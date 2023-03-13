Как избавиться от паразитов: пошаговая инструкция

Диагностировать наличие паразитов в человеческом организме крайне сложно, поскольку в результате эволюции уровень их выживаемости существенно повысился. Единственной возможностью обхитрить вредоносных микробов является грамотная подготовка и комплексный подход к чистке организма.
Если вы хотите забыть о паразитах, рекомендуем ознакомиться с комплексом мероприятий, позволяющим достичь желаемого результата.
Паразиты селятся только в ослабленном организме. В группе риска, прежде всего, находятся люди со сниженным иммунитетом, с онкологическими заболеваниями и перенесшие операции по пересадке органов.
В кишечнике может обитать несколько видов паразитов, причем они защищают себя посредством так называемого «скафандра», состоящего из белков и полисахаридов. Такой «скафандр» позволяет патогенным микроорганизмам защититься от иммунной системы и лекарственных препаратов. Любые воспаления в кишечнике стимулируют рост численности паразитов, также как и другие заболевания.
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Чтобы снизить рост микробов или вовсе не допустить такой ситуации рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Исключить из рациона сахар и сладкие фрукты. Именно сахар используется паразитами как основной источник энергии, без него им сложно выжить.
2. Перейти на сбалансированное питание, что подразумевает употребление:
3. Выполнять мероприятия по укреплению иммунитета (глубокое дыхание, физические упражнения, светотерапия, поддержка надпочечников).
4. Избавиться от запоров. Это важно сделать перед лечением, поскольку гибель паразитов только усугубит ситуацию, они не будут нормально выводиться из организма.
Современные фитопрепараты позволяют избавиться не только от различных видов паразитов (простейших, плоских и круглых гельмитов), но и вредоносных бактерий, вирусов и грибков. Особенно эффективно лечение такими препаратами при:
Принимать фитопрепараты нельзя женщинам в период беременности и лактации.
Важно! Прежде чем начать лечение следует нормализовать стул, он должен быть минимум раз в сутки.
При наличии заболеваний почек и печени фитотерапию нужно проводить с одновременным контролем функционирования этих органов. Лечение подразумевает:
Лечение лучше проводить под наблюдением врача. Когда паразиты будут погибать, могут часто возникать головные боли, ощущаться усталость и вздутие живота. При наличии таких симптомов как тошнота и рвота следует снизить дозировку препаратов либо пропустить день лечения.
Наиболее эффективные антипаразитарные средства:
Усилить действие препаратов позволяет голодание. Если по прошествии нескольких месяцев лечения нормализуется стул, живот станет мягким, улучшится ясность сознания и сон, повысится аппетит и стабилизируется вес, можете считать, что вам удалось победить паразитов. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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