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Как определить дефицит основных витаминов: 5 простых способов

Автор: Econet 09 августа 2023 6426
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Если вы чувствуете постоянную усталость, раздражительность, у вас возникли проблемы со зрением, возможно, организму не хватает важных витаминов или минералов. Главная причина этому - неправильный пищевой рацион. Какие еще признаки укажут на то, что в организме есть витаминный дефицит.

Как определить дефицит основных витаминов: 5 простых способов

Нехватка витаминов - распространенное явление. Первопричиной витаминного дефицита является неполноценный пищевой рацион. Следующая проблема - нарушение всасывания в ЖКТ. Симптомы нехватки витаминов могут быть самыми разнообразными. Вот типичные признаки, указывающие на дефицит витаминов. Их важно знать, чтобы исправить проблему.

Симптомы витаминного дефицита 

В любом возрасте может проявиться витаминный дефицит, но дети, беременные женщины и лица преклонного возраста более восприимчивы к этой проблеме.

Тревожность

Проявления тревоги – это беспокойство, беспричинный страх, учащенный пульс, потоотделение, бессонница.

Недостаточность ряда витаминов связывают с повышенной тревожностью.

Витамин D необходим для развития костной ткани, иммунной защиты, борьбы с воспалением. 

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Как определить дефицит основных витаминов: 5 простых способов

Витамин В6 работает в синтезе гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), серотонина, дофамина, которые являются нейротрансмиттерами. Витамин B3 задействован в переходе триптофана в серотонин, который регулирует тревожность.

Патологии ночного зрения

Изменение зрения в темное время, дискомфорт от яркого или слабого освещения могут стать фактором так называемой ночной слепоты. Ее вызывает дефицит витамина А. Последний важен для зрительной функции, иммунитета и кожи, он участвует в передаче импульсов на глазную сетчатку. 

Кровоточивость десен

Цинга развивается в результате недостаточности витамина С. Другие проявления болезни: разрушение зубов, истончение волос, усталость. 

Витамин С борется с вредными для здоровья свободными радикалами, необходим для иммунитета, помогает усвоению железа, участвует в создании коллагена. 

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Утомляемость

Усталость могут провоцировать самые разные факторы (нехватка сна, плохое питание, заболевание). Недостаток витаминов также вызывает состояние усталости.

Витамин Е борется с воспалением. Он задействован в иммунной защите. Недостаток витамина Е провоцирует и усталость мышц. 

Как определить дефицит основных витаминов: 5 простых способов

Витамины группы В помогают преобразовать пищу в энергию. 

Недостаток витамина D также служит фактором стабильной утомляемости. 

Ломкость ногтей и волос

Витамин В7 участвует в выработке энергии, в синтезе белка аминокислот, важных для роста ногтей и волос. 

Как определить дефицит основных витаминов: 5 простых способов

Железо важно для здоровья ногтей и волос, оно необходимо для выработки гемоглобина крови. Недостаточное содержание железа связано с ломкостью ногтей. Дефицит железа также активирует выпадение волос. 

Цинк  участвует в иммунной защите, производстве белка и синтезе гормонов. Дефицит цинка провоцирует потерю вкуса, понос, плохое заживление ран, атрофию мышц, выпадение и истончение волос.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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