ИШИАС: 5 упражнений от боли в спине, которые осилит любая женщина

Ишиас - болезненное защемление седалищного нерва. Заболевание вполне возможно победить, прибегнув к неинвазивным методам лечения. Если вас беспокоят боли в спине, бедрах, ягодицах, ногах по причине ишиаса, предлагаем эти упражнения.
Ишиас в медицине означает болезненное защемление седалищного нерва. Последнее вызывает боль, которая распространяется от поясницы вниз по ноге до икры. Самые распространенные причины ишиаса - это грыжа межпозвоночного диска, спинальный стеноз, остеохондроз и синдром грушевидной мышцы. Ишиас может быть причиной воспаления, боли и онемения в ноге.
Надо сказать, что боль при ишиасе может быть довольно сильной. Но в большинстве случаев ишиас вполне возможно вылечить, прибегнув к неинвазивным методам лечения. Вам может потребоваться на это несколько недель.
Если вас беспокоят боли в спине, бедрах, ягодицах, ногах по причине ишиаса, предлагаем эти упражнения.
Лечь на живот, ноги вместе, локти согнуты и ладони находятся на полу у туловища. Упираясь в пол ладонями, частично выпрямить локти, приподняв туловище примерно на 45 градусов.
Удерживать данное положение примерно пять секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить это упражнение 10 раз.
Лечь на спину, одна нога должна быть согнута, вторая выпрямлена. Поднять к груди правую ногу и сомкнуть руки вокруг колена для более надежной поддержки.
Бережно потянуть ногу к левому плечу. Удерживать в таком положении до 30 секунд. Вернуть ногу в исходное положение. Повторить упражнение три раза, затем переменить стороны. Повторить упражнение с другой ногой.
Сесть на пол, ноги в положении прямо. Согнуть правое колено и закинуть ступню одной ноги за колено другой. Удерживать колено левой рукой для мягкого поворота туловища вправо.
Удерживать это положение до 30 секунд и повторить упражнение три раза, после этого сменить стороны.
Поместить правую ногу на любую поверхность на уровне бедра. Медленно наклониться до максимально возможного уровня.
Удерживать позицию до 30 секунд, после повторить с другой ногой.
Сесть в кресло, ноги согнуты под углом 90 градусов. Поднять правую ногу и переместить лодыжку на левое колено.
Плавно и медленно наклониться вперед через скрещенную ногу. Удерживать эту позицию 15-30 секунд. Повторить на другую сторону.опубликовано econet
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