Как наладить режим сна

Полноценный сон - не только залог нашей бодрости и эффективности в течение дня. Это важный фактор общего здоровья. Почему так важно ложиться спать в 10 часов вечера? Какие процессы идут в организме в это время? И что делать людям, страдающим синдромом хронической усталости?
Здоровый сон просто необходим для здоровья и работоспособности. Как приучить себя вовремя ложиться спать и крепко засыпать, чтобы утром вставать бодрыми и свежими? Вот несколько ценных рекомендаций.
Это полезно знать! Если у человека ноги мерзнут даже летом, имеет смысл проверить щитовидную железу. Она может задерживать обменные процессы, при этом отмечается отечность лица (особенно в утренние часы).
Это полезно знать! Человек – часть природы и биологически реагирует на наступление ночи. Наш организм запрограммирован засыпать через несколько часов после того как становится темно. Если же полночи просиживать перед монитором, режим сна сбивается, страдают многие системы организма. Вы легли спать в 2 часа ночи и проспали 8 часов? Вы все равно не будете чувствовать себя отдохнувшим.
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Какие еще процессы запускаются в организме после 10 часов вечера? Вслед за приростом мелатонина идет трансформация, задача которой – увеличение метаболической энергии для восстановления, укрепления и омоложения всего организма. В эти часы усиленно вырабатываются антиоксидантные гормоны для защиты ДНК, улучшения функций мозга. Поэтому, если вы не отправились в постель в 10 часов вечера, организм воспримет приток метаболической энергии как «второе дыхание». И даже если вы за день устали, наступает бодрость и хочется посидеть еще пару часов в фейсбук. Но способность организма самовосстанавливаться, удалять свободные радикалы и синтезировать гормоны в разы снижается, если эксплуатировать это состояние «второго дыхания», не спать. В результате – проблемы с засыпанием, состояние разбитости и вялости по утрам.
Рекомендации по сну для людей, страдающих синдромом хронической усталости
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Источник: https://econet.by/
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