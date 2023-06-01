Как контролировать розацеа с помощью диеты

Розацеа (розовые угри) - относится к хроническим кожным заболеваниям лица, которые характеризуются покраснениями, расширениями капилляров, образованием гнойничков и других высыпаний. Такому нарушению подвержено около 10% населения земного шара, чаще встречается у светлокожих женщин от 40 до 50 лет.
Старая поговорка о том, что «красота - это не просто кожа», никогда не была более верной, чем когда вы имеете дело с кожным заболеванием, таким как розацеа. Кожные заболевания - это отражение общего состояния здоровья.
Болезнь до конца не изучена, но ученые считают, что розацеа развивается на фоне эндокринных и иммунных нарушений, проблем пищеварительного тракта и наследственных заболеваний.
Розацеа могут спровоцировать:
В начальной стадии болезнь проявляется покраснениями на лице и коже декольте. Приступы постепенно учащаются и образуются стойкие области, которые принимают синюшный оттенок из-за поражения поверхностных вен. Появляется отечность, жжение и шелушение кожи. Затем начинаются кожные гнойные высыпания на лице, под волосами, груди и спине.
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Если розацеа не лечить, то начинается утолщение отдельных участков. У мужчин чаще утолщается нос – он становится грубым, шишковатым, появляются бороздки синюшного цвета. Примерно у 20% заболевших отмечают поражения слизистой глаз, покраснение и шелушение кожи век, жжение и слезотечение.
Хотя это может показаться странным, на самом деле существует очень тесная взаимосвязь между здоровьем пищеварительного тракта и здоровьем вашей кожи. Некоторые исследователи дошли до того, что заявили, что воспаление или сыпь на лице означает, что воспаление также присутствует во всем кишечнике.Подход к лечению розацеа на всем теле учитывает, что то, что вы кладете в рот, имеет значение, а то, что вы едите, может повлиять на ваше здоровье и внешний вид вашей кожи. Комплексный подход - это также понимание того, что телу необходим баланс для процветания, и что большая часть того, что мы обычно едим, выводит нас из равновесия.
Лучшая диета для человека с розацеа - щелочная диета.
Вот основы щелочной диеты:
Вот наиболее распространенные кислотные и щелочные продукты:
Кислотообразующие продукты: алкогольные напитки, хлеб, пирожные, кофе, крупы, крекеры, злаки (кроме проса и киноа), уксус, яйца, масла или продукты, приготовленные на масле, мясо, морепродукты и рыба, орехи, семена, макаронные изделия, соль, сахар, тофу
Щелочные продукты: свежие фрукты, овощи, салатная зелень, ростки, сырой яблочный уксус, фасоль лима, картофель, цитрусовые, просо, киноа.
Хорошее эмпирическое правило - употреблять в пищу 80% щелочных продуктов и 20% кислых продуктов.
Продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, могут помочь сбалансировать микробиом в кишечнике, уменьшая воспаление в кишечнике. Хотя капсулы с пробиотиками подходят, употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками, обычно предпочтительнее для здоровья в целом.
Продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, также важны для диеты при розацеа. Они поддержат вашу иммунную систему.
Вот некоторые из лучших продуктов для борьбы с воспалением:
Продукты, богатые гистамином, которые лучше исключить
Вы когда-нибудь слышали о гистамине? Это естественное химическое вещество в вашем теле, которое может вызвать покраснение. Это последнее, что нужно вашей коже, верно? Некоторые продукты содержат собственный гистамин. Другие возятся с вами в вашем теле, заставляя его производить больше гистамина просто потому, что. В любом случае они усугубляют покраснение, покраснение и отек.
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Вот продукты, о которых следует знать:
Некоторые пищевые добавки полезны для кожи и могут помочь снять воспаление или предотвратить вспышки розацеа. К ним относятся витамин B 3 (ниацинамид), лопух, масло примулы вечерней, пробиотики, МСМ (метилсульфонилметан), куркума (куркумин) и цинк, хотя научных доказательств их эффективности против обострения розацеа недостаточно. Как и при рецептурных лекарствах от розацеа, эффективность естественных средств лечения варьируется от человека к человеку. Каждому человеку требуется индивидуальная комбинация методов лечения для каждого конкретного случая. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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