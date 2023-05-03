Как избежать застоя лимфы в организме

Лимфатическая система выполняет в организме важные функции. Она защищает от чужеродных антигенов, патогенных организмов и токсинов, транспортирует гормоны, регулирует водно-солевой и жировой обмен. Если с лимфатической системой что-то не в порядке, возникают характерные симптомы. Например, опухают лимфоузлы.

Лимфатическая система имеет решающее значение в обмене веществ и очищении клеток и тканей. Одна из основных функций лимфатической системы – детоксикационная. Соответственно, если эта система работать не будет, никакой детоксикации, выведения продуктов-метаболитов не будет происходить.

Лимфатическая система в организме и ее очищение

Проблемы желудочно-кишечного тракта, иммунной системы, двигательного аппарата связаны с нарушениями лимфатической системы.

Как проявляется проблема лимфатической системы

Отеки: отечность лица, ног, следы от носков на лодыжках.

Постоянная усталость среди дня.

Состояние кожи: большое количество прыщей в разных областях тела.

Увеличенные лимфоузлы в паху, под коленками, подчелюстные, заушные.

Как избежать застоя лимфы

Лимфатическая система является частью сердечно-сосудистой системы и расположена параллельно ей. Кровь движется по организму благодаря тому, что сокращается сердце. В лимфатических сосудах находится бесцветная жидкость – лимфа. Она движется в результате мышечных сокращений.

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Очищение лимфы происходит в лимфатических узлах. Главные из них: подмышечные (где происходит детоксикация дренаж лимфы), паховые, подчелюстные, подколенные. Если интоксикация достигает своего апогея, то лимфа начинает крайне медленно циркулировать по организму, и происходит процесс самоотравления.

Если человек ведет здоровый образ жизни (правильно питается, занимается спортом, пьет достаточное количество жидкости), то этого не происходит. Когда мы занимаемся спортом, у нас работают мышцы. Именно работа мышц приводит к тому, что лимфа начинает циркулировать по организму правильно. Если мы целый день сидим, мало двигаемся, приводит к тому, что лимфа застаивается. Учитывая ту позу, в которой мы сидим, у нас происходят постоянное пережатие лимфососудов в паху. Оттуда и застойные явления: простатиты, а также связанные с гинекологией. Необходимо начать двигаться, чтобы лимфатическая система заработала.

Если человек ест большое количество мяса, фастфуда, на ночь, это приводит к отравлению организма. Лимфа у него сгущается и начинает крайне медленно циркулировать. Организм начинает выводить шлаки через кожу, потовые железы. Это проявляется в угревых высыпаниях, наборе лишнего веса. Причем избыточный вес связан не с жиром, а накоплением лишней жидкости в организме. Многие обращали внимание, когда садились на детоксикационные процедуры или начинали заниматься спортом, что учащается мочеиспускание. За счет него выходит лишняя жидкость.

Симптомы застоя лимфы

Сильный запах пота говорит о том, что лимфатическая система сильно перегружена, что организм начинает выводить шлаки наружу. Обычные детоксикационные системы (почки, ЖКТ, легкие) уже не справляются. И лимфе приходится все выводить наружу.

Как правило отеки скапливаются в нижней части тела. Вся жидкость под влиянием силы притяжения стремится вниз. Плюс к этому, мы много проводим времени сидя. И происходят застойные явления ниже пояса.

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Лимфатическая система и лишний вес

Одна из причин лишнего веса – неправильная работа лимфатической системы. При правильной работе жидкость не задерживается. Избыток жидкости существует для того, чтобы разбавить имеющиеся токсины. Как только токсины выводятся, организму нет нужды накапливать лишнюю жидкость.

Также жировая ткань может аккумулировать внутри себя токсины. Поэтому, если лимфатическую систему привести в порядок, то и жировая ткань уменьшится.

Лимфатическая система = иммунитет

Лимфациты – клетки иммунной системы. Они находятся в лимфе. Человек будет подвержен простудам, ОРВИ бронхитам, если у него плохо циркулирует лимфа. Главный защитник от микробов – это миндалины (часть лимфосистемы). Если последняя перегружена, миндалины работать не будут. Когда лимфоузлы увеличены, возможно там имеется очаг хронической инфекции. Лимфоидная ткань в ротовой полости является первым барьером на пути бактерий или вирусов.

Взаимосвязь крови и лимфы

Обе эти субстанции происходят из межклеточной жидкости. Поэтому детоксикация может проводиться и на клеточном уровне. Нарушения в лимфе влекут за собой интоксикацию крови.

Как связаны суставы и лимфа

Лимфа подходит не только к органам, но и к суставам. Например, если ток лимфы в коленях нарушен (под коленями есть лимфоузлы), то в колене будет идти воспалительной процесс. Поэтому причиной артрита может быть инфекционное заражение. Некоторые возбудители (например, хламидии) обитают именно в лимфе.

Взаимосвязь лимфы с венами

Кровеносная и лимфатическая система находятся внутри тканей. Если лимфа плохо течет, возникает застой жидкости. Лимфососуд начинает поддавливать на кровеносный, и кровоток ухудшается. Это дает риск развития варикоза. опубликовано econet

Рассказывает врач Евгений Козлов:

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