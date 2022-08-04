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Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Автор: Econet 04 августа 2022 6962
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Если в организме что-то не в порядке, это рано или поздно начинает проявляться во внешних признаках. Например, состояние ногтей, обхват талии или кожа на пятках могут многое рассказать о возможных дисфункциях организма. Вот как можно провести самодиагностику в домашних условиях.

Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Как можно простым путем выявить начинающиеся проблемы со здоровьем? Предлагаем ряд быстрых и точных тестов, которые укажут на дисфункции в организме. Чтобы успешно и быстро провести самодиагностику, вам достаточно точно следовать предложенным рекомендациям.

Простые тесты для проверки здоровья

Диагностика здоровья головного мозга

Для тестирования здоровья мозга можно выполнить следующее упражнение. 

  • Становимся на одну ногу. 
  • Устанавливаем на ее колено пятку второй ноги, закрываем глаза. В эту же секунду запускаем секундомер (можно произвести отсчет самостоятельно). 
  • В норме необходимо удержать равновесие как минимум на протяжении 20 секунд.

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Японские специалисты доказали, что, если человек не способен выстоять в данной позе 20 сек., это свидетельствует о легки патологиях кровообращения мозга и вероятных кровоизлияниях маленьких сосудов. Данный тест можно применять для первичной диагностики мозговых патологий и ослабления когнитивной функции.

Диагностика снабжения организма кислородом

Достаточно придавить на 2-3 сек. ногтевую пластинку, чтоб та немного побелела, и потом отпустить. Если через 2-3 сек. вы снова увидите розовый оттенок ногтя, значит, кровоток в периферических тканях достаточный. Если же ноготь будет бледным/синим, это свидетельствует о гипоксии, то есть состоянии, когда в крови есть дефицит кислорода.

Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Тестирование вероятности инсульта

Для диагностики риска инсульта можно выполнить следующее упражнение. 

Поворачиваем голову таким образом, чтобы постараться достать сначала левым, а потом - правым ухом противоположное плечо. В идеале ваша шея должна поворачиваться на 90 градусов вправо или влево без дискомфорта и болевых проявлений. Если же вы в таком случае чувствуете боль, это говорит о наличии риска инсульта. Неприятные ощущения могут быть вызваны компрессией позвоночных артерий, что грозит нарушением микроциркуляции крови в мозге. А это чревато ишемическим инсультом. 

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Другие тесты на состояние здоровья

Измеряем обхват талии: показатель не должен быть больше, чем 80 см у женщин и 90 см – у мужчин. Если окружность талии больше указанного значения, то имеется вероятность резистентности к инсулину или нарушений метаболизма. Норма, если вы защипнете складку жира на талии, и она окажется не толще 3 см (для женщин). У мужчин подобной складки не должно наблюдаться вообще. Это показатель того, что тестостерон снижен.

Как обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем: 6 тестов для самодиагностики

Осматриваем ногти. Если они уплощены, вогнуты, имеют форму ложки и бороздки, а также подвержены ломкости, это свидетельствует о малокровии (анемии). На ногтях должны наблюдаться лунулы. Если их нет - это тоже признак малокровия, а конкретнее, нехватке витамина В12. Дефицит минерала цинка покажут полосы белого цвета на ногтях.

Осматриваем пятки. Кожа на них не должна быть потрескавшейся, огрубевшей, чрезмерно сухой. В противном случае это говорит о малокровии, гипотиреозе, резистентности к инсулину.

Если на коже имеются жировики или она чрезмерно сухая, это является маркером патологии желчного пузыря и, как следствие, нехватки ряда жирорастворимых витаминов.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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