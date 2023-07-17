Хруст в шее: 9 супер упражнений для шейных позвонков

Если двигая головой вы чувствуете хруст, а делая повороты или наклоняясь, ощущаете боли, то вернуть здоровье шее поможет специальная гимнастика, которую нужно регулярно выполнять. Эти простые упражнения станут отличной профилактикой остеохондроза и рекомендуются всем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Шейный отдел позвоночника очень хрупкий. Поэтому все упражнения следует делать очень осторожно, чтобы не причинить себе еще больший вред и не доставить дискомфорт шее. Чтобы усилить эффективность, при выполнении поворотов и наклонов, взгляд должен сопутствовать направлениям движений шеи.

Причины хруста в шейном отделе:

смещение позвонков – он опасен тем, что человек работает, занимается спортом, поднимает тяжести, а его позвонок находится не на своем месте, что представляет серьезный риск для здоровья;

кавитация – образуются каверны (пузырьки) в суставной жидкости, которые лопаются при движении.

Упражнения для шейных позвонков

Все движения следует выполнять очень плавно в медленном темпе. Исходное положение – сидя на стуле, расправьте плечи, держите ровную осанку, а голову прямо.

1. Глубоко вдохните, и надавливайте обеими руками на лоб. Одновременно напрягите шейные мышцы, мешая голове запрокинуться назад. Зафиксируйте положение и сохраните напряженность в течение 5-7 секунд. Плавно выдыхая, уберите ладони и наклоните голову на грудную клетку, расслабляясь – на 15 сек. Выполняйте 3-5 раз.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. На вдохе надавливайте одной рукой на область виска, постарайтесь не поддаваться надавливанию 5-7 секунд. Потом, делая медленный выдох, дайте расслабление шейной мускулатуре , опустите плечи на 15 сек. Повторите на другую руку. Делайте 3-5 раз для каждой руки.

3. Делайте медленный вдох, переплетенными пальцами надавливайте на область затылка. При этом, напрягите мышцы шеи, не позволяя голове опускаться. Зафиксируйтесь, и не дышите 5-7 сек. Делая выдыхание, уберите ладони, расслабляясь – на 15 секунд. Повторите 3-5 раз.

4. Обхватите ладонями шею пониже затылка. Наклоняйтесь головой вперед и запрокидывайте ее назад. Делая глубокий плавный вдох, запрокидывайте голову, преодолев усилие рук, а взгляд поднимайте максимально вверх. Зафиксируйтесь, не дышите и сохраните напряженность мускулатуры 5-7 секунд. Медленно выдыхая, возвращайте голову в И. П. Расслабьте шею и плечи на 10 секунд.

5. Обхватите пальцами мышцы пониже затылка. Наклоняясь вперед, руками надавливайте на шею, и медленно подчиняйтесь давлению ладоней. Совершая вдох, голову полностью наклоните на грудную клетку, подбородком прижмитесь к шее, и смотрите вниз. Зафиксируйтесь на 5-7 секунд. Затем делайте выдох и возвращайтесь в И. П. Расслабьтесь на 10 секунд.

6. Руки положите на колени. Делая глубокий вдох, плавно поворачивайте голову в одну сторону, максимально напрягайте мышцы шеи. Устремите взгляд как можно подальше в направлении движения. Зафиксируйте дыхание и сохраняйте напряженность в течение 5-7 секунд. Делая выдох, возвращайтесь в И. П. Выполните то же упражнение на другую сторону. Повторите 3-5 раз для каждой стороны.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

7. Наклоните голову на грудь, расслабляя мускулатуру шеи. Поворачивайте подбородок так, чтобы он скользил по ключицам, постепенно увеличивая амплитуду «растирающих движений». Выполните 10 раз.

8. Отклоните голову назад, расслабляя мускулатуру шеи и лица. Попробуйте затылочной частью «растирать» переход нижней части шеи и плеч. Выполните 20 раз.

9. Плечевой пояс полностью расслабьте, плечи опущены. Делайте глубокий вдох, потяните макушку головы как можно выше, постарайтесь максимально растягивать шейные позвонки. При этом, одновременно совершайте небольшие повороты головой, в одну и другую стороны. Амплитуда поворотов должна быть маленькая. Возвращайтесь в И. П. Расслабьте мышцы на 10 секунд. Повторите 5 раз.

Эти движения можно выполнять сразу после пробуждения и перед сном, некоторые можно повторять днем. Эти упражнения при постоянном выполнении помогут устранить болезненные ощущения в области шеи, онемение в руках, восстановить нормальный сон, избавиться от головокружений, уменьшат звон в ушах. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet