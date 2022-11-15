Как избавиться от вздутия живота: 8 простых способов

Вздутие живота – неприятное состояние, причиняющее дискомфорт, а иногда и болезненные ощущения. Что нужно делать, чтобы навсегда забыть об этом явлении? Поможет правильно сбалансированная диета и специальный массаж.
Вас часто беспокоит вздутие живота? Что и говорить, это состояние доставляет не мало неприятных минут. Вздутие живота - это дискомфорт, болезненые проявления и плохое самочувствие. Но ситуацию вполне можно исправить без выполнения специальных упражнений. Вот практические советы, что необходимо делать, чтобы навсегда избавиться от данного состояния.
Вздутие живота часто подразумевает чрезмерное газообразование в области кишечника. Данное явление можно ослабить посредством массажа.
Как известно, по причине задержки жидкости формируется отечность. Но существует хорошее средство в борьбе с отеками.
Данная манипуляция «запускает» работу кишечника и помогает забыть о запорах.
Если выпивать утром (за 10-15 мин. до приема пищи) 1 стакан теплой воды с соком лимона, это приводит в норму кислотность и предотвращает изжогу. Кроме того, вода с лимонным соком избавляет от отрыжки и чрезмерного газообразования в области кишечника. Ну, и, конечно, напиток богат витамином С.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
В чем причина? Молоко активирует секрецию желудочного сока и повышает уровень кислотности. Кофе влияет на желудок аналогичным образом и в тандеме с молоком делает указанный эффект сильнее.
Если вы не можете отказаться от молока, существует альтернатива – йогурт. Он стимулирует процесс пищеварения.
Спиртное активирует секрецию желудочного сока. И, когда алкоголь оказывается в пустом желудке, он замедляет работу последнего и вредит его стенкам.
Кроме того, систематическое употребление алкоголя угнетает микрофлору в желудке и кишечнике.
Известно, что жирная пища долго переваривается. А чем больше времени она находится в кишечнике, тем больше газов выделяется.
Поэтому есть смысл перейти на диету, включающую больше растительной пищи.
Пища с содержанием клетчатки необходима организму. Но излишнее количество клетчатки – тоже вызывает чрезмерное образование газов и вздутие живота. При включении в меню фруктов, овощей, бобовых культур, соблюдайте норму.*опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий