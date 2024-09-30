Как обрести баланс тела и ума осенью: 12 советов Аюрведы

На наше самочувствие и мышление часто влияет время года. Осень – это пора спокойствия и тишины, жизнь словно замедляется и многие чувствуют снижение работоспособности, усталость, сонливость. Обрести баланс тела и ума в осенний период помогут несколько практических советов.

Если вы чувствуете, что с приходом осени меняется ваше настроение и физическое состояние, причем не в лучшую сторону, тогда стоит предпринять определенные меры. Особенно советами по обретению баланса тела и разума стоит воспользоваться тем, кто часто ощущает тревожность, страх, слабость, низкую концентрацию внимания.

Как сохранить равновесие души и тела осенью

Если осенью ваша кожа становится слишком сухой, руки и ноги более чувствительными к холоду, нарушается режим сна, часто возникает боль в ушах, вздутие живота и запоры, то пора воспользоваться рекомендациями, которые помогут значительно улучшить ваше состояние, причем не только физическое, но и эмоциональное.

1. Защитите носовые пазухи. Регулярная промывка носа солевым раствором необходима для профилактики и лечения простуды, сезонной аллергии. Если вы почувствовали недомогание, смешайте четверть чайной ложки соли со стаканом кипяченой воды и промойте раствором нос, желательно три раза в день.

2. Почистите язык. Наблюдая за состоянием языка можно понять, что происходит в организме. У людей со здоровой пищеварительной системой язык всегда розовый и чистый. При загрязнении организма токсинами на языке появляется налет.

Для детоксикации можно использовать полезные очистительные соки, а лучше обратиться за консультацией к специалисту. Но для начала следует регулярно очищать поверхность языка от налета, чтобы не усугубить состояние пищеварительной системы. Для этого можно воспользоваться специальным скребком.

3. Ешьте теплую пищу. Осенью особенно полезно употреблять теплые блюда и избегать сушеных продуктов. В рацион рекомендуется включить бульоны, каши, рагу с согревающими специями – куркумой, корицей, кардамоном, имбирем, фенхелем.

4. Пейте больше чая. Полезным для организма будет чай с добавлением базилика, молока, меда. Осенью следует минимизировать потребление холодных напитков, в том числе и охлажденной воды.

5. Перекусите перед сном. За пару часов до сна полезно выпить стакан теплого молока, можно с медом. А если добавить к напитку согревающих специй, это поможет быстрее расслабиться и уснуть.

6. Употребляйте в пищу полезные жиры. Ешьте продукты, которые увлажняют ваш организм изнутри – топленое или кокосовое масло, авокадо, семена льна. Также включите в рацион молочные продукты.

7. Пейте теплую воду с полезными добавками. По утрам рекомендуется выпивать стакан теплой воды с тертым имбирем, лимоном или небольшим количеством яблочного уксуса. А по вечерам полезно употреблять травяные чаи. Это поможет организму не терять влагу.

8. Сделайте самомассаж. Это поможет успокоить нервную систему и улучшить состояние кожи. Для массажа используйте органические масла холодного отжима – миндальное, кунжутное, кокосовое, оливковое, виноградное. Втирайте масло в кожу круговыми движениями сверху вниз, а через полчаса примите теплую ванну или душ.

9. Посетите сауну или баню. Процесс потоотделения способствует очищению всего организма от шлаков и токсинов. После бани или сауны (либо до них) полезно сделать масляный массаж, что предотвратит обезвоживание организма. Также хорошему потоотделению способствует принятие ванны с добавлением имбиря.

10. Не спешите. Постарайтесь замедлиться и не хвататься сразу за несколько дел. Избегайте длительных и изнурительных тренировок в спортивном зале, сосредоточьтесь на упражнениях, которые укрепляют суставы и мышцы. Больше гуляйте и дышите свежим воздухом.

11. Используйте ароматерапию. Очень полезно вдыхать аромат натуральных эфирных масел. Ароматерапия помогает улучшить как эмоциональное, так и физическое состояние. Каждое эфирное масло обладает определенными свойствами, всю информацию вы сможете найти в инструкции к конкретному средству.

12. Согревайтесь. Носите теплую и приятную к телу одежду не только на улице, но и дома.

Заботьтесь о себе. Любите себя. Тогда вам удастся достичь баланса тела и разума.опубликовано econet

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