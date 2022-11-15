Как избавиться от вздутия живота: 8 простых способов

Вздутие живота – неприятное состояние, причиняющее дискомфорт, а иногда и болезненные ощущения. Что нужно делать, чтобы навсегда забыть об этом явлении? Поможет правильно сбалансированная диета и специальный массаж.

Вас часто беспокоит вздутие живота? Что и говорить, это состояние доставляет не мало неприятных минут. Вздутие живота - это дискомфорт, болезненые проявления и плохое самочувствие. Но ситуацию вполне можно исправить без выполнения специальных упражнений. Вот практические советы, что необходимо делать, чтобы навсегда избавиться от данного состояния.

Избавляемся от вздутия

Массаж для ослабления процесса образования газов в кишечнике

Вздутие живота часто подразумевает чрезмерное газообразование в области кишечника. Данное явление можно ослабить посредством массажа.

Как это делать

Следует проводить массаж в области живота, находящейся выше пупка

Проложить горизонтально на указанное выше место четыре пальца.

Над пальцем, расположенным выше всех, имеется искомая точка.

Массировать точку в течение 2-3 минут круговыми движениями руки по направлению хода часовой стрелки.

Если проводить манипуляцию правильно, во рту будет выделяться больше слюны.

Массаж, необходимый для предотвращения задержки жидкости в организме

Как известно, по причине задержки жидкости формируется отечность. Но существует хорошее средство в борьбе с отеками.

Как это делать

Необходимо отыскать точку, расположенную на два пальца выше пупка.

Осуществить несколько нажатий на данную точку, далее помассировать в течение 2-3 минут по часовой стрелке, а потом – против часовой стрелки.

Массаж, активирующий работу кишечника

Данная манипуляция «запускает» работу кишечника и помогает забыть о запорах.

Как это делать

Массировать область на четыре пальца ниже пупка. Проводить массаж 2-3 минуты по часовой стрелке, а потом – в обратном направлении.

Данный массаж активирует перистальтику кишечника, а, значит, помогает избавиться от запоров и уменьшает вздутие.

Избавляемся от вздутия живота: вода с лимоном

Если выпивать утром (за 10-15 мин. до приема пищи) 1 стакан теплой воды с соком лимона, это приводит в норму кислотность и предотвращает изжогу. Кроме того, вода с лимонным соком избавляет от отрыжки и чрезмерного газообразования в области кишечника. Ну, и, конечно, напиток богат витамином С.

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Не стоит на завтрак употреблять кофе с молоком

В чем причина? Молоко активирует секрецию желудочного сока и повышает уровень кислотности. Кофе влияет на желудок аналогичным образом и в тандеме с молоком делает указанный эффект сильнее.

Как быть?

Если вы не можете отказаться от молока, существует альтернатива – йогурт. Он стимулирует процесс пищеварения.

Причиной вздутия живота может быть употребление алкоголя на пустой желудок

Спиртное активирует секрецию желудочного сока. И, когда алкоголь оказывается в пустом желудке, он замедляет работу последнего и вредит его стенкам.

Кроме того, систематическое употребление алкоголя угнетает микрофлору в желудке и кишечнике.

Сказать «нет» жирной пище

Известно, что жирная пища долго переваривается. А чем больше времени она находится в кишечнике, тем больше газов выделяется.

Поэтому есть смысл перейти на диету, включающую больше растительной пищи.

Клетчатки должно быть в меру

Пища с содержанием клетчатки необходима организму. Но излишнее количество клетчатки – тоже вызывает чрезмерное образование газов и вздутие живота. При включении в меню фруктов, овощей, бобовых культур, соблюдайте норму.*опубликовано econet.ru.

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