Иммуносупрессия: причины и симптомы

Иммунная защита стоит на страже здоровья человека. Но у кого-то иммунитет не так силен, как положено. Такое состояние именуют иммуносупрессией или иммунодефицитом. Если иммунный ответ подавлен, он хуже справляется с устранением вирусов, бактерий, паразитов и прочих патогенов.
Большинство нарушений иммуносупрессии - это результат проблемы с лейкоцитами иммунной защиты. Лица с подавленным иммунитетом наиболее уязвимы перед инфекцией. У них выше вероятность сепсиса, который считается реакцией на сложную инфекцию. И пациенты с иммуносупрессией в большей мере нуждаются в антибиотиках /стационарном лечении инфекции.
Иммуносупрессия увеличивает опасность некоторых видов онкологии кожи (плоскоклеточный рак, меланома, саркома Капоши).
Определенные прививки опасны для лиц с ослабленным иммунитетом («живые» вакцины, включающие жизнеспособные вирусы или бактерии). Это БЦЖ и вакцина MMR (корь – паротит - краснуха).
По ряду причин иммунитет не так силен, как это необходимо. Есть два основных типа иммунодефицита.
Первичный
Бывает у лиц, рожденных с заболеванием, влияющем на иммунитет. Подобные состояния редки и диагностируются в детстве.
Вторичный (приобретенный)
Иммунодефицит такого рода развивается в более позднем возрасте и может быть временными.
Химиотерапия и лучевая терапия.
Препараты, которые принимают больные, перенесшие трансплантацию, подавляют иммунный ответ.
Стероидные препараты, которые назначают при состояниях, провоцирующих воспаление.
Лекарства для лечения аутоиммунных состояний (ревматоидный артрит , псориаз, болезнь Крона, язвенный колит).
При подавленном иммунитете подверженность инфекционным болезням чаще. Это инфекции:
Иммуносупрессия может осложнить диагностику инфекций. Ведь здоровый иммунитет вызывает следующие симптомы: чихание, кашель, воспаление и высокая температура. Но если иммунный ответ слаб, он не запускает эти защитные механизмы, что ведет к более тяжелой инфекции.
У детей, страдающих первичным иммунодефицитом наблюдается задержка развития.
Иммуносупрессия диагностируется посредством анализа крови, так как он выявляет количество лейкоцитов и показатель белков иммунной защиты (иммуноглобулинов).
Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.
Важно немедленно прибегнуть к медицинской помощи, если есть подавление иммунитета, когда:
Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.опубликовано econet
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