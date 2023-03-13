Как избавиться от паразитов: пошаговая инструкция

Диагностировать наличие паразитов в человеческом организме крайне сложно, поскольку в результате эволюции уровень их выживаемости существенно повысился. Единственной возможностью обхитрить вредоносных микробов является грамотная подготовка и комплексный подход к чистке организма.

Если вы хотите забыть о паразитах, рекомендуем ознакомиться с комплексом мероприятий, позволяющим достичь желаемого результата.

Создайте неблагоприятные условия для жизни паразитов

Паразиты селятся только в ослабленном организме. В группе риска, прежде всего, находятся люди со сниженным иммунитетом, с онкологическими заболеваниями и перенесшие операции по пересадке органов.

В кишечнике может обитать несколько видов паразитов, причем они защищают себя посредством так называемого «скафандра», состоящего из белков и полисахаридов. Такой «скафандр» позволяет патогенным микроорганизмам защититься от иммунной системы и лекарственных препаратов. Любые воспаления в кишечнике стимулируют рост численности паразитов, также как и другие заболевания.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чтобы снизить рост микробов или вовсе не допустить такой ситуации рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Исключить из рациона сахар и сладкие фрукты. Именно сахар используется паразитами как основной источник энергии, без него им сложно выжить.

2. Перейти на сбалансированное питание, что подразумевает употребление:

белковых продуктов, не подвергшихся промышленной обработке и содержащих полезные аминокислоты;

специй, пряных трав, лука, чеснока и других добавок с противомикробными свойствами;

овощей в любом виде;

кокосового масла, обладающего противопаразитными свойствами;

семечек подсолнечника и тыквы;

горечей и богатых клетчаткой продуктов;

серосодержащих продуктов и препаратов.

Временно исключить из рациона следует молочные продукты, содержащие лактозу, а также глютен-содержащие крупы.

3. Выполнять мероприятия по укреплению иммунитета (глубокое дыхание, физические упражнения, светотерапия, поддержка надпочечников).

4. Избавиться от запоров. Это важно сделать перед лечением, поскольку гибель паразитов только усугубит ситуацию, они не будут нормально выводиться из организма.

Фитотерапия как эффективный способ борьбы с паразитами

Современные фитопрепараты позволяют избавиться не только от различных видов паразитов (простейших, плоских и круглых гельмитов), но и вредоносных бактерий, вирусов и грибков. Особенно эффективно лечение такими препаратами при:

лишнем весе;

синдроме раздраженного кишечника;

диабете второго типа;

аутоиммунных болезнях;

депрессивном состоянии.

Принимать фитопрепараты нельзя женщинам в период беременности и лактации.

Важно! Прежде чем начать лечение следует нормализовать стул, он должен быть минимум раз в сутки.

При наличии заболеваний почек и печени фитотерапию нужно проводить с одновременным контролем функционирования этих органов. Лечение подразумевает:

прием антипаразитарных препаратов на протяжении 2-3 месяцев;

прием препаратов натощак (в крайнем случае, с минимальным количеством пищи, если будет ощущаться дискомфорт);

использование травяных сборов, позволяющих минимизировать вероятность возникновения побочных действий от препаратов (менять сборы рекомендуется через каждые пару недель либо раз в месяц);

прием травяных сборов дважды в сутки.

Лечение лучше проводить под наблюдением врача. Когда паразиты будут погибать, могут часто возникать головные боли, ощущаться усталость и вздутие живота. При наличии таких симптомов как тошнота и рвота следует снизить дозировку препаратов либо пропустить день лечения.

Наиболее эффективные антипаразитарные средства:

порошок L- глютамина;

солодка;

кора скользкого вяза;

алоэ (в виде жидкости, порошка или в капсулах).

Усилить действие препаратов позволяет голодание. Если по прошествии нескольких месяцев лечения нормализуется стул, живот станет мягким, улучшится ясность сознания и сон, повысится аппетит и стабилизируется вес, можете считать, что вам удалось победить паразитов. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet