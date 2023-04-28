Хороший сон и другие эффекты мелатонина

Нарушением сна страдает множество людей. Мелатонин известен как «гормон сна», и добавки с ним применяются в лечении бессонницы. Но у мелатонина есть и другие ценные свойства. Этот гормон работает в регуляции температуры тела, костной массы и поддерживает функции важных органов.

Мелатонин секретируется шишковидной железой головного мозга, гормон вырабатывается аминокислоты триптофана. Мелатонин попадает в кровоток и циркулирует в организме, в итоге метаболизируется в печени и удаляется с уриной. Производство мелатонина зависит от темноты и подавляется светом (и дневным, и искусственным). Показатель его в крови меняется в течение суток и является низким именно в дневные часы. Это позволяет регулировать циркадный ритм человека.

Что такое мелатонин?

Мелатонин работает как регулятор таких функций и процессов в теле:

репродуктивная

масса

температура

костная масса

ритм сна и бодрствования

нейроразвитие.

Сбой регуляции мелатонина

Солнечное излучение и искусственные источники света – ключевой фактор, действующий на секрецию мелатонина и циркадный ритм. Влияние света в вечерние часы и в последние часы привычного сна (перед пробуждением) может сдвинуть циркадный ритм - возникает расстройство фазы сна и бодрствования.

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Другие факторы, которые ухудшают показатель мелатонина:

старение

прием спиртного

употребление кофеина

медицинские препараты

интенсивная физическая активность

время сна / бодрствования.

Терапевтические свойства добавок мелатонина

Кардиометаболические проблемы

Добавка мелатонина снижает давление у лиц, страдающих гипертензией. У женщин с синдромом поликистозных яичников введение мелатонина улучшает чувствительность к инсулину, липидный профиль и сон.

Определенные виды онкологии

Мелатонин имеет антиоксидантные и гормональные свойства, что поможет снизить оксидативный стресс, вызванный канцерогенезом. Мелатонин показал останавливающее рак воздействие на новообразования груди, яичников, простаты, кишечника, которые чувствительны к гормональным сбоям.

Сбой суточного биоритма из-за смены часовых поясов

Биоритмы человека не синхронизируются с циклом «день-ночь», что проявляется после длительных авиаперелетов. Мелатонин предотвращает / уменьшает воздействие смены часовых поясов, когда принимается в желаемое время отхода ко сну.

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Нейродегенеративные порблемы

Мелатонин может помочь при болезнях Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона.

Сбои сна

Введение мелатонина увеличивает время сна, улучшает его качество, регулирует циркадный ритм у незрячих.

Добавки мелатонина

Мелатонин принимается перорально (капсулы, таблетки, жевательные, растворимые), внутривенно и дермально (кожный пластырь).

Дозировка

Рекомендуемая дозировка гормона для взрослых колеблется: от 0,3 мг в терапии нарушений сна до 300 мг для ряда нейродегенеративных проблем.

Когда принимать

Если есть проблемы со сном, принимать мелатонин желательно за 45 мин. до сна.

Побочные эффекты

возбуждение, усталость / сонливость, головная боль, скачки настроения, тошнота, кожные раздражения, частое сердцебиение.опубликовано econet

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