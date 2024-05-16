ИШИАС: 5 упражнений от боли в спине, которые осилит любая женщина

Ишиас - болезненное защемление седалищного нерва. Заболевание вполне возможно победить, прибегнув к неинвазивным методам лечения. Если вас беспокоят боли в спине, бедрах, ягодицах, ногах по причине ишиаса, предлагаем эти упражнения.

Ишиас в медицине означает болезненное защемление седалищного нерва. Последнее вызывает боль, которая распространяется от поясницы вниз по ноге до икры. Самые распространенные причины ишиаса - это грыжа межпозвоночного диска, спинальный стеноз, остеохондроз и синдром грушевидной мышцы. Ишиас может быть причиной воспаления, боли и онемения в ноге.

5 упражнений, если болит спина

Надо сказать, что боль при ишиасе может быть довольно сильной. Но в большинстве случаев ишиас вполне возможно вылечить, прибегнув к неинвазивным методам лечения. Вам может потребоваться на это несколько недель.

Если вас беспокоят боли в спине, бедрах, ягодицах, ногах по причине ишиаса, предлагаем эти упражнения.

1. Кобра

Лечь на живот, ноги вместе, локти согнуты и ладони находятся на полу у туловища. Упираясь в пол ладонями, частично выпрямить локти, приподняв туловище примерно на 45 градусов.

Удерживать данное положение примерно пять секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить это упражнение 10 раз.

2. Колено к плечу.

Лечь на спину, одна нога должна быть согнута, вторая выпрямлена. Поднять к груди правую ногу и сомкнуть руки вокруг колена для более надежной поддержки.

Бережно потянуть ногу к левому плечу. Удерживать в таком положении до 30 секунд. Вернуть ногу в исходное положение. Повторить упражнение три раза, затем переменить стороны. Повторить упражнение с другой ногой.

3. Растяжка для позвоночника.

Сесть на пол, ноги в положении прямо. Согнуть правое колено и закинуть ступню одной ноги за колено другой. Удерживать колено левой рукой для мягкого поворота туловища вправо.

Удерживать это положение до 30 секунд и повторить упражнение три раза, после этого сменить стороны.

4. Растяжка для подколенного сухожилия.

Поместить правую ногу на любую поверхность на уровне бедра. Медленно наклониться до максимально возможного уровня.

Удерживать позицию до 30 секунд, после повторить с другой ногой.

5. Растяжка для бедер.

Сесть в кресло, ноги согнуты под углом 90 градусов. Поднять правую ногу и переместить лодыжку на левое колено.

Плавно и медленно наклониться вперед через скрещенную ногу. Удерживать эту позицию 15-30 секунд. Повторить на другую сторону.опубликовано econet

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