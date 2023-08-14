Идет кровь из носа: Что делать

Если у вас или кого-то из окружающих носом пошла кровь, главное и самое первое правило - не откидывать голову назад. Нужно сесть на стул, легко нажать на верхнюю часть носовой перегородки и наклониться вперед с целью понизить артериальное давление.

А у вас когда-нибудь шла носом кровь? Кто-то доказывает, что в этой ситуации необходимо откинуть голову назад, другие убеждают, что надо обязательно закрыть ноздрю ватным тампоном или скомканной салфеткой. Третьи предлагают просто опустить голову вниз. Кто же из них прав? И как вести себя, если носом пошла кровь?

Пошла носом кровь: что полезно знать

Речь именно о кровотечении из защитной ткани носа. Если у вас случаются подобные явления, вы можете заметить, что кровь обычно идет из одной и той же ноздри.

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В данной зоне расположено много легко повреждающихся мелких кровеносных сосудов. Чаще носовые кровотечения наблюдаются в зимнее время. Этому способствуют вирусы, простуды и морозный воздух.

Большинство кровотечений из носа идет из области перегородки или ткани, разделяющей нос на две половинки.

Возможные причины носового кровотечения:

Аллергия

Простуда

Синусит

Ринит

Хирургическая операция

Травма

Сухая и холодная атмосфера

Сильное сморкание

Ранки или травмы внутри носа

Механическое повреждение

Искривление перегородки

Чрезмерное использование спрея для носа

Химические агенты

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Внимание! Обращайте внимание на частоту носовых кровотечений. Они могут выступать симптомом таких заболеваний, как:

Гипертония

Нарушение свертываемости крови

Опухоль в носу

Опухоль носовых пазух

Реакция на медикаменты

Что делать, если пошла носом кровь

Сохранять вертикальное положение. Не нужно откидывать голову назад или ложиться. Целесообразно сесть на стул и слегка наклониться вперед, чтобы понизить давление в носу. Так кровотечение довольно быстро прекратится.

Надавить на нос. Слегка надавить на верхнюю часть носа с целью остановить кровотечение. На ранке сформируется корка и кровотечение прекратится.

Дышать спокойно, через рот. Зафиксировать это положение на 10 мин. И проверить, остановилась кровь или нет.

Не надо чистить ноздри. Пытаться вытащить свернувшуюся кровь тампоном или пальцами сразу после остановки кровотечения – это ошибка. Таким образом вы рискуете опять открыть ранку или повредить другой сосуд. Старайтесь не затыкать ноздри тампонами из ваты. Дышать нужно через рот еще несколько часов после остановки кровотечения.

Прижигание. Проводится специалистом. Это оптимальное решение проблемы для людей, страдающих частыми кровотечениями по причине разрыва одного и того же сосуда. Если доктор установил эффективность данной процедуры, то прижигание можно произвести разными методами: от лазера до нитрита серебра.

Вызвать Скорую помощь. Целесообразно проконсультироваться со специалистом в таких случаях:

Кровотечение не прекратилось самостоятельно за 20 мин.

Кровотечение – следствие удара или черепно-мозговой травмы

Перелом носа от удара или травмы

Что полезно знать о кровотечениях из носа

Сколько в норме продолжается кровотечение?

Нормальное кровотечение из капилляров носовой перегородки продолжается 7-15 мин. За это время образуется сгусток крови, заполняющий отверстие в «травмированном» сосуде.

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Может прием аспирина вызвать носовое кровотечение?

Да. Аспирин снижает способность тромбоцитов крови формировать тромб. Поэтому, если вы страдаете кровотечениями из носа после употребления аспирина, следует проконсультироваться с доктором.

Как предупредить кровотечения?

После того, как случилось носовое кровотечение:

Избегать пребывания на солнце или у источников высоких температур.

Не ковырять в носу и не сморкаться

Не употреблять чрезмерно горячую еду

Избегать физических усилий (подъема тяжестей)

Заняться лечением аллергии, простуды, гриппа (в вашем случае)

Какие исследования должен провести доктор, если у вас систематические кровотечения?

Вам, возможно, назначат:

Эндоскопию носа (использование камеры для изучения носа)

Развернутый анализ крови

Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Измерение частичного тромбопластинового времени (количество времени, необходимое для свертывания крови)

Мониторинг артериального давления

Если кровь идет из носа иногда, не стоит паниковать – это нормально.опубликовано econet.ru.

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