Как избавиться от газов и вздутия живота за несколько минут

✅Если вас часто мучают газы, то вам нужно более быстрое решение проблемы. К счастью на помощь вам придут народные средства, которые помогают быстро избавиться от вздутия живота.
Ощущение вздутия, когда живот раздувается, как шарик может лишить нас радости. Если вы боитесь выпустить газы в самый неподходящий момент, пришло время взять проблемы со вздутием под контроль.
Вздутие относится к ощущению объема, вызванного скоплением кишечных газов в области живота, от которых организм не может избавиться.
В тяжелых случаях газы могут привести к растяжению брюшной области, что может быть довольно болезненно.
Вздутие обычно возникает при чрезмерной выработке кишечных газов из-за плохого пищеварения. Непереваренные ферменты в кишечнике производят углекислый газ.
Очень часто заглатывание лишнего воздуха приводит к вздутию. Этому способствуют и такие привычки, как жевание жевательной резинки, сосание леденцов, газированные напитки, использование трубочки для напитков и нервное заглатывание воздуха.
Потребление большого количества жирной, тяжелой и нездоровой пищи, которая тяжело переваривается.
Часто вздутие является симптомом других расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, запор, желудочно-пищеводный рефлюкс, глютеновая болезнь.
У женщин причиной часто становятся гормональные изменения и нередко возникает при предменструальном синдроме и во время беременности.
Чтобы избежать газов и вздутия, важно сделать какие-то изменения в своем образе жизни.
Если вас часто мучают газы, то вам нужно более быстрое решение проблемы. К счастью на помощь вам придут народные средства, которые помогают быстро избавиться от газов.
Найдите укромный уголок, чтобы попрощаться с этой проблемой.
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Чайная ложка горчицы эффективно справляется не только с изжогой, но и с проблемой газов и вздутия.
Горчица усиливает выделение слюны, что способствует хорошему пищеварению. Кроме того, горчица обладает спазмолитическими и антибактериальными свойствами, что способствует избавлению от кишечных газов.
Если у вас постоянное вздутие, начините регулярно есть горчицу, чтобы уменьшить симптомы.
Съедайте 1 чайную ложку горчицы или растворите в теплом стакане воды для быстрого облегчения симптомов. Если вкус для вас слишком резкий, можете смешать ее с медом или запить чаем.
Пищевая сода – это прекрасное средство от вздутия. Она входит в реакцию с желудочной кислотой, производя углекислый газ и способствуя отрыжке, тем самым устраняя кишечные газы.
Хотя это может быть эффективным и быстрым решением проблемы, нужно избегать слишком частого и чрезмерного потребление соды, так как это приводит к выработке желудочной кислоты и со временем к желудочно-кишечным проблемам.
Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия помните о том, что 1 чайная лодка соды содержит почти одну треть нормы потребления натрия.
Вам понадобится: вода, сода, лимон
Если верить свидетельствам очевидцев, мятный чай является эффективным средством от газов и вздутия. Ментоловое масло в мятном чае имеет массу преимуществ. Оно уменьшает мышечные спазмы и помогает избавляться от газов, уменьшая вздутие.
Ингредиенты в мяте позволяют газам проходить, а не скапливаться, что вызывает боль и растяжение желудка.
Универсальный яблочный уксус поможет вам избавиться от всех лишних газов в кишечнике. Кишечные газы часто являются следствием непереваренной пищи, которая бродит в желудке. В яблочном уксусе содержится пробиотики, которые запускают пищеварение, уменьшая вздутие и предотвращая последующее накапливание газов.
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Жевание семян фенхеля является еще одним методом избавления от газов и вздутия, пришедший к нам из Индии.
Фенхель не только освежает дыхание, но и помогает пищеварению. Семена фенхеля содержат эфирные масла и другие компоненты, которые стимулируют производство желчи и помогают непереваренной пище продвигаться по желудочно-кишечному тракту, предотвращая последующее накапливание газов.
Активированный уголь – это, пожалуй, одно из самых эффективных и быстрых средств от газов, вздутия и неприятных запахов. Благодаря хорошей пористости активированный уголь способен поглощать токсины и кишечные газы.
Активированный уголь можно потреблять в капсулах или таблетках. Дозировка для взрослых составляет от 500 до 1000 мг (2-4 капсулы).
Его можно принимать как для лечения, так и в профилактических мерах. Для профилактики лучше принимать активированный уголь до еды, чтобы он не всасывал питательные вещества из пищи.
Если вы принимаете какие-то лекарства, перерыв между приемом лекарств и активированного угля должен составлять примерно 2 часа.
Имбирь — это надежное решение при проблеме метеоризма и вздутия. Обычный имбирный чай очень эффективно справляется с этими проблемами.
Имбирь усиливает слюноотделение и производство желчи, что улучшает пищеварение. А гингеролы и шогаолы, присутствующие в имбире, уменьшают газы и спазмы, связанные с ним.
Попробуйте заменить газированные напитки и кофе имбирным чаем.
Хотя чеснок обладает сильным запахом, он эффективно справляется со многим проблемами, включая газы и вздутие. Конечно, лучше всего для этих целей подойдет сырой чеснок.
Его можно добавлять в суп или для быстрого облегчения сделать чесночный отвар.
Вам понадобится:
Как сделать:
Если вы испытываете сильный дискомфорт, вам помогут некоторые позы из йоги, которые удаляют газы и дают большое облегчение при вздутии.
Эта поза помогает удалить лишние газы в брюшной области.
10. Поза "горы"
Примечания:
1. Избегайте пить мятный чай, если вы страдаете от кислотной отрыжки или рефлюкса, иначе это может усугубить симптомы.
2. Добавляйте листья мяты в лимонад или чай, чтобы уменьшить вздутие.
3. Вместо мятного чая можно пить чай из ромашки.
4. Если вы принимаете диуретики или препараты инсулина, посоветуйтесь с врачом, перед тем как пить яблочный уксус, так как он может мешать действию этих лекарств.
5. Семена фенхеля можно заменить семенами тмина.
6. Для вкуса добавляйте в чай мед или стевию.опубликовано econet
Перевод: Филипенко Л. В.
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Источник: https://econet.by/
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