у кого гипертиреоз). Почему они не оценивают всю эндокринную систему, в том числе надпочечники?

(Конечно, возможно, что это только мне попадались такие эндокринологи, а у вас с этим все в порядке).

Выгорание надпочечников, как правило, очень часто происходит со временем, особенно если человек постоянно “работает на адреналине» и перенапрягается.

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Обратная сторона. Недостаточно активная щитовидная железа в организме подавляет все другие железы и органы, в том числе и надпочечники. Тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса/ДТЗ также могут снизить работу надпочечников. Кроме того, плохая функция надпочечников является одной из основных причин неэффективности лечения щитовидной железы.

В общем, вы должны убедиться, что надпочечники достаточно сильны, чтобы выдержать заболевание и лечение щитовидной железы и поддерживать их, если это необходимо, до начала и при лечении любого заболевания щитовидной железы.

Существует «домашний» и достаточно точный способ узнать, есть ли у вас проблемы с надпочечниками – нужно построить график вашей среднесуточной температуры.

Как измерять температуру

Температура измеряется в ротовой полости. Убедитесь, что термометр помещен глубоко под язык. Померьте три температуры, примерно, с разницей в 3 часа, начиная с отсчета трех часов после пробуждения. Например, если вы просыпаетесь в 6 утра, измерьте температуру около 9 утра, в 12 и 15 часов. Старайтесь избегать измерения температуры после активной деятельности. Даже подъем по лестнице может поднять вашу температуру на короткий промежуток времени.

Поэтому перед измерением вы должны посидеть и отдохнуть не менее 15 минут, не есть, не пить и не курить в этот период времени. Кроме того, лучше всего, если вы будете измерять температуру в одно и то же время каждый день.

Как построить график температур

Если вы все сделали по инструкции и измерили 3 температуры, посчитайте среднее значение этих трех температур и нанесите точку на график. Если не получилось в какой-то день измерить 3 раза, а всего 1 или 2, нанесите на график точку этой температуры, или средней из 2, с пометкой 1 или 2, соответственно.

Укажите на графике любые значимые события. Например: начал принимать новый препарат, или увеличила дозу, чувствовал себя уставшим, сегодня депрессую, стресс, работал всю ночь, спала больше обычного, менструация и т.п. Это очень важно для интерпретации графика. В тех случаях, где есть колебания температуры на графике, полезно рассмотреть любые возможные события или изменения которые происходили в этот день, и это поможет в интерпретации.

Соедините все точки между собой линией. Если вы пропустили измерение температуры, в какой- то день, не ведите линию через этот день, оставьте пробелом и начните новую линию с нового дня.

Интерпретация графика

Ниже приводится типичный график температур показывающий, что мы можем видеть у человека, получающего надлежащее лечение надпочечников, и имеющего, в среднем, хороший ответ.

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A. Нестабильная температура: усталость или слабость надпочечников. Температура характеризуется широким диапазоном. (Имейте в виду – температура имеет тенденцию повышаться в теплую погоду и падать в холодную погоду).

B. Уменьшение нестабильности: с поддержкой надпочечников, так как функции надпочечников улучшаются, уменьшаются колебания (температура стала более стабильной)

C. Низкая, но стабильная: температура стабилизировалась, но она по-прежнему остается на низком уровне.

D. Стабильная и растет: после периода стабильности постепенное повышение температуры.

E. Стабильная 98.6 º F / 37º С: Это характерно для здорового обмена веществ.

Стабильной называется температура, которая находится в пределах 0,2 градуса по Фаренгейту друг от друга, в течение 5 дней. Например, 98.0, 98.1, 98.0, 98.2, 98.1

Если ваша средняя температура нестабильная – то 24х-часовой тест слюны (слюна на кортизол 4 раза в день) является лучшим способом, чтобы выяснить, что происходит.

Если поддержка надпочечников работает хорошо, каждая фаза от А до D может продолжаться от одной недели до нескольких месяцев в зависимости от организма человека. Некоторые фазы могут происходить одновременно. Или, например, A и D могут объединиться, в стабильно растущий график, пропуская C.

Если никакого прогресса не видно через 2-3 месяца, это означает что присутствует другая проблема, например, токсичность и т.п.

Помните что график температур, это ваша навигационная карта. Чем точнее вы заполните ее, тем более подробную и полезную карту вы получите. Это поможет вам сориентироваться в направлении 37º С и улучшения здоровья.

Обратите внимание, что лучше сделать график температур, который будет несовершенным – с менее чем тремя ежедневными температурами, с неправильными промежутками времени между температурами, или измерениями сразу после физической активности или отдыха, чем не сделать вообще.опубликовано econet

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