Хотите спать после еды? Нормально ли это?

Да, но на это можно повлиять. Рассказываем – как! Рабочий день в самом разгаре, минул обеденный перерыв. Но вместо того, чтобы с новыми силами приступить к трудам праведным, мы буквально засыпаем на ходу. В чем причина? Почему после еды хочется спать?

Еда – важнейший аспект нашей жизни, поскольку она даёт телу всё необходимое для оптимальных химических процессов и поддержания энергии. Но наверняка многие замечали, как после плотного обеда тело вражески ослабевает, хотя мы надеялись излучать энергию весь оставшийся день. Взглянув на ситуацию глазами учёных, мы попытались разобраться, что происходит после обеда и кто за это в ответе.

Почему после еды хочется спать

Аденозин

Циркадные ритмы

Парасимпатическая нервная система

Углеводы, сахар, орексин

Инсулин, недостаток калия

Триптофан, серотонин, мелатонин

И что мне со всем этим делать?

Коротко

1. Само явление не исследовалось, но исследовались отдельные аспекты: питание, режим дня, секреция гормонов. Ситуацию можно изменить, если повлиять на некоторые из них.

2. Ложитесь и просыпайтесь каждый день в одно и то же время.

3. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями. Картошку и макароны замените на гречку, бурый рис и подобные продукты. Ешьте зелёные овощи. Забудьте про газировку и сладкое. Пейте больше воды.

4. Если лёгкая сонливость всё ещё есть, значит, для вас это нормально, и можно попробовать дремать полчаса.

5. Если же это серьёзно мешает, обратитесь к врачу.

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Подробно

Любопытный факт: в то время как учёным до сих пор многое неизвестно об этом явлении, а единственное исследование по теме проводилось на плодовой мушке, журналисты (каждый в своей манере, и не без доли правды) давно объяснили, почему мы хотим спать после обеда. Но нам нужна полная картина, поэтому мы разбираем всех «подозреваемых», которые могут вызывать сонливость.

Аденозин

Для начала, в отрыве от еды, рассмотрим молекулу вещества, которое связывают с регуляцией сна, – это аденозин. Чем больше его в организме, тем сильнее вам хочется спать. Работает это так: вы просыпаетесь, идёте на работу и общаетесь с коллегами у кулера. И пока ваш рабочий день не сулит серьёзных напрягов, ваши клетки и органы работают в полную силу, поддерживая жизнедеятельность организма.

По мере их работы производится аденозин, который, попадая в аденозиновые рецепторы, говорит вашему сознанию «отдохни» – и вы, в конце концов, ложитесь спать. Пока вы спите, организм приводит себя в порядок, концентрация аденозина уменьшается, и вы просыпаетесь бодрым. Если же вы не высыпаетесь, то организм не успевает до конца восстановиться, и часть аденозина остаётся. Повторив подобное несколько раз, вы приобретёте хроническое недосыпание и заучите новую мантру: «Сегодня я точно лягу до полуночи».

Циркадные ритмы

Исследователи, открывшие механизм работы циркадных ритмов, получили в 2017 году Нобелевскую премию. Это позволяет нам без угрызений совести отвечать на просьбы задержаться на работе до ночи ироничной улыбкой и молча уходить домой. В противном случае наши биологические часы не оценят такой поворот и могут поломаться. В результате возникнут трудности с засыпанием, а затем с пробуждением, и организм спасибо за это не скажет.

Дело в том, что циркадные ритмы регулируют активность клеток в зависимости от времени суток. Замечено, что активность некоторых клеток снижается спустя 7 часов после пробуждения, делая нашу послеобеденную слабость обоснованной. Впрочем, в отношении биологических часов всё индивидуально. Учёные предполагают, что циркадные ритмы достались нам от далеких подводных предков, которые поднимались на поверхность воды во время солнечной активности (чем они занимались спустя 7 часов – никто не знает).

Парасимпатическая нервная система

Плавно переходим к реакции организма на пищу. У человека есть вегетативная нервная система, которая работает автоматически и не требует нашего вмешательства. Она состоит из двух отделов. Симпатический отвечает за возбуждение: так, например, когда вы бежите, симпатическая система помогает разогнать сердце, чтобы обеспечить должное кровообращение. Парасимпатический отдел отвечает за расслабление, снижение активности и начинает преобладать, когда вы поели. Реагируя на массу в желудке, организм направляет ресурсы на переваривание, и как раз в это время вас могут посетить приятная расслабленность и покой.

Углеводы, сахар, орексин

Зачастую главным источником энергии для человека служат углеводы – рис, картофель, пресловутые булочки… С помощью пищеварительной магии они превращаются в глюкозу, которая питает наши клетки. Избытки же резервируются в мышцах и печени в виде гликогена, и всё, что не помещается, превращается в жир, который также участвует в энергетических процессах. Откуда в этой славной энергетической идиллии место для усталости? Учёные пока не выяснили это до конца, но косвенно связывают данное явление с влиянием сахара на нейроны, вырабатывающие орексин.

У орексина несколько обязанностей, но нас интересуют поддержание бодрствования и регулирование расхода энергии. Так вот, сахар заставляет орексиновые нейроны снижать активность, что, возможно, и вызывает у нас ощущение усталости.

Другие исследования указывают, что приём углеводов за 4 часа до сна помогает нам заснуть быстрее. При этом чем меньше времени прошло между приёмом углеводов и отходом ко сну, тем хуже это работает.

Инсулин, недостаток калия

Организм реагирует на глюкозу в крови выделением инсулина – гормона, который её снижает и выполняет массу функций по обмену веществ практически во всех тканях. Также инсулин может провоцировать недостаток калия в крови, перемещая его в клетки. Это явление называется гипокалемией. В низких показателях она незаметна, но, по мере роста, может вызывать слабость в мышцах.

Триптофан, серотонин, мелатонин

Вместе с едой мы получаем не только глюкозу, но и аминокислоты. Одна из таких аминокислот – триптофан. Изучая тему послеобеденной сонливости, можно наткнуться на мнение, что триптофан вызывает сонливость, однако учёным не удалось это подтвердить. Обнаружено только, что триптофан помогает быстрее заснуть. Также триптофан служит строительным материалом для серотонина и мелатонина, и вот здесь уже становится интереснее.

Дело в том, что мелатонин тесно связан с циркадными ритмами – он помогает их регулировать и следить за их постоянством. Например, пока у новорождённых уровень мелатонина не становится постоянным, их режим сна и бодрствования непредсказуем. Но, к счастью для родителей, к трём месяцам уровень мелатонина у младенца выравнивается, и он всё чаще спит по ночам. Взрослым же мелатонин помогает острее ощущать естественную потребность во сне, которая, как мы помним, проявляется не только ночью, но и спустя 7 часов после пробуждения.

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И что мне со всем этим делать?

Если вы дочитали до этого места, то, наверное, заметили, что речь идёт о комплексном явлении. Например, вы можете не выспаться и переусердствовать за обедом, что серьёзно озадачит ваш желудок. В этом случае парасимпатическая система немного «выключит» вас, чтобы организм смог всё переварить, – в это время о себе напомнит коварный недосып.

Другой пример. Вы не высыпаетесь, но питаетесь часто и правильно, получаете оптимальное количество триптофана, из которого генерируется мелатонин. В этом случае именно мелатонин и позволит циркадным ритмам требовать свой законный послеобеденный сон.

Ещё пример. Вы всё время высыпались, питались правильно и даже занимались спортом, затем внезапно наступил ваш день рождения и вы дали слабину – съели торт и закусили конфетами, которые подарили друзья. Привычный режим пущен под откос, в кровь попадает много сахара, орексиновые нейроны (если верить гипотезе) подавлены, вырабатывается много инсулина, который перемещает калий из крови в клетки. Как следствие, веки тяжелеют, и вас неумолимо клонит в сон.

Также не стоит забывать, что желание вздремнуть днём – это нормально, поскольку снижается активность некоторых клеток, и связано это с циркадными ритмами. Если вы можете себе позволить вздремнуть, то устройтесь поудобнее, заведите будильник на полчаса и действуйте. За это время часть аденозина встретится с рецепторами, и вы станете бодрее. Только не перестарайтесь, 30 минут – это именно то время, за которое вы отдохнёте, но при этом не успеете перейти в фазу глубокого сна. В противном случае пробуждение дастся вам нелегко и не подарит в итоге никакой бодрости.

А ещё сонливость может не зависеть ни от одного из упомянутых факторов. Если вы всё делаете правильно, но всё равно хотите спать днём, это может быть признаком недуга. В таком случае обязательно обратитесь к врачу!опубликовано econet

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