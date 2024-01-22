Как нарушения работы щитовидной железы влияют на репродуктивную систему женщины

Все эндокринные органы и клетки в организме составляют единую систему, в которой все взаимосвязано и при нарушении нормальной работы какого-то одного ее звена, непременно будут страдать и другие составляющие. Это в первую очередь касается щитовидной железы (ЩЖ) и яичников. Очень тесная взаимосвязь между функционированием этих двух желез внутренней секреции не позволяет рассматривать их по отдельности.

Давно доказано, что при нарушении работы щитовидной железы (как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз) страдает работа практически всех органов и тканей в организме, в том числе и репродуктивной системы женщины. Тиреоидные гормоны по праву называют “субстратами жизни”, ведь практически не существует процессов жизнедеятельности, в которых бы они не участвовали. В данном случае речь пойдет о связи гормонов щитовидной железы (ЩЖ) и функционированием половых желез женщины.

Влияние тиреоидных гормонов на репродуктивную систему

Несколько убедительных фактов

Общие регуляторные механизмы

Каким образом ЩЖ действует на яичники

Несколько убедительных фактов

Для того чтобы понять насколько щитовидная железа важна для женского здоровья, рассмотрим несколько доказанных фактов:

любые нарушения функции ЩЖ, даже субклинические и скрытые формы, могут стать причиной ановуляции, разнообразных нарушений менструальной функции, бесплодия, как первичного, так и вторичного, привычного невынашивания беременности, спонтанных абортов и преждевременных родов;

гипотиреоз у девочек пубертатного возраста часто сопровождается задержкой полового развития, аменореей, различными нарушениями менструального цикла;

повышенная продукция тиреоидных гормонов сочетается с разнообразными дисгормональными и гиперпластическими процессами половых органов (миома матки, поликистозные яичники, мастопатия, эндометриоз, гиперплазия эндометрия и маточные кровотечения).

Также стоит указать, что такая связь не является односторонней. Так же, как ЩЖ влияет на репродуктивные органы, те, в свою очередь, оказывают действие на ЩЖ. Убедиться в этом просто. Достаточно вспомнить, как меняется тиреоидная функция при беременности, лактации, наличии различных дисгормональных заболеваний половой системы.

Общие регуляторные механизмы

Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны (тироксин и трийодтиронин), которые и влияют на большинство клеток в организме, а также кальцитонин – гормон кальциевого гомеостаза. Но синтез гормонов находится под строгим контролем высших уровней нейроэндокринной системы – гипофиза, гипоталамуса и коры головного мозга. Аналогичным образом происходит и регуляции работы яичников.

Кора головного мозга посылает нервные сигналы в гипоталамус о состоянии гормонального гомеостаза, который отвечает на это выработкой рилизинг-факторов (либеринов, которые стимулируют работу гипофиза и статинов, которые тормозят ее) и трансформирует нервный импульс в гормональный ответ. Тиреотропин-рилизинг-фактор заставляет гипофиз вырабатывать тиреотропный гормон (ТТГ), а гонадотропин-рилизинг-фактор – фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). Эти гормоны направляются к своим пунктам назначения (щитовидная железа для ТТГ и яичники для ФСГ и ЛГ) и активируют образование тиреоидных и половых гормонов.

В свете последних научных исследований было доказано, что рецепторы к тропным гормонам в ЩЖ и половых железах очень схожи по своей структуре, да и сами гормоны отличаются друг от друга не слишком – это доказывает их совместное происхождение из одного субстрата, что и обусловливает тесную взаимосвязь.

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Каким образом ЩЖ действует на яичники

Существует два уровня воздействия тиреоидных гормонов на процессы в яичниках.

Первый является универсальным, то есть Т3 и Т4 оказывает такое же влияние на клетки половых желез, что и на другие органы – стимулируют рост и дифференциацию клеток, имеют репаративные способности, регулируют энергетический и все обменные процессы в клетке.

Второй был открыт совсем недавно и является специфическим для половых желез. Яичники на своей поверхности имеют специфические рецепторные молекулы не только к тироксину и трийодтиронину, но и к тиреотропному гипофизарному гормону.

Таким образом, процессы созревания ооцитов, рост доминантных фолликулов, оплодотворяющая способность яйцеклеток, синтез эстрогеновых гормонов и прогестерона находятся под непосредственным контролем от деятельности тиреосистемы, а не только от гонадотропной гипофизарной функции.

Также Т3 и Т4 активируют всасывание пищевого холестерина из кишечной трубки, а также образование эндогенных холестериновых молекул. А, как известно, холестерин – это субстрат для образования половых гормонов.

Таким образом, функция ЩЖ оказывает прямое и опосредованное влияние на работу яичников и состояние всей репродуктивной системы женщины, и иногда вылечить женскую болезнь или забеременеть невозможно без коррекции работы щитовидной железы.опубликовано econet

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