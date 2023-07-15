Как начать правильно питаться: 5 золотых правил

Хотите изменить питание, но не знаете с чего начать? Изучая этот вопрос вы наткнулись на уйму информации и готовы сдаться, вернувшись к привычным бутербродам? Не волнуйтесь, вы сможете разобраться во всех нюансах, но для начала рекомендуем ознакомиться с основными принципами здорового питания.

Подобрать оптимальную схему питания для себя вы сможете со временем. Не пытайтесь все поменять за один день, такая тактика не приведет к ожидаемому результату. Здоровое питание – это постепенная трансформация организма и начинать необходимо с освоения главных принципов.

Основные правила здорового питания

1. Каждое утро выпивайте натощак стакан теплой воды с лимонным соком – это поможет организму «проснуться», запустить систему пищеварения и избавиться от токсинов.

Для начала достаточно добавить в воду сок от 1/4 лимона, а со временем можно увеличить количество до 1/2 лимона.

2. За один прием пищи не употребляйте продукты, содержащие животные белки и «крахмалы».

Это не значит, что за одни сутки нельзя есть мясо и макароны, просто употреблять их нужно отдельно, сочетая, например, со свежими овощами. К продуктам с высоким содержанием животных жиров относятся: мясо, морепродукты, сыры. К содержащим «крахмалы» продуктам относятся: мучные изделия, картофель, бобовые, крупы. Соблюдая это правило, вы будете всегда прибывать в хорошем настроении и не беспокоиться о лишнем весе.

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3. Рафинированную продукцию заменяйте цельной.

Белый рис замените бурым либо красным. Вместо пшеничной муки используйте гречневую или ржаную. Сахар замените медом.

4. Фрукты лучше есть до еды, а не после, то есть на пустой желудок.

После фруктов другую пищу рекомендуется употреблять не ранее, чем через три-четыре часа. Употребление фруктов на завтрак обеспечит вам заряд бодрости на целый день. Главное не смешивать фрукты с другими продуктами, чтобы не активировать процесс брожения. Единственное, с чем фрукты отлично сочетаются – это свежая зелень, поэтому можете смело готовить фруктовый салат с мятой или полезный смузи.

5. Обед и ужин начинайте с овощного салата.

Можно даже просто для начала съесть немного зелени или морковь, в которых содержится много полезных ферментов и клетчатки, улучшающих процесс усвоения других продуктов.

При переходе на здоровое питание не торопитесь, прислушивайтесь к собственному организму. Не нужно бросаться из крайности в крайность, к хорошему это точно не приведет.опубликовано econet

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