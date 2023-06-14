Инфекции мочевых путей (ИМП) - симптомы, причины и естественные средства для лечения

Инфекции мочевых путей поражают мочевыводящие пути, в том числе уретру (уретрит), мочевой пузырь (цистит), влагалище (вагинит), почки (пиелонефрит) и вызываются бактериями. Проблема сопровождается неприятными симптомами, которые доставляют дискомфорт и снижают качество жизни. Как лечить инфекции мочевыводящих путей?

Симптомы инфекций мочевых путей (ИМП): неприятное ощущение в нижней зоне живота, частые позывы в туалет и чувство жжения после мочеиспускания. Если не лечить заболевание, инфекция распространяется на почки и приводит к серьезным осложнениям.

Инфекции мочевыводящих путей

Медицина рекомендует лечить ИМП антибиотиками. Но в этом случае увеличивается риск развития устойчивости к препаратам этой группы. Плюс, антибиотики губят полезную микрофлору в организме. Поэтому для устранения ИМП применяют натуральное средство - D-маннозу.

Признаки ИМП

Боли, жжение в процессе мочеиспускания.

Частые позывы в туалет.

Малый объем урины при мочеиспускании.

Мутная урина.

Новый, неприятный запах мочи.

Боли в зоне таза.

Дискомфорт / боль внизу живота, в спине (под ребрами).

Кровь в урине.

Высокая температура.

Низкая температура (ниже 36 ° C).

Тошнота / рвота, боль в спине, в боку, в паху.

Причины ИМП

В 90% случаев инфекции мочевых путей вызывают бактерии E. coli (кишечной палочки). Эти бактерии обитают на коже и в кишечнике, и это нормально. Но когда микроорганизмы проникают в уретру и начинают там размножаться, это приводит к инфекции. Кишечная палочка прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря крошечными пальцами (фимбриями) и может перемещаться в уретру и почки. Эти бактерии прочно цепляются к поверхности мочевыводящих путей, их сложно смыть с уриной. Попадая из мочевого пузыря в почки, E. coli вызывают инфекции почек.

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Лечение ИМП

Традиционная терапия ИМП

Легкие инфекции мочевого пузыря могут пройти сами по себе без терапевтического вмешательства. Если проблема исчезнет самостоятельно, подключаются антибиотики.

Самопомощь и природные средства от ИМП

Обильное питье: жидкости вымывают патогенные бактерии из мочевого пузыря.

Клюква, черника и особенно их соки. В них содержатся соединения, которые препятствуют прилипанию бактерий, вызывающих ИМП, к слизистой мочевого пузыря и мочевых путей.

Чеснок: уничтожает патогенные бактерии.

Пробиотики. Молочнокислые бактерии подавляют активность патогенных бактерий, грибков и восстанавливают здоровое соотношение кишечной микрофлоры.

Избегать кофеина, спиртных напитков и острой пищи.

Избегать полового акта.

Обратите внимание на свои пищевые привычки, потому что чем меньше углеводов, сахара и консервантов вы едите, тем лучше.

Теплая ванна продолжительностью 15–20 мин.

Прием D-маннозы

D-манноза - это сахар, который предназначен для защиты мочевого пузыря и мочевых путей. Успешное лечение ИМП при помощи D-маннозы в большинстве случаев возможно без антибиотиков. D-манноза связывается с бактерией E. coli и бактерии вымываются из мочевых путей при мочеиспускании. D-манноза помогает при острых инфекциях мочевых путей, предотвращает рецидивы.

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