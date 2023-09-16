Как избавиться от колита: 5 волшебных точек

Язвенный колит – распространенное заболевание, которое часто встречается у людей до 30 лет и после 60, сопровождается воспалением толстой кишки и образованием на ее поверхности язв. Симптомы колита появляются периодически и поэтому многие относятся к этому недугу легкомысленно. Но такое игнорирование может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

К основным признакам заболевания относятся: периодическая боль в животе, спазмы, диарея, потеря веса, постоянная усталость и незначительное повышение температуры тела. При наличии подобных признаков следует незамедлительно обратиться к специалисту и пройти диагностику. Появление недуга можно предотвратить, если наладить систему пищеварения. О том, как это сделать мы расскажем далее.

Улучшаем пищеварение и проводим профилактику колита

Массаж живота и акупунктурных точек при колите

При симптомах колита полезен массаж живота. Легкие поглаживания снимают вздутие, улучшают процесс переваривания пищи, активируют выработку желудочной кислоты и полезных ферментов. Поглаживания стоит выполнять по кругу на протяжении минимум 10 минут, лучше в утренние часы или через пару часов после ужина. Также справиться с недугом можно за счет воздействия на активные точки, находящиеся на животе и ногах.

Благодаря воздействию на активные зоны удается активировать работу всех органов и кишечника в том числе. Воздействие необходимо осуществлять ногтем и подушечкой пальца, в течение трех минут нужно сделать несколько нажатий на точку, задерживаясь на три секунды. За один сеанс можно проработать все точки или выбрать две-три.

Основные активные точки, которые нужно прорабатывать при колите:

1. SP6 – находится на внутренней поверхности стопы на 4 см ниже щиколотки. Воздействовать на точку рекомендуется при вздутии живота, нарушении стула и менструального цикла, депрессии, сниженном иммунитете, импотенции.

2. ST36 – расположена на 4 см ниже колена со стороны берцовой кости. Массаж точки укрепляем иммунитет, устраняет усталость, избавляет от боли в желудке, препятствует вздутию живота, диареи и головокружению.



3. ST25 – две точки, расположенные на 1 см вправо и влево от пупка. Воздействие на эти зоны устраняет боль в животе, вздутие, диарею и нормализует менструальный цикл.

4. CV4 – расположена ниже пупка на 3 см. Массаж точки полезен при частом мочеиспускании, боли в животе, диарее.

5. SP4 – находится на внутренней стороне стопы над большим пальцем (сухожилием). Массаж этой зоны уменьшает боль в животе, избавляет от чувства тошноты и усталости, предотвращает кровоизлияния в желудке.

Массаж активных точек дает отличный результат и устраняет симптомы колита.

Как улучшить пищеварение с помощью специй

Наладить работу пищеварительной системы можно с помощью:

1. Имбиря.

В его состав входят фенольные соединения, устраняющие раздражение и спазмы в желудке и кишечнике, а также стимулирующие выработку желчи и слюны. При употреблении имбиря в кишечнике активируется особый фермент, улучшающий пищеварение, предотвращающий вздутие живота и подавляющий чувство тошноты. Измельченный корень имбиря можно добавлять к различным блюдам – супам, мясным гарнирам. Особенно полезен чай с имбирем и медом. Но употреблять специю следует с осторожностью, особенно при наличии кровотечения в кишечнике, поскольку имбирь способствует разжижению крови.

2. Кинзы и кориандра.

Это специи-спазмалитики, предотвращающие образование газов, появление спазмов и диареи. Кинза – антиоксидант, нормализующий в крови уровень сахара и уменьшающий количество «плохого» холестерина, зелень кинзы полезно добавлять в салаты и горячие блюда. Семена кориандра можно добавлять в супы, каши, салаты.

3. Кардамона.

Он способствует повышению аппетита и устранению вздутия живота. Обладает спазмолитическим и противовоспалительным действием, защищает организм от пищевого отравления и предотвращает задержку жидкости и, соответственно, появление отеков. Благодаря входящему в состав веществу лимонену, кардамон препятствует образованию камней в желчи и появлению изжоги. Молотую специю можно добавлять к напиткам и сладким блюдам.

4. Фенхеля.

Семена оказывают спазмолитическое действие, защищают от воздействия вредных веществ оболочку толстой кишки и активируют процесс выработки желудочного сока. Из семян фенхеля можно приготовить полезный чай (достаточно залить чайную ложку семян 300 мл кипятка и дать немного настояться). Чтобы избавиться от повышенного газообразования можно смешать семена с морской солью в соотношении 1 к 5, немного подрумянить на сковороде и по щепотке добавлять в различные блюда.

5. Куркумы.

Отличная специя для нормализации работы ЖКТ. Куркума обладает антибактериальным действием, устраняет воспаление, избавляет от боли в желудке. Специю можно добавлять в любые блюда. опубликовано econet

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