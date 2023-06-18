Инсулинорезистентность: что нужно знать каждому

Патологическое расстройство организма, которое приводит к метаболической реакции клеток на гормон инсулин, чем провоцирует его повышенную секрецию, называют инсулинорезистентностью. Это состояние часто начинается в раннем возрасте и приводит к возникновению сахарного диабета.
У здорового человека поддержание нормы глюкозы происходит следующим образом: после приема пищи количество глюкозы в крови увеличивается. Через некоторое время оно снижается и человек чувствует, что проголодался. Печень помогает не умереть с голода и поддерживает количество сахара в крови, выделяя запасы гликогена (глюкозы). Затем, при следующем приеме пищи, вырабатывается инсулин и помогает глюкозе поступать в клеточные структуры тканей и печени и восполнять запасы гликогена.
Резистентность или нечувствительность к инсулину возникает, когда перестают работать рецепторы. Последние исследования утверждают, что на этот процесс влияет как излишнее количество сахара, так и переизбыток жирной пищи. Жир препятствует связыванию инсулина с рецептором. Такое блокирование происходит в течение трех-четырех часов после употребления жирных мясных блюд или растительного масла. Затем чувствительность к глюкозе возвращается, но наступает очередной прием пищи. И процесс повторяется.
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Нечувствительность клеток к инсулину может увеличивать риск возникновения:
Следует обратиться к врачу и сдать анализы на сахар при возникновении следующих проявлений:
1. Нарушения метаболизма – возникновение сильной жажды, особенно в ночное время, учащенное мочеиспускание, зуд и дискомфорт в половых органах.
2. Дерматологические патологии – появление гиперпигментации, большое количество папиллом, доброкачественные новообразования, акне, очаговая плешивость.
3. Плохое выведение натрия – гипертония, появление отеков.
4. Недостаточное количество магния – расстройство сна, головная боль, сильные ночные судороги, онемение покалывание в конечностях.
5. Нервные патологии – хроническая утомляемость, нервозность, скачки настроения.
6. Гормональные сбои – расстройства цикла, овуляции, кисты, угнетение половой функции.
7. Заболевания желудочно-кишечного тракта – недостаток пищевых ферментов, соляной кислоты, плохое пищеварение.
8. Нарушение показателей веса и объемов.
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В группу риска входят женщины с окружностью талии больше 80 см и мужчины, больше 94 см. Следует обратить внимание на потемнение участков кожи и уплотнений на локтях, коленях, шее. Необходимо следить за давлением. Индекс тела лучше держать в диапазоне от 20 до 23 единиц. В случае нарушения какого-либо показателя, следует уменьшить количество сахара и жира в питании, лучше получать их из растительных источников.
Какие факторы провоцируют возникновение инсулинорезистенции:
Как избежать инсулинорезистентности или улучшить состояние
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Источник: https://econet.by/
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