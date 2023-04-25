Как может маскироваться инфаркт миокарда: 6 нетипичных симптомов

На сегодняшний день✅ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ заболевания заняли лидирующую позицию среди всех заболеваний, преждевременно уносящих жизни пациентов. И инфаркт миокарда в этой группе болезней играет ведущую роль.

Современные методы лечения позволяют эффективно устранить последствия закупорки коронарных (сердечных) артерий. Но проблема заключается в ранней постановке диагноза и своевременном оказании медицинской помощи – а это всего 3 часа от начала патологического процесса, когда рассасывание тромба может быть эффективным и инфаркт не нанесет серьезных последствий здоровью больного.

6 скрытых признаков инфаркта миокарда

Холодный пот

Нетипичная локализация боли

Тошнота, рвота и изжога

Одышка

Головокружение и головная боль

Сильная усталость

Но еще одна проблема заключается в том, что инфаркт миокарда не всегда проявляется характерной болью за грудиной. Когда схватывает сердце, любой здравомыслящий человек обратиться за помощью, так как это жизнеугрожающий симптом.

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Сегодня же я хочу рассказать о том, как умело маскируется инфаркт миокарда. Некоторые проявления этого острого состояния настолько нетипичны, что способны сбить с толка даже опытного врача, не то что самого больного.

1. Холодный пот

Иногда потливость – единственный симптом инфаркта миокарда. Редко, но такое бывает. Иначе эту форму называют немым инфарктом. При это пациент не испытывает абсолютно никакого дискомфорта, не говоря уж о сильной боли в области сердца. Чаще всего такая форма инфаркта встречается у глубоко пожилых людей, а также у больных сахарным диабетом.

Что характерно – пот может выступить в ночное время или во время отдыха (то есть он совершенно не связан с физическим переутомлением). При этом он обильный, буквально стекает ручьем, холодный и липкий. Запомните особенности этой потливости – это очень важно.

2. Нетипичная локализация боли

Все знают, что при инфаркте болит за грудиной, в области сердца. Но если типичной боли нет?

Хочу рассказать вам реальную историю – у меня есть знакомая стоматолог, врач ч огромным опытом работы. И однажды к ней пришел на прием пожилой мужчина с жалобой на боль в зубе. При осмотре никакой патологии не было выявлено (со стороны зубов). Но врача насторожила общая бледность больного и наличие потливости – и со стоматологического кресла она отправила его в кабинет кардиолога, спася ему жизнь. Боль в этом случае была абсолютно нетипичной – болели зубы нижней челюсти слева.

Я знаю случаи, когда пациенту был поставлен диагноз инфаркт миокарда при боли, которая локализовалась в левой руке. Больше того – в левом мизинце.

Еще нетипичные локализации – боль в шее (чаще с левой стороны, но может быть и справа), в нижней челюсти, в левой лопатке (имитирующая приступ остеохондроза).

3. Тошнота, рвота и изжога

В некоторых случаях инфаркт может маскироваться под пищевое отравление, проявляясь приступом тошноты. Которая даже может закончиться рвотой. Иногда боль при инфаркте очень похожа на изжогу.

4. Одышка

Иногда сердечный приступ может имитировать астматический. Возникает резкая одышка, пациент тяжело дышать, очень похоже на бронхиальную астму в стадии обострения.

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5. Головокружение и головная боль

В некоторых ситуациях эти два симптома могут быть единственными признаками острого инфаркта миокарда. Головная боль может быть разной интенсивности, но чаще напоминает приступ сильной мигрени.

6. Сильная усталость

Не просто снижение работоспособности, а беспричинная усталость, проявляющая невозможностью делать обыденные бытовые вещи. При этом никаких других симптомов может не быть или они могут быть очень слабо выражены. Это состояние может сопровождаться потливость, страхом смерти, незначительной одышкой, неинтенсивными болями и чувством тяжести в грудной клетке.

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Все эти симптомы не возникают ниоткуда – это важно знать. Всегда есть предпосылки, на которые человек часто не обращает внимания. Поэтому крайне важно сопоставить резкое ухудшение своего самочувствия с последними изменениями, происходящими в организме. Важно помнить, что любой стресс (даже положительный), может стать причиной опасного состояния. И эти симптомы требуют тщательного дальнейшего обследования и своевременного лечения.опубликовано econet

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