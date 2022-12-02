Как избавиться от кандидоза без медикаментов за 3 шага

Кандидоз представляет собой тип дрожжевой инфекции в ротовой полости, пищевом тракте, влагалище, который поражает кожу и слизистые оболочки. Диагностировать кандидоз бывает сложно из-за того, что его симптомы пересекаются с симптомами других заболеваний. Вот три стратегии борьбы с этой инфекцией.

Вы когда-нибудь сталкивались с такими проблемами как запах изо рта, белый налет на языке, затуманенность сознания, гормональный сбой, проблемы с пищеварением, аллергия, ослабленный иммунитет? Все это только некоторые симптомы вероятной грибковой инфекции под названием кандидоз. Что ее вызывает и три способа лечения.

Кандидоз: причины, симптомы, лечение

Описание кандидоза

Candida albicans - тип дрожжевой инфекции в ротовой полости, пищевом тракте, влагалище, поражает кожу и слизистые оболочки. Если иммунный ответ силён, данный тип дрожжевой инфекции не представляет опасности. Но когда иммунная защита ослаблена, инфекция мигрирует в разные зоны тела (кровоток и области сердца или мозга, провоцируя сложные симптомы.

Грибок Кандида «работает» в пищеварении. Но если он активно размножается, в пищеварительном тракте грибок губит слизистую кишечника и мигрирует в кровь. И тогда токсины распространяются по организму. Кроме того, у человека может развиться аллергия на продукты питания.

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Что вызывает инфекцию Кандида?

Отмечается множество причин кандидоза. Вот наиболее распространенные причины Candida albicans.

Антибиотики

Противозачаточные препараты

Пероральные кортикостероиды

Терапия онкологических заболеваний

Сахарный диабет

Ослабленный иммунный ответ

Симптомы инфекции Кандида

1. Постоянная усталость

Вы полноценно высыпаетесь, хорошо питаетесь, но испытываете хроническую усталость на протяжении, например, полугода, которая сопровождается иными проявлениями кандидоза. Хотя инфекция Кандида не ключевая причина постоянной усталости, на этот симптом стоит обратить внимание.

2. Скачки настроения

Сложность состоит в том, что ряд симптомов кандидоза проявляется и при других состояниях. Такими являются перепады настроения. Пациенты с активным ростом Candida albicans могут испытывать колебания настроения, тревожность, раздражительность, панические приступы.

3. Вагинальные инфекции/мочевыводящих путей

Это тревожный сигнал активизации Candida albicans. Кандидоз передается и половым путем тоже. Женщинам рекомендуется избегать обтягивающего белья, горячих ванн в период обострения.

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4. Молочница ротовой полости

Молочница полости рта - это дрожжевая инфекция, вызванная Candida albicans, поражающим прочие слизистые оболочки. Это провоцируется пероральными кортикостероидами (как уже упоминалось). При отсутствии надлежащей терапии кандида мигрирует по организму, попадая в желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, печень.

5. Синусные инфекции

Кандида вызывает стабильный кашель, постназальный синдром, сезонную аллергию.

6. Расстройства пищеварения

Стойкий метеоризм, отрыжка, запоры, понос и желудочные спазмы провоцируются дефицитом полезных бактерий в ЖКТ.

7. Гормональный сбой

Гормональный сбой - типичный симптом кандидоза, который проявляется и в ряде других заболеваний.

Лечение кандидоза: три шага

1.Очищение

Вариант №1. Очищение жидкостью (1-2 дня)

Понадобится овощной бульон с луком, чесноком, сельдереем, капустой, морской солью. Отварить все ингредиенты. Удалить овощи и охладить бульон.

В течение дня пить теплый бульон. Рекомендуется в это время пить достаточно воды, чтобы вывести токсины. Очищение можно проводить каждые несколько недель.

Вариант №2. Тушеные овощи (3-5 дней)

Исключить из рациона зерновые, сахар, фрукты, крахмал и спиртное на 3-5 дней.

Употребляем органические паровые овощи. В этот период - не чаще 1 раза в день - можно употреблять салаты из листовой или горькой зелени, слегка заправленные маслом кокоса, яблочным уксусом.

2. Диета

Исключение из рациона сахара, спиртного и «быстрых» углеводов.

Введение в меню сладкого картофеля, ямса, гороха, чечевицы, фасоли, моркови, свеклы, кукурузы, тыквы, спагетти, цуккини, брюквы.

Киноа, ячмень, сорго - 1 порция в день.

Низкое потребление фруктов, натуральных подсластителей (кленовый сироп, мед).

Включение в пищевой протокол кисломолочных продуктов, ферментированных овощей (квашеная капуста).

3. Ароматические масла, добавки и масло кокоса

Кокосовое масло обладает антимикробным действием. Кислоты в составе кокосового масла губят кандиду при приеме внутрь и при местном применении.

обладает антимикробным действием. Кислоты в составе кокосового масла губят кандиду при приеме внутрь и при местном применении. Расторопша чистит печень от шлаков и помогает организму восстановиться.

Витамин С активирует функции надпочечников и восстанавливает иммунитет.

Масла гвоздики, орегано, мирры убивают кандиду. Лавандовое масло угнетает размножение грибка. Эфирные масла принимаются внутрь не более 10 дней подряд.опубликовано econet.ru

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