Как гормональные нарушения отражаются на коже

Гормоны контролируют процессы в организме, а гормональные нарушения отражаются на коже. Чтобы кожа чувствовала себя хорошо, стоит следить не за уровнем конкретного гормона, а за общим гормональным балансом.

ГОРМОНЫ РЕГУЛИРУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОЦЕССЫ в организме человека. У каждого из них может быть несколько функций, а между собой они взаимодействуют через сложнейшие алгоритмы. Нарушение синтеза всего одного гормона может привести к целому каскаду проблем со здоровьем — а ещё гормональные нарушения отражаются на коже. Проявляться они могут по-разному: как акне, сухость, шелушение или слишком ранняя потеря упругости. Чтобы кожа чувствовала себя хорошо, стоит следить не за уровнем конкретного гормона, а за общим гормональным балансом, под присмотром грамотного и вызывающего доверие врача.

Какие гормоны влияют на состояние вашей кожи

Андрогены

Эстрогены

Прогестерон

Пролактин

Окситоцин

Мелатонин

Кортизол

Дофамин

Инсулин

Гормоны щитовидной железы

Андрогены

Тестостерон и его производные обычно называют мужскими гормонами — но на самом деле и андрогены, и «женские» эстрогены есть у всех, а отличается лишь их количество. Андрогены стимулируют клетки соединительной ткани, которые вырабатывают коллаген, — в итоге происходит обновление глубоких слоёв кожи и поддерживается её упругость.

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Недостаток андрогенов, в том числе возрастной, снижает защитную функцию кожи и скорость её обновления — она постепенно теряет упругость и плотность, становится суше и тоньше. Избыток же андрогенов — например, в последней фазе менструального цикла, за несколько дней до менструации — вызывает усиление работы сальных желёз, что делает кожу жирной и склонной к высыпаниям.

Эстрогены

От эстрогенов зависит усреднённый женский фенотип — например, склонность к накоплению жира на бёдрах и другие особенности фигуры. Эстрогены участвуют в обновлении клеток кожи и волос. При нормальной скорости этого процесса кожа остаётся эластичной и увлажнённой — и хорошо сокращается после резких изменений веса.

При избытке эстрогенов могут появиться проблемы с сосудами (например, варикозное расширение вен или сосудистая сетка на ногах), может также резко увеличиться масса тела.

Недостаток эстрогенов у женщин может проявляться упадком сил, чрезмерным и нехарактерным ростом волос, снижением либидо.

Прогестерон

Каждый месяц прогестерон готовит женский организм к беременности, и если она наступила — помогает сохранять и вынашивать ребёнка до тех пор, пока эту функцию не возьмёт на себя плацента. Работа этого гормона сказывается и на внешности: повышение уровня прогестерона приводит к задержке жидкости и отёкам. К тому же усиливается проницаемость сосудистой стенки, и кожа в результате становится более растяжимой и склонной к высыпаниям, ещё усиливается вероятность пигментации. Дополнительные пара килограммов незадолго до менструации — заслуга прогестерона. Спасибо этому гормону и за все любимые симптомы ПМС: раздражительность, вспыльчивость, обидчивость, плаксивость и заторможенность.

Повышение уровня прогестерона в последнюю фазу менструального цикла — норма. Заподозрить, что его слишком много и в другие дни, можно, если отмечается явная растяжимость кожи, отёчность, усиление целлюлита (это происходит за счёт задержки жидкости), перепады настроения, гиперпигментация. О недостатке прогестерона могут свидетельствовать слишком долгие менструации, ломкость ногтей и волос.

Пролактин

В первую очередь этот гормон отвечает за образование грудного молока и активно синтезируется в период лактации — но его уровень может повышаться также в стрессовых ситуациях и при эмоциональных нагрузках. Его избыток провоцирует отёки, боль в груди, склонность кожи к жирности и высыпаниям. Недостаток может привести к сухости кожи, головной боли, упадку сил. Единственный косвенный плюс пролактина для кожи — в том, что он усиливает выработку окситоцина.

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Окситоцин

Этот гормон отвечает за чувство нежности и привязанности, а в самых больших количествах он вырабатывается под влиянием пролактина после родов — этим объясняется возникающая у некоторых женщин мгновенная волна любви к новорождённому. Окситоцин повышает местный (на поверхности кожи) иммунитет и снижает риск высыпаний. Этот гормон утилизирует глюкозу, а именно сахар — основная пища патогенных бактерий, и чем его меньше, тем ниже риск воспалений.

Мелатонин

Хорошее самочувствие и свежий вид едва ли возможны без нормального сна, а за его качество отвечает мелатонин. Его синтез происходит в ночное время, приблизительно с полуночи до четырёх утра, во сне и только в полной темноте. «Совам», не спящим в это время, следить за уровнем мелатонина нужно особенно внимательно.

Мелатонин нейтрализует разрушительные последствия окислительных процессов — он связывает свободные радикалы, которые образуются при окислении, например, жиров. Окислительный стресс — одна из главных причин визуального старения кожи (потери блеска и упругости), так что от уровня мелатонина состояние кожи зависит напрямую. Уровень мелатонина тесно связан с уровнем другого важного гормона — кортизола, и именно плавное изменение их концентраций выводит нас из состояния сна в бодрствование, когда наступает светлое время суток. Если спать при свете, кортизола в организме становится больше, а мелатонина меньше.

Кортизол

Кортизол принято называть гормоном стресса, но участвует он во всех обменных процессах — в случае стресса отвечает за мгновенную мобилизацию организма. Если кортизола в избытке, то он влияет на нас по-настоящему разрушительно. От его уровня зависит, например, углеводный обмен и выработка инсулина, и его избыток может приводить к типичному перераспределению жира в организме. При этом сильно полнеют лицо, шея, верхний плечевой пояс, а ноги и таз непропорционально худеют.

При повышении уровня кортизола появляется акне, шелушение, кожа становится жирной и истончённой, повышается риск гиперпигментации. Повреждения заживают дольше, оставляют после себя шрамы и пигментные пятна. Вдобавок кортизол вызывает отёки, делает волосы ломкими, может привести к себорее и даже потере волос.

Дофамин

Этот гормон идёт рука об руку с кортизолом — его называют «гормоном радости». В ходе естественного старения уровень дофамина снижается — и проблема, конечно, не в старении как таковом, а в связанных с ним рисках заболеваний и общего недомогания. Дефицит дофамина можно заметить по обедневшей мимике, заторможенности, сутулости, скованности движений, утрате ловкости и пластичности.

Инсулин

Инсулин, как известно, отвечает за уровень глюкозы в крови, а развитие резистентности к нему сопряжено с одним из самых грозных заболеваний — сахарным диабетом. В уже развившемся сахарном диабете страшны в первую очередь осложнения — со стороны как сердца и крупных сосудов, так и капилляров, питающих в том числе кожу. В тяжёлых случаях нарушение этого процесса приводит к некрозу тканей ступней и может закончиться ампутацией.

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Назревающие проблемы с уровнем инсулина внешне могут проявляться в виде гиперпигментации, снижения защитной функции кожи, склонности к воспалениям, потемнения отдельных участков — например, в подмышках и на шее.

Гормоны щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы участвуют во множестве процессов — они регулируют обмен веществ, синтез витамина А, скорость поглощения кислорода. Если функция щитовидной железы снижена, появляются сухость, желтушность,мраморность кожи. Волосы выпадают, ногти ломаются и расслаиваются, а ещё могут выпасть волоски наружной трети бровей. Если гормоны щитовидной железы в избытке, волосы становятся тонкими, мягкими и жирными, а кожа — жирной, горячей, с чрезмерным потоотделением. Часто такое состояние сопровождается гиперпигментацией.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Вяткина

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