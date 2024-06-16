Как избавиться от мешков под глазами, темных кругов и отечности

Мешки под глазами могут включать легкую припухлость, обвисшую или дряблую кожу и/или темные круги. Хотя вам может не понравиться внешний вид этих мешков под глазами, обычно они безвредны и не требуют медицинской помощи. Однако, если вы испытываете сильные и постоянные мешки и темные круги под глазами, сопровождающиеся покраснением, зудом или болью, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Независимо от того, вам 20 лет или вы более зрелый взрослый человек, последнее, чего вы хотите, — это мешки под глазами, то есть опухшие глаза. Хотя темные круги вокруг глаз обычно не вызывают беспокойства, они просто заставляют вас чувствовать себя старше, чего никто не хочет.

С возрастом чаще встречается отечность под глазами, также называемая мешками под глазами, опухшими глазами и темными кругами под глазами. Обычно это не проблема, требующая медицинской помощи, но возникает вопрос: как избавиться от мешков под глазами?

Что такое мешки под глазами?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно спросить, как нам вообще получить эти неприглядные сумки? Причин много, но, как правило, кожные ткани вокруг глаз и век ослабевают и провисают, в результате чего под глазами скапливается жидкость, что приводит к отечности под глазами и припухлости.

Темные круги — это форма гиперпигментации (обесцвечивания), которая поражает нежную кожу под глазами. Они часто связаны с потерей объема кожи, а иногда и со старением, усталостью и обезвоживанием . Все эти факторы могут привести к тому, что область под глазами станет фиолетовой, синей, коричневой или черной и часто станет опухшей и/или воспаленной.

Мягкая ткань под глазами называется suborbcularis oculi. Под глазами состоят из коллагена , эластина и даже некоторого количества жира.

Когда вы молоды и здоровы, область под глазами обычно выглядит яркой, упругой и равномерно окрашенной, но по мере старения или возникновения стрессовых факторов, таких как проблемы со сном и диета с недостатком основных питательных веществ, внешний вид области под глазами может измениться. несколькими способами.

Чтобы описать то, что происходит, нормальный жир, который помогает поддерживать глаз, иногда перемещается в нижнее веко, из-за чего веко кажется опухшим. Кроме того, жидкость может скапливаться в области под глазами, что усиливает отек.

К счастью, изменив определенные привычки и приняв определенные меры в отношении образа жизни и диеты, вы можете навсегда избавиться от мешков под глазами. Давайте копнем немного глубже.

Симптомы

Мешки под глазами могут включать легкую припухлость, обвисшую или дряблую кожу и/или темные круги. Хотя вам может не понравиться внешний вид этих мешков под глазами, обычно они безвредны и не требуют медицинской помощи.

Однако, если вы испытываете сильные и постоянные мешки и темные круги под глазами, сопровождающиеся покраснением, зудом или болью, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Кроме того, если вы заметили покраснение, зуд или боль на других частях тела, например на ногах, возможно, у вас аллергическая реакция и вам требуется медицинская помощь. Ваш врач захочет исключить другие возможные причины, которые могут способствовать отеку, например, заболевание щитовидной железы или инфекцию.

Причины

Что вызывает темные круги под глазами? Некоторые из наиболее распространенных причин опухших глаз и мешков под глазами включают в себя :

Старение. С возрастом мы испытываем потерю объема в области лица, в том числе вокруг глаз. Это происходит, когда наш организм вырабатывает меньше коллагена, типа структурного белка, и эластина, который сохраняет кожу упругой. По мере того как наша кожа истончается и теряет объем, область под глазами может провисать и становиться темнее. Капилляры (мелкие кровеносные сосуды) также могут стать видимыми, что способствует более темному цвету под глазами.

С возрастом мы испытываем потерю объема в области лица, в том числе вокруг глаз. Это происходит, когда наш организм вырабатывает меньше коллагена, типа структурного белка, и эластина, который сохраняет кожу упругой. По мере того как наша кожа истончается и теряет объем, область под глазами может провисать и становиться темнее. Капилляры (мелкие кровеносные сосуды) также могут стать видимыми, что способствует более темному цвету под глазами. Недостаток качественного сна. Недостаток сна может вызвать задержку жидкости и отечность возле глаз, а также сон на животе.

Недостаток сна может вызвать задержку жидкости и отечность возле глаз, а также сон на животе. Обезвоживание: это приводит к сокращению тканей и влияет на кровоток. Недостаточное потребление воды и/или употребление слишком большого количества кофеина, алкоголя и других диуретиков может способствовать обезвоживанию.

это приводит к сокращению тканей и влияет на кровоток. Недостаточное потребление воды и/или употребление слишком большого количества кофеина, алкоголя и других диуретиков может способствовать обезвоживанию. Раздражение. Многие средства личной гигиены, такие как мыло и сыворотки, содержат ингредиенты , которые раздражают чувствительную область глаз. Вы также можете испытывать раздражение, если потираете глаза, например, если они чувствуют зуд или воспаление.

Многие средства личной гигиены, такие как мыло и сыворотки, содержат ингредиенты , которые раздражают чувствительную область глаз. Вы также можете испытывать раздражение, если потираете глаза, например, если они чувствуют зуд или воспаление. Вред от солнца: слишком частое пребывание на солнце повреждает клетки кожи и способствует обесцвечиванию, иногда проявляющемуся в виде темных кругов, а также морщин и тонких линий.

Другие причины могут включать в себя:

Сезонная аллергия

Не снимая макияж

Чрезмерный стресс

Плохое кровообращение

Слишком сидячий образ жизни

Генетика

Плохое питание

​​​​​Природные средства защиты

1. Используйте специальные средства по уходу за кожей.

Поскольку старение обычно вызывает обезвоживание кожи из-за недостатка коллагена, увлажнение имеет важное значение. Вам не обязательно платить много денег или проходить лечение, чтобы избавиться от темных кругов под глазами.

Вместо этого попробуйте безрецептурные средства по уходу за кожей, которые помогут уменьшить изменение цвета при регулярном использовании. Лучшие средства для ухода за кожей для осветления кругов под глазами включают:

Солнцезащитный крем , помогающий защититься от вредного воздействия солнечных лучей.

, помогающий защититься от вредного воздействия солнечных лучей. Витамин С , антиоксидант, который защищает от повреждения клеток.

, антиоксидант, который защищает от повреждения клеток. Ретинол (если он не раздражает кожу), который способствует обновлению клеток , помогая уменьшить гиперпигментацию и появление тонких линий.

(если он не раздражает кожу), который способствует обновлению клеток , помогая уменьшить гиперпигментацию и появление тонких линий. Кофеин (часто содержится в кремах для глаз), который помогает уменьшить отечность.

(часто содержится в кремах для глаз), который помогает уменьшить отечность. Гиалуроновая кислота — увлажняющий ингредиент, который помогает сделать кожу более упругой.

— увлажняющий ингредиент, который помогает сделать кожу более упругой. Витамин B3 , также известный как ниацинамид, помогает выровнять и осветлить тон кожи.

, также известный как ниацинамид, помогает выровнять и осветлить тон кожи. Антиоксидантные ингредиенты, такие как водоросли и зеленый чай , которые помогают защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды.

, которые помогают защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Глицерин — увлажняющий агент, предотвращающий сухость.

Вы также можете сделать крем для глаз в домашних условиях . Вы можете попробовать это вечером, утром или и то, и другое.

Вы также можете попробовать раствор от мешков для глаз вечером, прямо перед сном. Содержащее масло шиповника , масло лаванды, эфирное масло лимона и алоэ вера поможет уменьшить воспаление и восстановить кожу.

2. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием антиоксидантов.

Увеличивая потребление фруктов и овощей, вы увеличите потребление антиоксидантов, которые защищают от повреждения свободными радикалами и поддерживают здоровый уровень воспаления. Продукты с полезными жирами, такие как рыба и орехи, также отлично подходят для поддержания увлажненности и гладкости кожи.

К лучшим продуктам для здоровой кожи относятся:

Зелень

Ягоды

Цитрусовые

перец

киви

Травы и специи

Оливковое масло

Авокадо

Орехи и семена

Жирная рыба, например лосось

3. Позаботьтесь о своей аллергии

Вы, вероятно, хорошо знаете, когда у вас вспыхивает аллергия, поскольку сезон аллергии и слезящиеся и опухшие глаза неизбежны для многих. Попробуйте натуральные средства от аллергии , чтобы справиться с ней и поймать ее до того, как она начнется.

4. Используйте валик для лица

Использование валика для лица способствует лимфодренажу и уменьшает задержку воды в коже, что приводит к отечности. Вы можете использовать валик, чтобы избавиться от мешков под глазами и отечности щек.

5. Будьте осторожны с солью

Соль чаще всего связана с высоким кровяным давлением, но знаете ли вы, что весь этот натрий может вызвать задержку жидкости и привести к отечности под глазами?

Если вы используете соль, используйте чистую гималайскую морскую соль , но совсем немного. Избегайте соленой пищи, такой как пицца и некоторые супы. Выбирайте свежие овощи, особенно сельдерей, который поможет обуздать тягу к соли.

6. В каком положении вы спите?

Сон на спине может предотвратить скопление жидкости вокруг глаз под действием силы тяжести, поэтому ваше положение во время сна может усугублять проблему. Подумайте также о том, чтобы добавить дополнительную подушку под голову, но убедитесь, что эта подушка эффективна для хорошего сна, поскольку если вы не можете заснуть , это может усугубить проблему темных кругов под глазами.

7. Попробуйте нети-пот.

Слышали ли вы о нети-поте ? Это древнее средство, которое вы можете использовать в повседневной жизни , чтобы избавиться от опухших глаз.

Созданный в Индии в аюрведической медицине , нети-пот выглядит как небольшой чайник, и его можно найти в большинстве магазинов здорового питания или в Интернете. Это может помочь удалить всю лишнюю влагу из носовых пазух, вызванную сезонной аллергией, простудой или инфекциями.

Просто налейте соленую воду в одну ноздрю и дайте ей стечь из другой. Обычно я делаю это над раковиной в ванной. Поначалу это кажется странным, но на самом деле это очень очищает и освежает.

8. Снимайте макияж перед сном.

Если оставить макияж на глазах, это может вызвать раздражение глаз, в результате чего они начнут слезиться и опухнуть. Обязательно аккуратно снимите макияж с глаз, прежде чем приступить к работе с сеном, чтобы избежать дополнительного раздражения вокруг глаз.

9. Ограничьте или исключите алкоголь.

Алкоголь обезвоживает ваше тело и кожу. Из-за обезвоживания нежная область вокруг глаз может выглядеть впалой и темной.

Кроме того, алкоголь может вызвать покраснение и усталость глаз. Откажитесь от алкоголя, выпивая не более одного стакана в день.

Вместо этого я бы посоветовал пить много воды . Вы почувствуете себя свежее, ваши глаза будут широко открыты, а кожа вокруг глаз засияет, потому что она станет более увлажненной.

10. Откажитесь от сигарет навсегда

Знаете ли вы, что курение сигарет сушит и ослабляет кожу лица и всего тела? Это также вызывает преждевременное старение, в частности, вокруг глаз.

Химические вещества, содержащиеся в сигаретах, токсичны и могут вызвать раздражение вокруг глаз, что может привести к появлению темных кругов или мешков под глазами, а также к морщинистому и обвисшему виду. Если зависимость овладела вами, вы можете попробовать некоторые естественные способы бросить курить .

11. Попробуйте холодный компресс… и огурцы

Если ваши глаза опухли и опухли, попробуйте холодный компресс . Это не только поможет уменьшить опухшие глаза, но и будет очень расслабляющим, что придаст вам молодости.

Этого можно добиться, прикладывая к глазам охлажденные ложки, ломтики огурцов или даже охлажденные смоченные чайные пакетики с добавлением капли эфирного масла лаванды . Прохладная температура — вот что делает это домашнее средство эффективным.

12. Берегитесь солнечного света

Чрезмерное пребывание на солнце может привести к обвисанию и морщинам кожи вокруг глаз, а также вызвать обезвоживание кожи. Солнцезащитный крем на минеральной основе , хорошие солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета и шляпа могут творить чудеса, помогая защитить ваше лицо от вредных лучей, в конечном итоге предохраняя кожу вокруг глаз от морщин и потемнения из-за воздействия солнца.

13. Держите под рукой защиту

Хотя вы не всегда можете удалить темные круги под глазами, их часто можно скрыть, осветлив эту область консилером. Есть несколько вариантов на минеральной основе, но вы также можете приготовить их самостоятельно дома.

Вы можете выбрать варианты, соответствующие тону вашей кожи, а затем просто нанести их легкими похлопывающими движениями на кожу вокруг глаз. Не втирайте консилер в кожу, так как это может вызвать еще большее раздражение.

Кроме того, не используйте слишком много. Вы хотите, чтобы кожа выглядела естественно. Слишком большое количество может сделать темные круги под глазами, морщины и дряблую кожу более заметными.

14. Включите в свой рацион больше коллагена

Коллаген – самый распространенный белок в нашем организме. Он содержится в наших мышцах, костях, коже и сухожилиях. Он придает нашей коже прочность и эластичность и помогает заменить омертвевшие клетки кожи.

Производство коллагена в нашем организме естественным образом начинает замедляться с возрастом. Вы можете поблагодарить этот процесс за мешки под глазами.

Повышение уровня коллагена может помочь вашей коже выглядеть более упругой, гладкой и помочь клеткам кожи продолжать нормально обновляться и восстанавливаться. Попробуйте куриный костный бульон или добавки с коллагеном для кожи , например, протеиновый порошок коллагена, чтобы увеличить потребление коллагена.

Меры предосторожности

Кожа вокруг глаз очень нежная. Обязательно соблюдайте особую осторожность при нанесении чего-либо вокруг глаз или рядом с ними.

Большинство естественных методов, описанных выше, не должны вызывать никаких проблем, но если отечность усилится или вы заметите раздражение, обратитесь к врачу.

В зависимости от причины мешковатости век «неестественные» или традиционные методы лечения могут включать в себя кремы, отпускаемые без рецепта или по рецепту, или такие процедуры, как инъекции ботокса. Могут возникнуть аллергические реакции, поэтому обратитесь к врачу, если у вас возникнет дальнейшее изменение цвета или раздражение.

Процедура пластической хирургии, известная как блефаропластика, — это еще один традиционный вариант лечения, который может предложить ваш дерматолог, если другие методы не помогают. Но имейте в виду, что любая операция может быть рискованной, а косметическая операция может не покрываться вашей медицинской страховкой.

Обсудите риски и преимущества, а также любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, со своим дерматологом или пластическим хирургом.опубликовано эконет

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