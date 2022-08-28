Как не просыпаться разбитым при шейном остеохондрозе

Качество сна напрямую связано с позой, которую бессознательно принимает тело человека во сне. Она предопределяет напряжение мускулов, снабжение органов в результате кровотока и полноценное дыхание. Наряду с тем, сколько часов мы спим, не менее важную роль играет то, каким образом мы спим. В какой позе предпочтительно нежиться в объятиях Морфея?

Качество сна (то есть полноценного ночного отдыха) напрямую связано с позой, которую бессознательно принимает тело человека во сне. Она предопределяет напряжение мускулов, снабжение органов в результате кровотока и полноценное дыхание. Наряду с тем, сколько часов мы спим, не менее важную роль играет то, каким образом мы спим. В какой позе предпочтительно нежиться в объятиях Морфея?

Положение во время сна и здоровье

На спине

Спать в данном положении полезно для мускулов спины (а если вы умудритесь заснуть с руками, параллельно туловищу, и для шеи тоже), для позвоночного. Плюс ко всему, сон на спине, не в пример прочим позам, не вызывает возникновение морщин.

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Издержкой подобной позы выступает храп. Во время сна на спине язык может западать на дыхательные пути, осложняя дыхание, это и провоцирует нежелательное ночное явление.

На боку

Указанное положение во время сна – наиболее излюбленное. Тут могут быть различные вариации: поза эмбриона либо вытянувшись «в струнку» всем телом. Подобная поза не провоцирует боли в спине и шее, не способствует явлению храпа. Плюс ко всему, сон на левом боку улучшает кровообращение, что позитивно отражается на функциях сердца.

Недостатки сна на боку: мешает глубокому дыханию и имеет вероятность давления на такие внутренние органы, как печень, желчный пузырь и проч.

На животе

Указанное положение тела во время сна вызывает более всего разногласий у специалистов. Безусловно, в этой позе отсутствует храп и апноэ (прекращение процесса вентиляции легких на срок больше чем 10 сек.).

Негативные последствия: позвоночный столб во время сна на животе лишен опоры, а неизбежный поворот шеи в сторону провоцирует боль в области шеи и спины. Кроме того, данная поза сна стимулирует образование морщин на лице.

Полноценный сон и остеохондроз

Многие люди пребывают в заблуждении, что не важно, какое именно у вас положение тела во сне, в любом случае позвоночный столб расслабляется и отдыхает. Но это не так. Грамотно оборудованное место ночного отдыха и правильное положение тела являются своеобразной профилактикой шейного остеохондроза (ШО).

Симптомы ШО

Шейный отдел позвоночника имеет 7 дисков, которые обеспечивают свободное движение головы. Указанная зона тела имеет довольно слабые мускулы и параллельно подвергается стабильной нагрузке. В результате имеют место травмы, нарушения, формирование ШО.

ШО – это заболевание, которое развивается в секторе позвоночника и имеет болевые проявления. В процессе воздействия остеохондроза возникает дегенеративно-дистрофический процесс дисков между позвонками.

Сигналы ШО:

Головные боли.

Ухудшение зрительных функций.

Быстрое разрушение эмали зубов.

Храп в ночное время.

Ухудшение слуха.

Частое предобморочное состояние.

Головокружения.

Нарушенная координация движений.

Слабость в зоне рук.

Чувство холода/онемение конечностей.

Как рекомендуется спать, если у вас ШО

Чтоб позвоночная мускулатура должным образом расслаблялась, важно укладываться на бок. Еще не возбраняется спать на спине/животе. Если человек имеет привычку спать на боку и не может изменить данную привычку, а нанести вред позвоночнику не хочет, тогда можно использовать ортопедические матрасы. В противном случае имеется риск искривления.

Сон на животе дает возможность позвоночнику расслабиться, так как он не испытывает давление внутренних органов. Но, в данном случае, шейный отдел пребывает в напряженном состоянии, что послужит фактором дискомфорта и чувства усталости после пробуждения. Когда голова повернута набок, связки растягиваются, а это ведет к напряжению позвонкового сегмента, и позвонки в зоне шеи не имеют возможности расслабиться. По этой причине, если имеется остеохондроз, принимать указанную позу не желательно.

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При данном заболевании настоятельно рекомендуется спать на спине, потому что так можно получить анатомическое расслабление в области позвоночного столба.

Как выбрать матрас при ШО

Чтобы не подвергать позвоночник вероятному искривлению, целесообразно подобрать необходимую спальную поверхность.

Если матрас окажется излишне мягким, тело станет «проваливаться» в углубление, возникшее под давлением, что спровоцирует искривление позвоночных изгибов. Одновременно поверхность не должна быть крайне жесткой, чтобы не нанести вред области позвоночного столба.

Если лежать на боку, плечо станет впираться в твердую поверхность, одновременно поясница и грудной отдел образуют S – образную конфигурацию. Идеальной версией для пациентов с ШО послужат матрасы полужесткой категории с ортопедическим действием.

Выбираем подушку

Подушка также определяет качество ночного сна. Нельзя совсем отказываться от подушки вот почему: мускулы шейного отдела всю ночь пребывают в напряжении, потому что голова занимает как бы «повисшее» положение.

Если у вас ШО, не стоит выбирать мягкую подушку, ведь в таком случае усиливается напряжение на зону шеи. Оптимальным вариантом будет полужесткое спальное изделие.

Привычку спать в определенной позе искоренить практически невозможно. Она вырабатывается с детских лет и кажется нам максимально удобной и единственно возможной. К тому же, засыпая, мы освобождаемся от влияния разумных доводов и принимаем максимально комфортное для себя положение. Но, в целях профилактики целого ряда проблем со здоровьем (в частности, возникновения и развития остеохондроза) можно позаботиться о грамотно организованном спальном месте. Это поможет избежать неприятным симптомов после пробуждения и сделает ваш ночной отдых максимально полноценным.опубликовано econet.ru.

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