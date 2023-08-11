Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

За чистотой постельного белья важно следить, поскольку на текстиле скапливается значительное количество вредоносных микробов, а как известно треть своей жизни человек проводит именно во сне.
Постельные принадлежности впитывают кожное сало, слюну, пот и грязь, а самое печальное, что многие не стирают белье вовремя и порошок уже не справляется с сильными загрязнениями. Постельное белье – это основная среда обитания пылевых клещей, нарушающих работу дыхательной системы человека. Только в одной кровати может находиться до 10 миллионов различных бактерий, поэтому стирке белья важно уделять особое внимание.
Замену белья рекомендуется проводить хотя бы раз в неделю. А при желании устранить все вредоносные бактерии, необходимо:
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Не забывайте также чистить матрас с помощью щетки и пылесоса, надевать на подушки наволочки и принимать ванну либо душ перед сном.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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