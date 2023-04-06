Избавляемся от паразитов: Только самые эффективные методы

Чтобы избавиться от паразитов навсегда, предлагаем ознакомиться с самым эффективным комплексом мероприятий.

Паразиты, обитающие в человеческом организме, на самом деле хитрые и коварные существа. Они научились прятаться от современных диагностических устройств, выработали новые способы выживания и продления рода. Единственной возможностью избавиться от паразитов является комплексный подход и грамотная подготовка. Если вы хотите точно знать, какие паразиты живут в вашем теле – не тратьте деньги на инновационную диагностику, она не даст ожидаемых результатов. Чтобы распрощаться с этими существами навсегда, предлагаем ознакомиться с эффективным комплексом мероприятий.

Немного о паразитах

Паразиты способны жить и размножаться только в благоприятной для них среде, поэтому зачастую селятся в ослабленном организме. Это можно сравнить с тем, как люди с ослабленным иммунитетом могут умереть от СПИДа, а те, кто долго принимал иммуносупрессивные препараты при лечении онкологии, заболевают токсоплазмозом – инфекцией, повреждающей легкие, сердце и нервную систему.

Паразиты способны скрывать множество других патогенных микроорганизмов, к примеру, грибковые споры, различные вирусы либо бактерии Лайма.

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В кишечнике обычно обитает несколько видов паразитов, способных окружить себя своеобразным скафандром из белков и полисахаридов, который надежно защитит их от иммунной системы и действия антибиотиков. Также одноклеточные паразиты обладают способностью образовывать L-формы и кисты, устойчивые к любым неблагоприятным для них условиям.

Если в пищеварительном тракте есть воспаления – это идеальная среда для паразитов. А самое неприятное в этой ситуации – воспаление может привлечь микрофлору из тонкого в толстый кишечник, а ведь в тонком кишечнике вовсе не должно быть никаких бактерий. Такая ситуация называется СИБР – синдром избыточного бактериального роста.

Как бороться с паразитами

Если вы будете знать основные факторы, благодаря которым паразиты выбирают именно ваше тело, то найдете эффективный способ борьбы с ними.

1. Правильный рацион, за счет которого удастся поддержать иммунную систему и лишить паразитов пищи. Основным источником энергии для паразитирующих организмов является сахар, без него им трудно выжить. А если человек употребляет сахар в сочетании со сладкими фруктами, то о крепком иммунитете не может быть и речи.

Несмотря на то, что паразиты используют как строительный материал для яиц жирные кислоты и аминокислоты, все равно основную энергию они получают из сахара. Исключив его из рациона можно существенно усложнить паразитам процесс размножения. И даже учитывая тот факт, что большинство современных продуктов содержат сахар, исправить ситуацию все же можно.

Достаточно включить в рацион:

мясо, рыбу и домашние яйца, которые являются главным источником белка;

чеснок, зеленый лук, кокосовое масло и различные специи – обладают антипаразитарным эффектом;

низкоуглеводные салаты и гарниры, к примеру, отличной заправкой к салату является смесь яблочного уксуса и оливкового масла;

тыквенные и подсолнечные семечки;

богатые клетчаткой продукты;

продукты, содержащие серу либо добавки с этим микроэлементом.

В процессе чистки организма лучше на пару месяцев исключить потребление молочной продукции и круп, содержащих глютен (потребление гречки и пшена можно немного снизить). Также следует внимательно относиться к выбору жиров, поскольку витамин A увеличивает резистентность тканей к проникновению личинок. Овощи лучше употреблять не в свежем виде, а после термообработки, что облегчит процесс переваривания и успокоит ЖКТ.

2. Детоксикация организма и укрепление иммунитета – это то, что обязательно необходимо сделать перед началом лечения. Отлично в этом случае помогают дыхательные упражнения, светотерапия и мероприятия, направленные на поддержку надпочечников.

3. Противомикробную терапию нельзя начинать при наличии запоров. В этом случае гибель паразитов только ухудшит ситуацию, также они могут прикрепиться к кишечным стенкам, что затруднит их выход из организма.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!опубликовано econet

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