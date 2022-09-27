Как худеть с помощью мозга, а не диет

Вопрос «как избавиться от лишнего веса» актуален в любое время года. Учитывая загруженность современного человека, на первое место выходят наиболее простые и легкие способы. Кроме строгих диет и изнуряющих спортивных нагрузок, можно задействовать скрытые ресурсы мозга, которые ускорят похудение.

Разные психологические приемы и техники давно применяются в ведущих клиниках похудения. Они отлично дополняют стандартный подход к коррекции фигуры, помогают не сорваться с диеты и быстрее достичь результатов. Попробуйте их на практике и получите красивое тело без голода и спорта.

Психология на страже похудения

В одной клинике для похудения проводился интересный эксперимент. Врачи сформировали две группы людей, которые находились на одинаковом режиме питания, занимались спортом по идентичной программе. Но первые пациенты дополнительно использовали психологические приемы мотивации: визуализировали себя стройными и достигшими цели.

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При сравнении результаты просто поразили. Первая группа в среднем сбросила 0,75 кг, в то время как вторые испытуемые потеряли по 4,10 кг лишнего веса. Это заставляет задуматься и полностью пересмотреть подход к похудению без изнурительных тренировок и строгих ограничений в еде.

Визуализация для сброса лишнего веса

Одним из простых и приятных методов психологи считают визуальное представление себя в идеальных пропорциях. Ежедневно делайте интересное упражнение:

Подумайте в подробностях, как потеря веса улучшит вашу жизнь, позволит носить красивые вещи, реализовать скрытые желания и мечты.

Визуально представьте, как потрясающе будете выглядеть в облегающем наряде, платье, которое заприметили в любимом магазине.

Дайте мозгу максимум подробностей, стараясь представить запахи, цвета, ткани и рисунок.

Повторяйте упражнение, добавляйте в него новые детали. Можно сделать карту визуализации, связанную с похудением, разместив в центре собственную фотографию. Это даст мощную мотивацию при занятиях спортом, поддержит во время диеты.

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Используем свойства памяти

Решить проблему переедания и лишнего веса поможет простой способ: во время принятия пищи перебирайте в памяти все блюда и перекусы, которые уже употребили в течение дня. Не лишним будет мысленный подсчет калорий, не забывая о конфетах, чашке латте или орешках. Подмечено, что насыщение наступает быстрее, а порции удается сократить на 25–30%.

Закладываем цели в подсознание

Подобный способ можно применять в разных сферах. Как известно, наш мозг практически никогда не отдыхает, работает в ночное время. Поэтому перед сном спокойно обдумайте проблему лишнего веса, собственного похудения, пути ее решения. Он постарается решить поставленную задачу, запуская скрытые ресурсы. На подсознательном уровне происходит перестройка принципов питания, незаметно снижается аппетит и тяга к сладкому.

4 секрета для успешного похудения

Многие люди готовы сидеть на диете, ограничивать себя в питании, но избегают спортивных нагрузок. Это приводит к медленному похудению, заставляя срываться и наедать лишние килограммы. Психологи предлагают секреты, как заставить мозг повысить метаболизм и стимулировать сброс веса:

1. Перед употреблением нюхайте еду: запах проникает к центру мозга, который отвечает за насыщение, поэтому человек не переедает, быстрее ощущает, что больше не голоден.

2. Приобретите для еды посуду и скатерть синего цвета. Оттенок отлично подавляет аппетит, поэтому переесть из такой тарелки практически невозможно.

3. Попробуйте принимать пищу перед зеркалом. Способ немного неприятный, но эффективный: появляется психологический настрой против лишнего веса, переедания, поддерживать диету становится легче.

4. Соблюдайте принцип контраста: еда и тарелка должны различаться по цветовой гамме. В противном случае вы съедите намного больше незаметно для себя.

Следует помнить, что работа с подсознанием и визуализацией – дополнительные, а не основные способы похудения. Поэтому лежа на диване сбросить килограммы не удастся. Подберите простую диету, основанную на правильном питании, больше двигайтесь, гуляйте пешком, делайте утреннюю зарядку, чтобы запустить обмен веществ. Психологические методы поддержат в нелегкой борьбе за красивое тело, ускорят достижение вашей цели.опубликовано econet.ru

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