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Иммунитет: как укрепить естественную защиту

Автор: Econet 17 марта 2024 6622
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Иммунитет стоит на страже нашего здоровья. Он оберегает организм от вирусов, болезнетворных бактерий и других патогенов. Иммунитет бывает врожденный и приобретенный. Какие добавки помогут усилить иммунный ответ и уберечь человека от заболеваний?

Иммунитет: как укрепить естественную защиту

Как работает иммунная защита? Она оберегает организм от инфекций. Но ее механизмы довольно сложны. Иммунитет делят на врожденный и приобретенный. Каждый из них имеет особые компоненты и по-разному охраняет от болезней.

Укрепляем иммунную защиту организма

Врожденный иммунитет (ВИ)

ВИ имеет неспецифические механизмы защиты организма. К нему можно отнести слабую кислотность кожи, направленную на предотвращение бактериального роста. Еще один пример ВИ - слизистая ротовой полости. Она включает ферменты, обезвреживающие различные патогены.

Приобретенный иммунитет (ПИ)

ПИ работает более целенаправленно. Если ВИ пытается уничтожить все, что встречается на его пути, то ПИ имеет особые клетки (T- и B-лимфоциты). Они содержат рецепторы для распознавания чужеродных организмов (вирусов, бактерий).

Стресс влияет на иммунный ответ

Стресс предполагает активное производство в организме гормона стресса кортизола. Рост содержания кортизола по-разному действует на иммунитет в зависимости от силы и продолжительности стресса. При кратковременном стрессе стимулируется ВИ и подавляется ПИ, изменяя иммунную защиту и ослабляя ее.

Коррекция образа жизни для укрепления иммунной защиты

Управление стрессом

В ваших силах удержать показатель кортизола в нормальных пределах. Речь идет о физической активности, духовных практиках (медитация, осознанность).  

Питание

Пищевой рацион с высокой концентрацией питательных веществ, цельными и натуральными продуктами поддержит иммунитет. 

Полноценный сон

Сон необходим для сильного иммунитета. Достаточно следовать своему природному циркадному ритму. Дефицит сна подрывает иммунную систему и повышает уязвимость перед инфекциями. Спать полезно в темной комнате, не пользоваться гаджетами перед сном, ложиться в постель не позднее одиннадцати вечера.  

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Иммунитет: как укрепить естественную защиту

Добавки помогут укрепить иммунную систему

Эхинацея

Это растение оказывает стимулирующее воздействие на ВИ и, таким образом, укрепляет защиту от патогенов. Определенные виды растения позитивно влияют на ПИ.

Витамин D

Это ключевое вещество, важное для иммунной защиты. Он вырабатывается в организме под влиянием солнечного излучения. Вит-н D работает в расщеплении пищи на питательные вещества. 

Иммунитет: как укрепить естественную защиту

Цинк

Zn - ключевой минерал для иммунной защиты. Корреляция между нехваткой Zn и здоровьем иммунитета была обнаружена в 60-х гг. XX столетия. Zn является сигнальным соединением для ВИ и ПИ, благодаря которому они полноценно «общаются» и взаимодействуют. Zn необходим для производства антител.  

Пробиотики

Львиная доля иммунной системы локализуется в кишечнике. Пробиотики поддерживают ВИ и ПИ. Одно из их преимуществ - они физически не позволяют патогенной микрофлоре закрепиться в кишечнике, минимизируя таким образом распространение инфекций.

Ряд пробиотиков поддерживают нормальную воспалительную реакцию, помогая иммунной системе решить, как отвечать на угрозу.  

Витамин С

Это водорастворимый витамин, важный для функций ВИ и ПИ. Он оказывает антиоксидантный эффект и восстанавливает слизистую кишечника. Поэтому витамин С подавляет патогенных агентов, работая аналогично пробиотикам.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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