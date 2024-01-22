Как нарушения работы щитовидной железы влияют на репродуктивную систему женщины

Все эндокринные органы и клетки в организме составляют единую систему, в которой все взаимосвязано и при нарушении нормальной работы какого-то одного ее звена, непременно будут страдать и другие составляющие. Это в первую очередь касается щитовидной железы (ЩЖ) и яичников. Очень тесная взаимосвязь между функционированием этих двух желез внутренней секреции не позволяет рассматривать их по отдельности.
Давно доказано, что при нарушении работы щитовидной железы (как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз) страдает работа практически всех органов и тканей в организме, в том числе и репродуктивной системы женщины. Тиреоидные гормоны по праву называют “субстратами жизни”, ведь практически не существует процессов жизнедеятельности, в которых бы они не участвовали. В данном случае речь пойдет о связи гормонов щитовидной железы (ЩЖ) и функционированием половых желез женщины.
Для того чтобы понять насколько щитовидная железа важна для женского здоровья, рассмотрим несколько доказанных фактов:
Также стоит указать, что такая связь не является односторонней. Так же, как ЩЖ влияет на репродуктивные органы, те, в свою очередь, оказывают действие на ЩЖ. Убедиться в этом просто. Достаточно вспомнить, как меняется тиреоидная функция при беременности, лактации, наличии различных дисгормональных заболеваний половой системы.
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны (тироксин и трийодтиронин), которые и влияют на большинство клеток в организме, а также кальцитонин – гормон кальциевого гомеостаза. Но синтез гормонов находится под строгим контролем высших уровней нейроэндокринной системы – гипофиза, гипоталамуса и коры головного мозга. Аналогичным образом происходит и регуляции работы яичников.
Кора головного мозга посылает нервные сигналы в гипоталамус о состоянии гормонального гомеостаза, который отвечает на это выработкой рилизинг-факторов (либеринов, которые стимулируют работу гипофиза и статинов, которые тормозят ее) и трансформирует нервный импульс в гормональный ответ. Тиреотропин-рилизинг-фактор заставляет гипофиз вырабатывать тиреотропный гормон (ТТГ), а гонадотропин-рилизинг-фактор – фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). Эти гормоны направляются к своим пунктам назначения (щитовидная железа для ТТГ и яичники для ФСГ и ЛГ) и активируют образование тиреоидных и половых гормонов.
В свете последних научных исследований было доказано, что рецепторы к тропным гормонам в ЩЖ и половых железах очень схожи по своей структуре, да и сами гормоны отличаются друг от друга не слишком – это доказывает их совместное происхождение из одного субстрата, что и обусловливает тесную взаимосвязь.
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Существует два уровня воздействия тиреоидных гормонов на процессы в яичниках.
Первый является универсальным, то есть Т3 и Т4 оказывает такое же влияние на клетки половых желез, что и на другие органы – стимулируют рост и дифференциацию клеток, имеют репаративные способности, регулируют энергетический и все обменные процессы в клетке.
Второй был открыт совсем недавно и является специфическим для половых желез. Яичники на своей поверхности имеют специфические рецепторные молекулы не только к тироксину и трийодтиронину, но и к тиреотропному гипофизарному гормону.
Таким образом, процессы созревания ооцитов, рост доминантных фолликулов, оплодотворяющая способность яйцеклеток, синтез эстрогеновых гормонов и прогестерона находятся под непосредственным контролем от деятельности тиреосистемы, а не только от гонадотропной гипофизарной функции.
Также Т3 и Т4 активируют всасывание пищевого холестерина из кишечной трубки, а также образование эндогенных холестериновых молекул. А, как известно, холестерин – это субстрат для образования половых гормонов.
Таким образом, функция ЩЖ оказывает прямое и опосредованное влияние на работу яичников и состояние всей репродуктивной системы женщины, и иногда вылечить женскую болезнь или забеременеть невозможно без коррекции работы щитовидной железы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
Гормоны влияют на многие процессы нашего организма. Я сама перед беременность у эндокринолога наблюдалась. Он и мужу направление дал, мужчинам тоже стоит проверить и готовится к зачатию. Муж потом еще полгода СпермаПлант принимал, в составе экстракт крапивы, выработку спермы стимулирует. Сейчас беременность шесть месяцев.Ответить
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