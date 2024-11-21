Как быстро и точно рассчитать свой правильный вес

✅Важно помнить, какой бы способ калькуляции правильного веса вы не выбрали, результат расчётов не следует воспринимать, как абсолютную истину. Все показатели будут приблизительными и ориентировочными. И джинсы от этих расчетов все равно не налезут. Так что гантели в руки, ноги в кроссовки, замок на холодильник и вперед — навстречу результату.

Представим себе картину: просыпаемся утром, принимаем душ, завтракаем. А когда подходит время надеть любимые джинсы, с ужасом осознаем, что не можем их застегнуть — мешает живот. Лезем под диван, находим запылившиеся напольные весы, встаем на них и… Знакомая история, правда?

Правильный вес: виды расчетов и как рассчитать

Наиболее известные виды расчета веса по формулам:

Рассчитать вес по росту

Рассчитать вес по возрасту и росту

Рассчитать вес по ИМТ (индекс массы тела Кетле)

Заключение

Какая бы цифра не отображалась на весах, расстройство и депрессия получены — джинсы сейчас не надеть. Что же делать? Можно просто забить. Выкинуть штаны в помойку или затолкать в самый дальний угол комода — пусть валяются там до лучших времен. А можно пойти иным путем — скинуть пару другую лишних килограммов — авось портки и налезут.

Второй вариант сложнее — нужно что-то делать, тратить время, прилагать усилия. Однако, сжимаем волю в кулак и решаем худеть. Но перед началом, встает еще один вопрос — к чему стремиться, сколько килограмм нужно сбросить, чтобы было совсем хорошо: и штаны дабы налезли, и дышалось легче, и на пляж чтобы летом не стыдно было выбраться. Задумываемся, пытаемся разобраться — как же рассчитать свой идеальный вес?

Оказывается, идеальный (правильный) вес — понятие абстрактное, и обозначает оно усредненное значение, полученное на основе набора заданных физиологических параметров человека, таких как рост, возраст, гендерные признаки, особенности телосложения. Но состояние здоровья, уровень физической активности, процент жировой массы по отношению к мышечной и другие индивидуальные показатели отдельно взятого человека здесь не учитываются.

Это значит, что найти точное значение своего веса при помощи известных формул не удастся. Однако приблизительный ориентир, на который можно опираться при снижении или наборе массы тела мы получим.

Далее ищем способы расчета своего правильного веса.

Наиболее известные виды расчета веса по формулам:

Расчет веса по росту

Расчет веса по возрасту и росту

Расчет веса по ИМТ (индекс массы тела)

Рассчитать вес по росту

Простой способ известный больше как формула Брокка. Упрощенная версия выглядит так:

Для женщин: Идеальный вес = Рост (см) — 110

Для мужчин: Идеальный вес = Рост (см) — 100

Пример: нормальный вес мужчины с ростом 180 см равен 80 кг, а женщины с ростом 170 см — 60 кг

Современный вариант этой же формулы выглядит немного иначе, но считается более точным:

Для женщин: Идеальный вес = (Рост (см) — 110)*1,15

Для мужчин: Идеальный вес = (Рост (см) — 100)*1,15

Пример: нормальный вес мужчины с ростом 180 см равен 92 кг, а женщины с ростом 170 см — 69 кг

Рассчитать вес по возрасту и росту

таблица расчета оптимального веса по параметрам рост, возраст

Следующий метод определения веса не является формулой расчета. Это готовая таблица, при помощи которой можно рассчитать правильный вес по возрасту. И если предыдущий вариант дает ориентировочную норму массы тела человека, то таблица Егорова-Левитского, как еще ее называют — отображает максимально допустимое значение веса, превышение которого считается недопустимым для заданного роста и возрастной группы.

Все что вам нужно — знать свой рост, возраст и настоящий вес. Ищите пересечение этих параметров в таблице и понимаете насколько далеко находитесь от максимально-допустимого значения. Если цифра в таблице выше вашего существующего веса — хорошо, если ниже — есть повод задуматься о спортзале и ограничениях в питании.

Пример: Женщина с ростом 170 см, 35 лет, вес 75 кг. Пересечение по таблице показывает максимальное значение веса 75,8. Женщина в одном шаге от этого значения. Следовательно — нужен пристальный контроль массы тела, иначе возможен выход за допустимые пределы.

Рассчитать вес по ИМТ (индекс массы тела Кетле)

таблица расчета оптимального веса по индексу массы тела Кетле

При помощи Индекса Массы Тела можно узнать, в каком заранее определенном диапазоне находится вес человека на текущий момент: дефицит, норма или ожирение (все значения ИМТ приведены в таблице).

ИМТ рассчитывается по формуле, в которой участвуют исходные значения роста в метрах и веса в килограммах. Выглядит формула следующим образом: КМТ=вес в килограммах:(рост в метрах*рост в метрах).

Пример: мужчина с ростом 185 см (1,85 м) и весом 88 кг будет иметь ИМТ=88:(1,85*1,85)=27,7. Ищем значение в таблице и понимаем, что индекс находится в диапазоне Избыточная масса тела (предожирение).

Важный момент: расчет правильного веса по ИМТ не учитывает гендерную принадлежность и возрастные изменения организма.

Заключение

Важно помнить, какой бы способ калькуляции правильного веса вы не выбрали, результат расчётов не следует воспринимать, как абсолютную истину. Все показатели будут приблизительными и ориентировочными. И джинсы от этих расчетов все равно не налезут. Так что гантели в руки, ноги в кроссовки, замок на холодильник и вперед — навстречу результату.опубликовано econet

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