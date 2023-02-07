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Инсулинорезистентность: как распознать и лечить

Автор: Econet 07 февраля 2023 6880
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Для здоровья организма важно, чтобы каждая клетка выполняла свои функции, и не было никаких системных нарушений. Также здоровье во многом зависит от того, насколько правильно происходит передача информации от гормонов к клеткам. Но иногда происходит сбой, и клетки теряют чувствительность к инсулину, вследствие чего развивается инсулинорезистентность.

Инсулинорезистентность: как распознать и лечить

Как распознать это состояние и чем оно грозит? Какие признаки инсулинорезистентности и какова тактика лечения? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Определение и лечение инсулинорезистентности

Что такое инсулин и глюкоза?

Инсулином называют гормон, образующийся в эндокринных клетках поджелудочной железы. Он влияет на все происходящие в тканях обменные процессы, но основная его функция – уменьшение количества глюкозы в крови. Также этот гормон улучшает обмен белков и жиров, регулирует активность ферментов, которые расщепляют жиры и гликоген.

Глюкозой называют моносахарид, это продукт распада поли- и дисахаридов. Когда мы принимаем пищу, количество глюкозы в крови повышается, а поджелудочная железа начинает производить инсулин, который доставляет глюкозу к клеткам.

Инсулин выполняет ряд важнейших функций:

  • уменьшает аппетит;
  • нормализует белковый обмен;
  • обеспечивает доставку питательных веществ к клеткам;
  • предотвращает разрушение мышц;
  • помогает печени запасать глюкозу в виде гликогена (энергетического резерва, способного восполнить нехватку глюкозы в экстренных ситуациях).

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Инсулинорезистентность: как распознать и лечить

Но повышенный уровень этого гормона блокирует применение гликогена, препятствует расщеплению жировой ткани, уменьшает возможность использования жира для производства энергии.

Как развивается инсулинорезистентность

Для нормального функционирования организма уровень инсулина должен быть оптимальным. А если клетки становятся устойчивыми к гормону и не могут его эффективно использовать, то развивается инсулинорезистентность. То есть в организме вырабатывается больше инсулина, чем необходимо. Если не предпринимать никаких мер, то повышается риск развития метаболического синдрома, преддиабетного состояния или сахарного диабета второго типа.

Иногда уровень инсулина повышается в связи с перееданием, частыми стрессами, нарушением сна, бактериальными инфекциями, беременностью. Под действием определенных факторов такая физиологическая инсулинорезистентность может обрести патологический характер. Обычно это происходит в связи с генетическими особенностями, длительным приемом некоторых лекарственных препаратов, постоянного несбалансированного питания, ожирения, малоподвижного образа жизни, вредных привычек.

Признаки инсулинорезистентности

Основными признаками данного состояния являются:

  • повышенный уровень сахара и триглицеридов в крови;
  • жировые отложения в области живота;
  • сложности с нормализацией веса;
  • высокое давление;
  • постоянное чувство жажды и голода;
  • депрессия;
  • нарушение сна;
  • периодическое онемение конечностей, судороги или покалывание в конечностях;
  • ухудшение зрения;
  • частое головокружение;
  • шероховатость и дряблость кожи;
  • темные круги под глазами;
  • образование трещин на пятках;
  • огрубение кожи на коленях и локтях.

Для постановки точного диагноза необходимо пройти лабораторное обследование.

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Лечение при инсулинорезистентности

Первое что необходимо сделать – это нормализовать вес. Достичь цели можно за счет правильного питания либо физнагрузки.

В крови поддерживается оптимальный уровень сахара, когда во время еды уровень инсулина повышается, а после снижается. Важно соблюдать равные промежутки между приемами пищи, чтобы уравновесить процесс сжигания и накопления жира. При инсулинорезистентности важно сбалансировать рацион. Оптимальную схему питания сможет подобрать врач, в данном случае все индивидуально.

Приведем несколько общих рекомендаций по питанию при инсулинорезистентности. Следует исключить из рациона:

1. Быстрые углеводы – муку, сахар, сладости.

2. Газированные напитки.

3. Алкогольную продукцию.

4. Полуфабрикаты.

5. Фаст-фуд.

Необходимо употреблять больше овощей, свежих фруктов, натурального нежирного мяса (птицы, телятины), морепродуктов и рыбы жирных сортов, цельных злаков, орехов.

Что касается физической нагрузки, то она позволяет инсулину лучше работать. Оптимального эффекта удается достичь путем сочетания силовых и аэробных тренировок. Но помните, что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому заботьтесь о своем здоровье и своевременно проходите диагностику.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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