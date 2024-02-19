Исцеляющая гимнастика для тазобедренных суставов по Евдокименко

Исцеляющая гимнастика Евдокименко при артрозе тазобедренных суставов предполагает исключение травмирующих движений, что гарантирует ее эффективность и безопасность. Она направлена на укрепление мышечного и сухожильного аппарата и снабжение тазобедренного сочленения необходимой ему поддержкой.

При артрозе тазобедренного сустава терапия должна быть комплексной, и важная ее составляющая — это выполнение специальных упражнений. Хорошо зарекомендовала себя гимнастика для тазобедренных суставов доктора Евдокименко, предполагающая особый набор движений и определенную специфику их выполнения. ЛФК помогает облегчить состояние пациента, увеличить амплитуду движений и в ряде случаев предупредить необходимость протезирования.

Гимнастика доктора Евдокименко для тазобедренных суставов

Гимнастика Евдокименко для тазобедренных суставов: суть и задачи

Зарядка для тазобедренных суставов Евдокименко: основные правила

Гимнастика доктора Евдокименко при коксартрозе тазобедренного сустава: комплекс упражнений

Гимнастика Евдокименко для тазобедренных суставов: суть и задачи

Павел Евдокименко уже более двадцати лет специализируется на терапии артроза. При этом он никогда не дает стопроцентной гарантии выздоровления, настаивая на том, что основная роль в терапии отводится самому пациенту и тому, насколько усердно, правильно и регулярно он будет выполнять предложенные упражнения.

При таком заболевании, как коксартроз тазобедренного сустава доктор Евдокименко также советует дополнить терапию медикаментами и физиопроцедурами, что позволяет добиться всестороннего подхода. На практике около 95% пациентов отмечают, что методика Евдокименко действительно эффективна.

При артрозе тазобедренного сустава качество жизни пациента серьезно ухудшается. Постоянные боли мешают ему нормально двигаться, ввиду неосознанного переноса нагрузки на здоровое бедро суставы быстро изнашиваются. В результате разрушаются оба тазобедренных сочленения, а пациент может и вовсе утратить подвижность.

Упражнения для тазобедренных суставов доктора Евдокименко помогают предотвратить протезирование тазобедренных суставов, если начать заниматься вовремя — на 1 или 2 стадии артроза при еще обратимых дегенеративных процессах. Данная гимнастика направлена на решение таких задач:

Устранение болевых ощущений в тазобедренной области.

Улучшение подвижности.

Купирование денегеративно-дистрофических процессов в поврежденных суставах.

Укрепление опорно-мышечного аппарата с целью снижения нагрузки.

Предупреждение эндопротезирования тазобедренных сочленений.

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Лечебная гимнастика для тазобедренных суставов, которую рекомендует доктор Евдокименко, представляет собой особую методику, дающую возможность пациенту восстановить пораженные сочленения самостоятельно.

Упражнения направлены на разработку суставов, укрепление мышц и сухожилий, растяжку, что позволяет обеспечить следующие их эффекты:

уменьшение нагрузки на тазобедренные сочленения;

улучшение их подвижности;

устранение болевых ощущений;

запуск процессов восстановления тазобедренного сочленения и улучшение его кровоснабжения;

улучшение кровообращения в организме в целом.

В результате более 90% больных отмечают явное улучшение своего самочувствия уже спустя месяц регулярных занятий. 80% замечают прогресс в своей подвижности и выносливости. Также практически все пациенты, которые правильно и регулярно выполняли предписания доктора Евдокименко, не нуждаются в необходимости операции при артрозе.

Зарядка для тазобедренных суставов Евдокименко: основные правила

Исцеляющая гимнастика Евдокименко при артрозе тазобедренных суставов предполагает исключение травмирующих движений, что гарантирует ее эффективность и безопасность. Она направлена на укрепление мышечного и сухожильного аппарата и снабжение тазобедренного сочленения необходимой ему поддержкой.

Специалист рекомендует дополнить индивидуально подобранную терапию специальными движениями для проработки мышц спины и пресса, что помогает улучшить кровообращение и приток крови к конечностям, оказывая косвенное влияние на питание тазобедренных сочленений и, соответственно, способствуя их восстановлению.

Упражнения нужно выполнять постепенно. Если вы ощутили сильную боль, прекратите заниматься на время.

Основные правила гимнастики для тазобедренных суставов по Евдокименко следующие:

Важно исключить резкие движения, которые противопоказаны при артрозе и даже могут привести к инвалидизации.

Движения должны быть плавными и без рывков.

Нужно давать нагрузки постепенно.

Заниматься нужно каждый день.

В первую неделю занятий вы можете ощутить усиление боли в мышцах, но это не причина прекращать занятия.

Если определенное движение спровоцировало резкую боль, прекратите его выполнять и перейдите к следующему.

Каждое занятие включает в себя 4 растягивающих движения и до 8 укрепляющих.

Занятие должно длиться не меньше получаса.

При артрозе 3-4 степени гимнастика должна обязательно быть согласована с лечащим врачом.

Пациенты с тазобедренным артрозом должны сделать гимнастику своим образом жизни. Сам Евдокименко настаивает на том, что во многом залогом успеха является положительный настрой пациента и его готовность заниматься.

Кроме того нужно учесть, что при таком заболевании, как артроз тазобедренных суставов, доктор Евдокименко советует подбирать комплекс индивидуально, совместно с врачом. Но существует универсальный комплекс упражнений, представленный ниже.

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Гимнастика доктора Евдокименко при коксартрозе тазобедренного сустава: комплекс упражнений

Заниматься рекомендуется на спортивном коврике или же сложенном в несколько раз одеяле. Базовая зарядка для коксартроза тазобедренного сустава по Евдокименко включает в себя такие упражнения:

1. Нужно лечь на пол, руки вытянуть вдоль тела, ноги выровнять. Правую ногу плавно оторвите от пола и поднимите до угла 15 градусов. В верхней точке замрите, подождите 40 секунд, затем верните ногу на пол. После полного расслабления начинайте статический подъем левой ноги. Сделав по одному подъему, начните динамическую гимнастику: на ту же высоту поднимите правую ногу 12 раз, затем то же самое проделайте с левой.

В нижней точке полностью расслабьте все мышцы, а в верхней задержитесь на пару секунд. Автор методики советует поднимать обе ноги только посредством усилия бедер и ягодиц. Таз и живот должны быть плотно прижаты к полу. Не разворачивайте таз за приподнятой ногой. В процессе гимнастики обе ноги должны получать одинаковую нагрузку. Слишком резкий или высокий подъем ног не допускается.

2. Лежа на полу, левую ногу оставьте прямой, а правую согните в колене под прямым углом. Статическая часть такова: пациент поднимает над полом правую ногу до угла около 10 градусов и фиксируется на 40 секунд. Затем нужно плавно вернуть конечность на пол и поднять левую ногу. Затем начните динамическую часть: согнутую в колене правую ногу 12 раз поднимите на ту же высоту, тоже самое повторите для второй ноги. В верхней точке задерживайтесь на пару секунд. Движения не должны провоцировать болевые ощущения.

3. Лежа на полу, приподнимите над полом обе ноги на 15 градусов. Посредством усилия бедер и ягодичных мышц разведите ноги врозь, затем соедините их вместе. Повторите разведение 10 раз, в процессе подхода не расслабляясь и не опуская ноги. Если речь идет о пожилом пациенте или склонном к гипертонии, количество повторений можно уменьшить вдвое.

4. Лягте на правый бок, нижнюю ногу согните, а верхнюю оставьте вытянутой. Ровную левую ногу нужно поднять над полом на 45 градусов. Задержите ее в верхней точке на 40 секунд. Опустите ногу и расслабьте тело. Перевернитесь и повторите то же самое для второй ноги. В процессе выполнения избегайте чрезмерного напряжения бедер, и работайте, прежде всего, ягодицами.

5. Лягте на правый бок, держите левую ногу прямо, а правую согните в колене. Поднимите ногу на 35 градусов над полом. Плавно разверните стопу наружу посредством усилия бедра, развернув всю ногу, а не только стопу. Верните ногу в исходное положение и повторите упражнение 15 раз. То же самое повторите для второй ноги.

6. Лягте на спину, ноги согните в коленях и расправьте их в стороны на ширину плеч. Плавно поднимайте таз максимально высоко над полом, задержите на 40 секунд. Затем опустите таз на пол и расслабьтесь. Поднимите таз на 2 секунды снова, опустите до угла 15 градусов и снова поднимите вверх, повторите упражнение 15 раз. Важно выполнять это упражнение осторожно, если у вас присутствует лишний вес.

7. Нужно сесть на пол, держа ровно спину и ноги. По максимуму плавно наклоняйтесь вперед, пытаясь руками обхватить стопы. Полностью расслабьтесь на три минуты, будучи в согнутом положении. Упражнение выполняется только один раз. Сгибаться вы можете настолько сильно, насколько можете, но не переусердствуйте.

8. Нужно сесть на стул, согнуть ноги под прямым углом. Выпрямите правую ногу и на полминуты поднимите ее максимально высоко. То же самое сделайте для второй ноги. Всего сделайте четыре повтора.

9. Сядьте на пол, ровную спину прислоните к спине. Ноги разведите максимально широко. Пораженную ногу согните в колене и начните сгибать его к полу вовнутрь. На 10 секунд зафиксируйтесь в нижнем положении, затем расслабьтесь. Повторите наклон четыре раза. Будучи в состоянии расслабления, можете поднажать на колено руками, чтоб сильнее нагнуть ногу. Это упражнение разрешено лишь на первой стадии артроза.

Гимнастика Евдокименко при артрозе тазобедренного сустава должна длиться не дольше 40 минут. Закончив занятие, можете закрепить результат самомассажем внутренней и внешней поверхностей пораженного тазобедренного сочленения, начиная растирающие движения от колена.

ЛФК нужно выполнять регулярно — это важный залог успеха. Исцеляющая гимнастика Павла Евдокименко при артрозе тазобедренных суставов является отличным способом облегчить симптоматику заболевания. Благодаря своевременному лечению можно предупредить перелом шейки бедра и необходимость в протезировании пораженного сустава.опубликовано econet

© доктор Евдокименко

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