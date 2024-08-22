Хотите здоровую спину? Тренируйте ноги!

Если у вас проблемы со спиной, особенно с поясничным отделом, тогда необходимо обязательно тренировать ноги. Если мышцы ног ослаблены, то неизбежно увеличивается нагрузка на спинные мышцы, отсюда и возникают проблемы с позвоночником. О том, как правильно тренировать мышцы ног и таза мы расскажем в этой статье.
Для начала нужно понять, насколько взаимосвязаны мышцы ног и спины. Биохимические процессы в человеческом теле происходят таким образом, что в случае необходимости разные группы мышц могут взять на себя одну и ту же функцию. Спинные мышцы предназначены для поддержки позвоночника, они позволяют телу сгибаться, разгибаться, поворачиваться. Тазовые мышцы обеспечивает поддержку внутренних органов и подвижность тазобедренного сустава.
Мышцы ног удерживают основной вес тела и перемещают его в нужную сторону при ходьбе или беге. Если мышцы ног недостаточно сильные и выносливые, а тазовые мышцы не обеспечивают необходимой гибкости, то основная нагрузка приходится на спинные мышцы, а ведь они не обладают достаточным потенциалом, от чего и появляется боль в пояснице и ряд других проблем. Именно поэтому если болит спина, нужно тренировать ноги.
1. Приседания:
Упражнение можно усложнить и приседать вместе с гантелями.
2. Выпады назад:
3. Плечевой мост:
4. Отведение ног:
5. Взмахи ногами:
Достаточно уделять тренировке максимум полчаса ежедневно и в скором времени вы забудете о боли в спине.опубликовано econet
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